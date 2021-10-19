ЛЧ. «Атлетико» примет «Ливерпуль», «Реал» против «Шахтера», «Юве» в гостях у «Зенита»

Группа А
«Брюгге» — «Манчестер Сити»
«Пари Сен-Жермен» — «Лейпциг»19 октября, 22:00 мск
Группа А: 1. ПСЖ — 4 очка; 2. «Брюгге» — 4; 3. «Манчестер Сити» — 3; 4. «Лейпциг» — 0.
Группа B
«Порту» — «Милан»19 октября, 22:00 мск
«Атлетико» — «Ливерпуль»19 октября, 22:00 мск
Группа В: 1. «Ливерпуль» — 6 очков; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 1; 4. «Милан» — 0.
Группа C
«Бешикташ» — «Спортинг»
«Аякс» — «Боруссия» Д19 октября, 22:00 мск
Группа С: 1. «Аякс» — 6 очков; 2. «Боруссия» — 6; 3. «Бешикташ» — 0; .4. «Спортинг» — 0.
Группа D
«Шахтер» — «Реал»19 октября, 22:00 мск
«Интер» — «Шериф»19 октября, 22:00 мск
Группа D: 1. «Шериф» — 6 очков; 2. «Реал» — 3; 3. «Интер» — 1; 4. «Шахтер» — 1.
Группа E
«Барселона» — «Динамо» Киев20 октября, 19:45 мск
«Бенфика» — «Бавария»20 октября, 22:00 мск
Группа Е: 1. «Бавария» — 3 очка; 2. «Динамо» К — 1; 3. «Бенфика» — 1; 4. «Барселона» — 0.
Группа F
«Янг Бойз» — «Вильярреал»20 октября, 22:00 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»20 октября, 22:00 мск
Группа F: 1. «Янг Бойз» — 3 очка; 2. «Аталанта» — 1; 3. «Вильярреал» — 1; 4. «МЮ» — 0.
Группа G
«Зальцбург» — «Вольфсбург»20 октября, 19:45 мск
«Лилль» — «Севилья»20 октября, 22:00 мск
Группа G: 1. «Зальцбург» — 4 очка; 2. «Севилья» — 2; 3. «Вольфсбург» — 2; 4. «Лилль» — 1.
Группа H
«Челси» — «Мальме»20 октября, 22:00 мск
«Зенит» — «Ювентус»20 октября, 22:00 мск
Группа Н: 1. «Ювентус» — 6 очков; 2. «Челси» — 3; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.