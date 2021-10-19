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    ЛЧ. «Атлетико» примет «Ливерпуль», «Реал» против «Шахтера», «Юве» в гостях у «Зенита»

    Подробности матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22

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    «Ливерпуль»
    19 и 20 октября проходят матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22.

    Группа А

    «Брюгге» — «Манчестер Сити»

    «Пари Сен-Жермен» — «Лейпциг»

    19 октября, 22:00 мск

    Группа А: 1. ПСЖ — 4 очка; 2. «Брюгге» — 4; 3. «Манчестер Сити» — 3; 4. «Лейпциг» — 0.

    Группа B

    «Порту» — «Милан»

    19 октября, 22:00 мск

    «Атлетико» — «Ливерпуль»

    19 октября, 22:00 мск

    Группа В: 1. «Ливерпуль» — 6 очков; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 1; 4. «Милан» — 0.

    Группа C

    «Бешикташ» — «Спортинг»

    «Аякс» — «Боруссия» Д

    19 октября, 22:00 мск

    Группа С: 1. «Аякс» — 6 очков; 2. «Боруссия» — 6; 3. «Бешикташ» — 0; .4. «Спортинг» — 0.

    Группа D

    «Шахтер» — «Реал»

    19 октября, 22:00 мск

    «Интер» — «Шериф»

    19 октября, 22:00 мск

    Группа D: 1. «Шериф» — 6 очков; 2. «Реал» — 3; 3. «Интер» — 1; 4. «Шахтер» — 1.

    Группа E

    «Барселона» — «Динамо» Киев

    20 октября, 19:45 мск

    «Бенфика» — «Бавария»

    20 октября, 22:00 мск

    Группа Е: 1. «Бавария» — 3 очка; 2. «Динамо» К — 1; 3. «Бенфика» — 1; 4. «Барселона» — 0.

    Группа F

    «Янг Бойз» — «Вильярреал»

    20 октября, 22:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»

    20 октября, 22:00 мск

    Группа F: 1. «Янг Бойз» — 3 очка; 2. «Аталанта» — 1; 3. «Вильярреал» — 1; 4. «МЮ» — 0.

    Группа G

    «Зальцбург» — «Вольфсбург»

    20 октября, 19:45 мск

    «Лилль» — «Севилья»

    20 октября, 22:00 мск

    Группа G: 1. «Зальцбург» — 4 очка; 2. «Севилья» — 2; 3. «Вольфсбург» — 2; 4. «Лилль» — 1.

    Группа H

    «Челси» — «Мальме»

    20 октября, 22:00 мск

    «Зенит» — «Ювентус»

    20 октября, 22:00 мск

    Группа Н: 1. «Ювентус» — 6 очков; 2. «Челси» — 3; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.

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