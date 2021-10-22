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    РПЛ. «Динамо» разгромило «Химки», «Зенит» примет «Спартак»

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    Константин Тюкавин

    «Динамо» — «Химки» 4:1

    Московское «Динамо» в матче 12 тура РПЛ разгромило дома «Химки» со счетом 4:1.

    В составе «бело-голубых» дублем отметился Вячеслав Грулев. По голу забили Константин Тюкавин и Никола Моро. Три голевые передачи в свой актив записал Арсен Захарян, у которого уже 5 ассистов в этом сезоне.

    У «Химок» один гол отыграл швейцарский нападающий Кемаль Адеми.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Химки 4:1
    Голы: 1:0 Никола Моро (12'), 2:0 Вячеслав Грулёв (26'), 3:0 Konstantin Tyukavin (52'), 4:0 Вячеслав Грулёв (60'), 4:1 Kemal Ademi (90') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела (Сергей Паршивлюк, 68'), Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец (Роман Евгеньев, 77'), Дмитрий Скопинцев, Clinton N'Jie, Arsen Zakharyan (Aleksandr Kutitsky, 77'), Никола Моро, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв (Yaroslav Gladyshev, 68'), Konstantin Tyukavin (Заурбек Плиев, 84') Химки: Резиуан Мирзов, Александр Долгов (Kemal Ademi, 68'), Александр Трошечкин (Artem Sokolov, 46'), Filip Dagerstaal (Besard Sabovic, 82'), Илья Камышев (Dusan Stojinovic, 46'), Эльмир Набиуллин, Oleksandr Filin, Максим Карпов (Кирилл Боженов, 68'), Егор Данилкин, Брайан Идову, Илья Лантратов Предупреждение: Илья Камышев (9')

    После этого результата «Динамо» занимает второе место с 23 очками на счету. «Химки» имеют 11 пунктов и находятся на 13 позиции.

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    23 октября, 14:00 мск

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    23 октября, 16:30 мск

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    23 октября, 19:00 мск

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    «Уфа» — «Рубин»

    24 октября, 14:00 мск

    «Ахмат» — «Урал»

    24 октября, 16:30 мск

    «Зенит» — «Спартак»

    24 октября, 19:00 мск

    «Локомотив» — «Сочи»

    25 октября, 19:00 мск

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