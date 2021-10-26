Трансферный дайджест. 19 — 26 октября

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    Сердар Азмун
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Сердар Азмун

    «Зенит», форвард, 28 лет

    Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.

    По данным журналиста Николо Скиры, переговоры с 26-летним форвардом ведет «Лион», и они находятся на продвинутой стадии.

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    • Французский клуб предлагает Азмуну контракт сроком на 4 года. Ранее появилась информация о том, что зимой «Лион» готов заплатить за иранца 7-8 миллионов евро.

    Форвард сине-бело-голубых является главной целью французского клуба в зимнее трансферное окно. По ходу прошлого трансферного окна «Олимпик» был готов заплатить за форварда 16 млн евро.

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    Напомним, срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

    В этом сезоне 26-летний нападающий забил 7 голов в 10 матчах РПЛ.

    Наш прогноз: «Лион»

    Джуд Беллингем

    «Боруссия» Д, полузащитник, 18 лет

    Джуд Беллингем

    Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем интересен «Ливерпулю».

    Главному тренеру «красных» Юргену Клоппу очень нравится игра 18-летнего англичанина, у которого контракт с немецким клубом до лета 2025 года.

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    • Немецкая команда оценивает вероятность ухода нападающего Эрлинга Холанда как высокую и поэтому не хочет расставаться с еще одним ценным молодым футболистом.

    Как сообщает Goal со ссылкой на Bild, «Боруссия» не продаст Джуда, если не получит крайне выгодное предложение — в районе 120 миллионов евро.

    «Ливерпуль», как считается, не готов удовлетворять подобные финансовые требования.

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    • Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси», которые попробуют его приобрести в 2022 году.

    Беллингем забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 14 матчах в этом сезоне.

    Наш прогноз: «Боруссия» Д

    Карим Адейеми

    «Ред Булл Зальцбург», форвард, 19 лет

    Карим Адейеми

    Форвард «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен», сообщает As.

    ПСЖ продолжает искать замену нападающему Килиану Мбаппе в случае его ухода из клуба.

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    • Также 19-летним игроком заинтересовались «Реал», «Атлетико» и «Интер», сообщает Sky Germany.

    Ранее сообщалось, что отец 19-летнего футболиста и его агент провели переговоры с представителями «Баварии», которая видит в игроке замену Левандовскому. Переговоры прошли хорошо, но решение еще не было принято.

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    Сам Адейеми хочет играть в Бундеслиге. Им также интересуются дортмундская «Боруссия», подыскивающая замену Холланду, и «Лейпциг». За трансфер игрока «Зальцбург» будет просить 30-40 миллионов евро.

    В текущем сезоне Карим Адейеми принял участие в 18 матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и сделал 1 результативную передачу.

    Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

    Наш прогноз: «Бавария»

    Марцело Брозович

    «Интер», полузащитник, 28 лет

    Марцело Брозович

    Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника «Интера» Марцело Брозовича, сообщает todofichajes.com.

    «Матрасники» хотят воспользоваться неоднозначной ситуацией вокруг продления контракта хорвата с миланцами.

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    • Стороны не могут договориться о новом соглашении. Текущий контракт игрока истекает будущим летом, а значит он может вести переговоры с другими клубами с 1 января.

    По информации журналиста Николо Скиры, на данный момент стороны расходятся в вопросе о зарплате игрока.

    Календарь и таблица Серии А

    Миланский клуб предлагает 28-летнему хорвату соглашение до 2025 года и зарплату в 5 миллионов евро в год, в то время как сам футболист просит у руководства 6 миллионов евро за сезон.

    В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 12 матчей во всех соревнованиях и сделал одну результативную передачу.

    Наш прогноз: «Интер»

    Алексей Миранчук

    «Аталанта», полузащитник, 25 лет

    Алексей Миранчук

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить команду в зимнее трансферное окно, подтвердил агент игрока Вадим Шпинев.

  • Договорились, что я приеду в Италию к 20 ноября. В этот день у команды игра со «Специей». После нее мы запланировали встречу в расширенном составе, в ходе которой рассмотрим возможные варианты развития событий. Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Леше есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее.Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается.
  • Вадим Шпинев

    • Как сообщает «ЕвроФутбол.ру», к Миранчуку проявляет интерес «Сассуоло», который планирует взять хавбека сборной России в аренду — главный тренер команды Алессио Дионизи высоко оценивает потенциал 26-летнего игрока.

    Эта сделка может облегчить трансфер в «Аталанту» Жереми Бога, которого хочет видеть в команде в своей команде тренера Джан Пьеро Гасперини.

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    • Однако спортивный директор «Сассуоло» Джованни Руссо опроверг эту информацию, хоть и отметил, что зимой ситуация может измениться.

    В этом сезоне полузащитник провел на футбольном поле только 203 минуты и отметился лишь одной голевой передачей.

    Наш прогноз: Аренда в клуб Серии А

    Антонио Рюдигер

    «Челси», защитник, 28 лет

    Антонио Рюдигер

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер не может договориться с лондонцами о новом контракте.

    По информации Sport1.de, в«Челси» игроку очень комфортно. Однако в окружении Рюдигера считают первое предложение «Челси» по новому соглашению «неуважительным».

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    • Сейчас немец зарабатывает около 6,5 млн евро в год. Это один из самых маленьких контрактов в «Челси». Защитник хотел бы зарабатывать 10 миллионов евро в год, учитывая уровень игры, что он демонстрировал на протяжении года.

    Нынешнее соглашение истекает в июне 2022 года, а это означает, что он может вести переговоры с другими клубами с 1 января.

    По информации Marca, «Реал Мадрид» следит за Рюдигером и рассматривает его как усиление своей защиты, рассчитывая повторить вариант с переходом Давида Алабы.

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    • 28-летний футболист пользуется большим уважением на «Бернабеу», клубные скауты также анализируют каждую его игру.

    Как сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио, Рюдигер ведет переговоры с «Ювентусом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «ПСЖ».

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошлом сезоне АПЛ Рюдигер провёл 19 матчей, отметившись 1 забитым мячом.

    Наш прогноз: «Челси»

    Лоренцо Лукка

    «Пиза», форвард, 21 год

    Лоренцо Лукка

    Нападающий «Пизы» Лоренцо Лукка может сменить клуб, сообщает Tuttosport.

    Сообщается, что в трансфере 21-летнего футболиста заинтересованы туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

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    • Лукка — лучший бомбардир «Пизы» в этом сезоне. В 8 матчах Серии Б он забил 6 голов, а также отдал 1 голевую передачу.

    Посмотреть на игру воспитанника «Торино», которого называют новым Ибрагимовичем, на матчи «Пизы» приезжал наставник сборной Италии Роберто Манчини.

    Все футбольные трансферы

    При этом, президент «Пизы» Джузеппе Коррадо отметил, что не торопится продавать Лоренцо Лукку в январе. Форвард присоединился к команде этим летом, перейдя из «Палермо» за 2 миллиона евро.

    Наш прогноз: «Пиза»

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