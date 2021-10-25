«Барселоне» давно пора уволить Кумана

«Барселона» проиграла «Реалу» (1:2) в «Эль Класико», которое прошло в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Барселоне» не хватает качественного центрфорварда

«На несколько часов "Реал" поднялся на вершину Ла Лиги после победы в "Класико" со счетом 2:1. В то же время, эта неудача оставила Роналду Куману больше вопросов, чем это нужно, тогда как его команда опустилась на девятое место, забив всего на один гол больше, чем "Осасуна", и столько же, сколько "Райо Вальекано", которые опережают каталонцев», — пишет на страницах AS Роб Трейн.

«Отсутствие у хозяев наконечника в атаке, по крайней мере, до тех пор, пока Агуэро не наберет форму, снова оказалось разницей между положительным и отрицательным результатом, ведь "блауграна" создавала много моментов, но не имела игрока с тем врожденным инстинктом бомбардира, который демонстрировали Месси, Гризманн и Суарес. Что действительно кажется очевидным, так это то, что неудачливый Люк де Йонг — это не ответ в этой ситуации».

Куман-тренер проиграл все три свои «Класико»

«Наставник "Барселоны" Рональд Куман заявил, что он не может оказаться под большим давлением, чем перед этим матчем. Ну, вообще-то под таким давлением он оказался сейчас, ведь его подопечные остаются восьмыми — ближе к 14-му "Эльче", чем к лидеру "Реал Сосьедаду". Каталонцы перед 86 тыс. болельщиков показала вялую игру, где вратарь "Реала" Тибо Куртуа сделал всего один сейв за весь матч», — отмечает в материале BBC Эмлин Бегли.

«Это обновленная "Барса", где 17-летний Гави — самый молодой игрок в "Класико" с 1941 года, но его влияние было ограниченным. Куман стал вторым тренером, проигравшим первые три поединка "Сливочным" в качестве рулевого "блауграна" — после ирландца Патрика О'Коннелла, который проиграл четыре в период с 1935 по 1940 годы. Мадридцы же выиграли четыре "Класико" кряду впервые с тех пор, как в 1960-х годах они оказались сильнее в семи подряд».

Винисиус и Алаба стали героями матча

«Винисиус блестяще сыграл в первом тайме, продемонстрировав, что он является наследником Лионеля Месси и Криштиану Роналду как центрального персонажа "Класико". Бразилец выделялся своей скоростью, дриблингом и способностью проходить соперников один в один. Он вынудил Кумана заменить Оскара Мингесу уже в перерыве и участвовал в большинстве явных моментов "Реала", а оборона "Барселоны" всю игру испытывала проблемы в том, чтобы сдержать его», — пишет на страницах Marca Хуан Игнасио Гарсия Очоа.

«Тем временем, Давид Алаба, несомненно, стал лучшим трансфером сезона в Ла Лиге, и австриец доказал это, забив гол в дерби против "Барселоны". Австрийский защитник блестяще пробил Марка-Андре тер Штегена и открыл счет в первом тайме. Своим выступлением он дал понять, что защита королевского клуба находится в надежных руках после ухода Серхио Рамоса».

Куман не подходит целям «Барселоны»

«Только время покажет, окажется ли это поражение окончательным референдумом о праве Кумана на продолжение его все более бледной имитации тренера "Барселоны". Но если правление клуба решит принять это выступление как показатель необходимости доверять Куману, а не его наследию, как человеку с правильным настроем, принимающему правильные решения и показывающему своим подопечным правильный путь вперед, вы поймете, верят ли они, что есть лучшие варианты вместо него», — отмечает в материале ESPN Грэм Хантер.

«"Реал" заслужил победу, и даже впору раздражаться, что выиграл лишь с разницей в один гол. Если этого для каталонцев достаточно в текущем сезоне, то без проблем, и это их выбор. Между тем, Хави Эрнандес выигрывает трофей за трофеем с "Аль Саддом" и дал понять, что готов немедленно вернуться домой. Одно дело упустить ослепляюще очевидное решение на поле в пылу "Класико", а совсем другое дело — недальновидно относиться к выбору, который неделя за неделей смотрит вам в глаза».