«Интер» прервал победную серию «Юве». Судьбу Дерби Италии решил пенальти

Ход матча
7’ Мората с угла штрафной «Интера» пробил по воротам. Не сразу Ханданович зафиксировал мяч, добивал с близкого расстояния кто-то из футболистов «Ювентуса», но вратарь хозяев надёжен.
17’ 1:0 Эдин Джеко. Чалханоглу с внушительной дистанции пробил по воротам «Ювентуса» и угодил в перекладину. Мяч отскочил на Джеко, который из выгодной позиции не промахнулся.
🙌 | ESULTANZA@EdDzeko 😍😍😍#InterJuventus #ForzaInter pic.twitter.com/mU3nir15zq— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) October 24, 2021
22’ На скорости к миланской штрафной прошел Куадрадо и хлестко пробил в дальний от себя левый угол рамки Хандановича. Тот в броске тянулся к мячу, но не добрался, однако сфера прошла рядом со штангой.
29’ Джеко головой пробивал по воротам «Ювентуса» после передачи от Брозовича, но направил он сферу прямо в руки вратарю.
42’ Куадрадо навесил к воротам «Интера» со штрафного. Небольшая паника возникла, мяч отскочил к Бонуччи, который с линии вратарской пробил мимо рамки.
HALF-TIME— JuventusFC (@juventusfc) October 24, 2021
Andiamo al riposo sotto di un gol.#InterJuve pic.twitter.com/Q7HFNZAWXY
63’ Перишич сместился с левого фланга в центр, после чего нанес выстрел по воротам «Юве» из-под защитника, но мяч полетел намного выше мишени.
68’ Алекс Сандро опасно пробивал с левого края штрафной в ближний угол, и сфера просвистела рядом со стойкой. Было опасно, но немного неточно.
72’ Пауло Дибала со штрафного нанес удар по воротам «Интера», но направил он мяч точно в голкипера, который успел среагировать и спас свою команду от гола.
87’ Удаление. Алекс Сандро по ноге получил в штрафной «Интера» — VAR подтвердил пенальти. С досады наставник миланцев Индзаги что-то швырнул на поле, после чего от рефери получил карточку красного цвета.
Paulo is 🔙 ❤️💎❤️ #InterJuve pic.twitter.com/lR9CS8K6ba— JuventusFC (@juventusfc) October 24, 2021
89’ 1:1 Пауло Дибала (П). Аргентинец уверенно развел голкипера «Интера» и мяч по разным углам. Впритирку со стойкой сфера влетела в рамку.
Следующие матчи
После этого матча «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков. «Ювентус» с 15 очками располагается на 6-й строчке.
Следующий матч команда Массимилиано Аллегри в рамках 10-го тура Серии А проведет с «Сассуоло» 27 октября дома. Коллектив Симоне Индзаги в этот день отправится в гости к «Эмполи».
📷 | GALLERY— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) October 24, 2021
Le foto di #InterJuventus 👉 https://t.co/y47PNSTmOB pic.twitter.com/jsa6PaoypM
Прямая речь
Симоне Индзаги, главный тренер «Интера»
— Я думаю, что это был единственный способ пропустить гол [с пенальти]. Это расстраивает, поскольку мы контролировали игру от начала до конца. Мы ничего не позволяли «Ювентусу». Безусловно, не радует, что мы потеряли два очка. Я разочарован, в частности, из-за наших болельщиков, потому что мы играли хорошо и заслуживали большего. Признаю, что мой жест был не совсем подходящим, но в тот момент мне казалось, что просмотр ВАР не требуется.
📸 | MISTER— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) October 24, 2021
💪💪💪#InterJuventus pic.twitter.com/gaFxQ29zst
Массимиллиано Алллегри, главный тренер «Ювентуса»
— Первый тайм был хорош, второй — даже лучше. У нас было несколько моментов, в которых мы должны были сыграть лучше, но в итоге мы уверенно провели матч против очень хорошего «Интера». Давайте не будем забывать, что «Нерадзурри» сильны технически и физически, поэтому нам было необходимо такое выступление. Вначале их прессинг напрягал нас, но это тоже еще один этап в процессе роста.
Это хороший результат, он удерживает нас в пределах трех очков от «Интера» и позволяет нам продолжать нашу беспроигрышную серию, в то время как у нас есть возможность приблизиться к лидирующей группе до перерыва на матчи сборных.