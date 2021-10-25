«Интер» прервал победную серию «Юве». Судьбу Дерби Италии решил пенальти

Вывеска матча на «Сан Сиро» оказалась ярче самой игры. «Интер», забив быстрый гол, отдал после перерыва инициативу сопернику, что сыграло с миланцами злую шутку. «Юве» заработали и реализовал пенальти на последних минутах, уйдя от поражения — 1:1.

Ход матча

7’ Мората с угла штрафной «Интера» пробил по воротам. Не сразу Ханданович зафиксировал мяч, добивал с близкого расстояния кто-то из футболистов «Ювентуса», но вратарь хозяев надёжен.

17’ 1:0 Эдин Джеко. Чалханоглу с внушительной дистанции пробил по воротам «Ювентуса» и угодил в перекладину. Мяч отскочил на Джеко, который из выгодной позиции не промахнулся.

22’ На скорости к миланской штрафной прошел Куадрадо и хлестко пробил в дальний от себя левый угол рамки Хандановича. Тот в броске тянулся к мячу, но не добрался, однако сфера прошла рядом со штангой.

29’ Джеко головой пробивал по воротам «Ювентуса» после передачи от Брозовича, но направил он сферу прямо в руки вратарю.

42’ Куадрадо навесил к воротам «Интера» со штрафного. Небольшая паника возникла, мяч отскочил к Бонуччи, который с линии вратарской пробил мимо рамки.

63’ Перишич сместился с левого фланга в центр, после чего нанес выстрел по воротам «Юве» из-под защитника, но мяч полетел намного выше мишени.

68’ Алекс Сандро опасно пробивал с левого края штрафной в ближний угол, и сфера просвистела рядом со стойкой. Было опасно, но немного неточно.

72’ Пауло Дибала со штрафного нанес удар по воротам «Интера», но направил он мяч точно в голкипера, который успел среагировать и спас свою команду от гола.

87’ Удаление. Алекс Сандро по ноге получил в штрафной «Интера» — VAR подтвердил пенальти. С досады наставник миланцев Индзаги что-то швырнул на поле, после чего от рефери получил карточку красного цвета.

89’ 1:1 Пауло Дибала (П). Аргентинец уверенно развел голкипера «Интера» и мяч по разным углам. Впритирку со стойкой сфера влетела в рамку.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Ювентус 1:1 Голы: 1:0 Эдин Джеко (17'), 1:1 Пауло Дибала (пенальти) (89') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Николо Барелла (Матиас Весино, 90'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Роберто Гальярдини, 61'), Иван Перишич (Дензел Дюмфрис, 72'), Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 72') Ювентус: Альваро Мората, Деян Кулушевски (Федерико Кьеза, 65'), Федерико Бернардески (Родриго Бентанкур, 18'), Мануэль Локателли (Kaio Jorge, 83'), Уэстон Маккенни (Артур, 83'), Хуан Куадрадо (Пауло Дибала, 65'), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Николо Барелла (40'), Алекс Сандро (44'), Иван Перишич (71'), Джорджо Кьеллини (90 + 5') Удаление: Simone Inzaghi (88')

Следующие матчи

После этого матча «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков. «Ювентус» с 15 очками располагается на 6-й строчке.

Календарь и таблица Серии А

Следующий матч команда Массимилиано Аллегри в рамках 10-го тура Серии А проведет с «Сассуоло» 27 октября дома. Коллектив Симоне Индзаги в этот день отправится в гости к «Эмполи».

Прямая речь

Симоне Индзаги, главный тренер «Интера»

— Я думаю, что это был единственный способ пропустить гол [с пенальти]. Это расстраивает, поскольку мы контролировали игру от начала до конца. Мы ничего не позволяли «Ювентусу». Безусловно, не радует, что мы потеряли два очка. Я разочарован, в частности, из-за наших болельщиков, потому что мы играли хорошо и заслуживали большего. Признаю, что мой жест был не совсем подходящим, но в тот момент мне казалось, что просмотр ВАР не требуется.

Массимиллиано Алллегри, главный тренер «Ювентуса»

— Первый тайм был хорош, второй — даже лучше. У нас было несколько моментов, в которых мы должны были сыграть лучше, но в итоге мы уверенно провели матч против очень хорошего «Интера». Давайте не будем забывать, что «Нерадзурри» сильны технически и физически, поэтому нам было необходимо такое выступление. Вначале их прессинг напрягал нас, но это тоже еще один этап в процессе роста.

Это хороший результат, он удерживает нас в пределах трех очков от «Интера» и позволяет нам продолжать нашу беспроигрышную серию, в то время как у нас есть возможность приблизиться к лидирующей группе до перерыва на матчи сборных.