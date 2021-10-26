Уволит ли «МЮ» Сульшера?

Сокрушительное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» (0:5) предсказуемо привело к лавине критики в адрес главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера.

Многие болельщики считают, что Сульшер должен был быть уволен сразу же после самого крупного домашнего поражения от главного врага. Хуже было только в 1895 году, когда «МЮ» еще назывался «Ньютон Хит» и проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:7.

Экс-игроки «МЮ» выразили мнение, что Сульшер должен уйти. И хотя Гари Невилл сказал, что не будет призывать увольнять своего экс-партнера по команде и друга, он не удержался и осудил ужасную игру команды.

Может ли Сульшер быть уволен?

Да, как минимум пока кто-то из «МЮ» не опровергнет это. Дэвид Мойес и Жозе Моуринью были уволены после воскресных поражений. В случае Мойеса это было поражение со счетом 0:2 от «Эвертона», которое означало, что клуб не смог финишировать в первой четверке. Для Моуринью поражение со счетом 1:3 от «Ливерпуля» стало его последним матчем у руля «МЮ». В обоих случаях их увольнение произошло не раньше вторника.

Официальные лица «МЮ» уже несколько лет заявляют, что Сульшер ведет клуб в правильном направлении. А летом норвежец получил новый трехлетний контракт. Его ассистент Майк Фелан также продлил соглашение с клубом, это произошло совсем недавно. Переговоры продолжаются с Майклом Карриком и Кираном МакКенной.

Майкл Каррик и Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Учитывая то, как «Юнайтед», как правило, действует, все выглядит так, что пока, с момента поражения от «Ливерпуля», не было никаких отклонений от этого курса. Очевидно, что возможное решение об увольнении Сульшера будет принято только после долгих размышлений и не будет напоминать реакцию колена на удар молоточком.

Тем не менее, ужасное поражение от «Ливерпуля» оставляет серьезные вопросы к Сульшеру и его ассистентам. И не только это поражение — «МЮ» набрал лишь 1 очко в четырех последних матчах, а впереди у команды три непростых игры с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» и «Челси», плюс встреча с «Уотфордом».

Сульшер назвал поражение своим самым мрачным днем ​​на посту тренера «Юнайтед», но пообещал не сдаваться, несмотря на дополнительное давление, которое на него оказал этот результат. Клуб занимает седьмое место в Премьер-лиге с 14 очками в девяти матчах — «МЮ» уже на восемь очков отстает от лидирующего «Челси».

Вице-председатель «МЮ» Эд Вудворд общается с семьей Глейзеров почти каждый день. Управляющий директор Ричард Арнольд, который, как ожидается, заменит Вудворда, когда он уйдет в конце этого года, также регулярно общается с владельцами клуба.

Невозможно представить, что будущее Сульшера не было частью этих регулярных обсуждений. Но это не обязательно означает, что унизительный результат против «Ливерпуля» приведет к его увольнению.

Что думают игроки?

Очевидно, что все больше игроков начинают терять веру в Сульшера. Они не доверяют его тактике и считают, что он не соответствует уровню тренеров других крупных клубов, а именно Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и Томаса Тухеля.

Это можно рассматривать как попытку игроков снять с себя ответственность за коллективный беспорядок. Тем не менее многие бывшие игроки «МЮ» также осуждали Сульшера за то, как его команда выступила против «Ливерпуля», за нерешительный подход в матче против прессингующей команды Клоппа, а также за неспособность или нежелание игроков до конца преследовать своих оппонентов.

После победы над «Аталантой» в Лиге чемпионов, когда «МЮ» уступал 0:2, но вырвал три очка, экс-полузащитник «Юнайтед» Пол Скоулз сказал, что опасается того, что может случиться с «Ливерпулем», если его бывший клуб будет играть аналогичным образом.

В итоге они сыграли аналогичным образом, с тем же стартовым составом. И результат оказался обескураживающим.

Игроки «МЮ» globallookpress.com

Игрокам в командах, которые тренируют Гвардиола, Клопп или Тухель, не сойдет с рук тот недостаток энергии или дисциплины, которые «МЮ» продемонстрировал против «Ливерпуля», или неделей ранее против «Лестера».

Есть одно видимое различие между тренерами — их относительное присутствие в технической зоне. В то время как испанец и два немца почти постоянно присутствуют у бровки во время матчей, в «Юнайтед», как правило, меняются те, кто дает советы игрокам. Однако было заметно, что Сульшер был более активен в этом плане в матче против «Ливерпуля».

Вне всяких сомнений, какую бы тактику и модель игры Сульшер не хотел бы использовать для своей команды, его подопечные или не хотели, или не могли ее выполнять. Матч против «Ливерпуля» стал кульминацией скромных выступлений «МЮ» в этом сезоне.

Какие есть варианты?

Ясно, что самым простым решением было бы оставить Сульшера. Многие фанаты считают, что это неприемлемо, но «Юнайтед» не увольнял Мойеса, Луи ван Гала и Моуринью спустя долгое время с того момента, как очень многие уже считали, что от них следовало избавиться. Кроме того, не следует недооценивать желание «МЮ» придерживаться модели «клубной ДНК», которая привела Сульшера в клуб.

Однако масштаб поражения от «Ливерпуля» подорвал уверенность даже менее резко настроенных болельщиков, которые теперь считают, что клуб должен действовать решительно.

Но увольнение Сульшера создало бы для них еще одну очевидную проблему. Когда Мойес и Моуринью ушли в середине сезона, «Юнайтед» обращался к услугам легенд клуба, чтобы стабилизировать ситуацию — сначала к Райану Гиггзу, который уже был частью тренерского штаба, а затем к Сульшеру, которого выдернули из Норвегии, где он на тот момент возглавлял «Мольде».

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Идея заменить Сульшера на время на легенду «Юнайтед» — даже если бы можно было найти кого-то, кто был бы готов сменить бывшего товарища по команде — кажется, уже не подходит.

Есть два очевидных потенциальных кандидата, находящихся без работы — бывший тренер «Челси» Антонио Конте и бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Возможно, Конте выглядит не сочетающимся с долгосрочным подходом «Юнайтед», и его энергичный характер может не понравиться иерархии клуба, но его успех в Серии А в Италии в прошлом сезоне с миланским «Интером» доказывает, что он сохраняет способность выигрывать крупные титулы.

Зидан выиграл все, что можно, с «Реалом» но есть неуверенность насчет того, насколько он хорош в обучении игроков, а, учитывая, что Клоппа и Гвардиолу постоянно хвалят за прогресс игроков, «Юнайтед» может захотеть сравняться в этом со своими соперниками.

Француз также не имеет опыта выступлений в АПЛ и не говорит по-английски, хотя Марсело Бьелса из «Лидса» доказал, что это не препятствие на пути к успеху.

Кроме того, например, Эрик тен Хаг из «Аякса» отказался сменить обстановку в середине сезона, когда в 2019 году появилась вакансия в мюнхенской «Баварии». Хотя неизвестно, насколько серьезно «Юнайтед» отнесется к кандидатуре другого тренера, который преуспевает в «Лестер Сити», Брендана Роджерса, учитывая его связи с «Ливерпулем».

Может случиться так, что отсутствие привлекательной доступной замены послужит причиной тому, что Сульшеру дадут время, чтобы заставить забыть «самый мрачный день» против «Ливерпуля».