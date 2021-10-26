С Хайкиным и Лантратовым, но без Дзюбы. В каком составе Россия будет бороться за билет на ЧМ-2022?

Костяк определен давно
Шеф отдела футбола издания «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев не видит смысла включать в состав 41 футболиста, ведь окончательный список все равно ограничен, а ведущие игроки всем давно известны.
«Главный тренер сборной России назвал свой список "очень расширенным". 41 фамилия — не шутки. До рекорда Валерия Газзаева с его знаменитым "списком 57", конечно, не дотягивает, но смысл похожий.
Карпин охватил практически всех, не забыв голкиперов норвежского "Буде-Глимта" Хайкина и тонущих "Химок" Лантратова, защитника Адамова из "Урала" и хавбека Черникова из "Краснодара", а также пару из "Крыльев" — полузащитника Ежова и форварда Сергеева.
Можно подмечать детали. Скажем, отсутствие в нынешнем списке Зиньковского, который присутствовал в предыдущем. Или Соболева, при наличии Агаларова, Сергеева и Тюкавина. Или ротацию у вратарей — ранее Кафанов называл Крицюка, Лунева, Дюпина, теперь же на их месте Хайкин и Лантратов, которые обходят Шунина и Максименко.
Но глобально Карпин давно определился с костяком — теми футболистами, на кого делает ставку. А в столь расширенных списках я лично вижу больше минусов, чем плюсов. Да, для кого-то само упоминание в контексте национальной команды — дополнительный стимул. Но с другой стороны, отцепление от окончательной заявки — болезненная процедура. Маленькая трагедия. Так есть ли смысл в таких расширенных списках? Не уверен», — убежден Алексеев.
Без Дзюбы и Максименко
Автор «Советского спорта» Иван Сергеев сразу заострил внимание на отсутствие в списке нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и вратаря «Спартака» Александра Максименко.
«Пока же обращает внимание отсутствие форварда "Зенита" Артема Дзюбы и голкипера "Спартака" Александра Максименко.
Что любопытно, оба были участниками нашумевшего матча "Зенит" — "Спартак" (7:1) в Санкт-Петербурге. Отличились по-разному. Дзюба вышел на замену за четверть часа до конца, но успел забить очередной гол, реализовав пенальти при счете 5:1. Все полагали, что бить дадут Сердару Азмуну, чтобы помочь иранцу оформить хет-трик, и просто потому, что тот заслужил это своей игрой. Но бить пошел штатный пенальтист.
Максименко же не выручил не только в этом моменте — тут как раз никак претензий быть не может, все-таки 11-метровый, но "Спартак" он вот уже два матча кряду не спасает от слова совсем. 11 пропущенных мячей за два поединка (с "Лестером" в среду было 3:4), а по сути — за три тайма, если учесть, что англичане начали свой камбэк в Тушине с 45-й минуты — это настоящая катастрофа. У всех бывают черные полосы, но нечего в такой момент вратарю делать в национальной команде на ответственных матчах.
Невызов Дзюбы никого не поразил. Его некрасивый отказ помочь сборной в октябре, когда команда испытывала большие проблемы с составом из-за обилия травмированных игроков, характеризовало питерского форварда с не самой лучшей стороны. Плюс давнишние плохие отношения Карпина и Дзюбы. Все это говорило о том, что нападающего больше не стоит ждать в сборной, задолго до оглашение состава», — констатирует Сергеев.
Карпин сам все решил
Журналист «Чемпионата» Михаил Рождественский заметил, что если в сентябре Артем Дзюба сам отказался ехать в сборную, то в октябре тренерский штаб все решил без него.
«А вот Артём Дзюба снова мимо сборной. В трёх последних матчах у форварда "Зенита" два гола, но Карпину этого недостаточно. Совсем недавно Дзюба сам отказался ехать в сборную, сославшись на плохую форму, а теперь уже всё решили за него. Кстати, о диалоге с Артёмом Карпин рассказывал в недавнем интервью.
Короткий итог: в расширенном списке сборной нет Дзюбы и Дюпина, но есть семь новичков.
Про отсутствие Дзюбы Карпин много говорить не стал. Отметил лишь одно — это решение тренерского штаба. То есть в этот раз Артёма никто не спрашивал. По словам Карпина, тренеры сборной с Дзюбой не общались», — пишет Рождественский.
Сразу семь новичков
Александр Чистяков в своем блоге на Soccer.ru сосредоточил внимание на новичках, которых оказалось сразу семеро.
«Семь футболистов из расширенного списка сборной России на ноябрьские матчи прежде не вызывались в национальную команду.
Двое потенциальных новобранцев во вратарской бригаде: Виталий Кафанов решил вблизи посмотреть на Илью Лантратова из "Химок", а также на Никиту Хайкина, представляющего норвежский клуб "Будё-Глимт". Хайкин — чемпион Норвегии, а на прошлой неделе его команда сенсационно разнесла в Лиге Конференций "Рому" Жозе Моуриньо со счетом 6:1.
Видимо, во время просмотра матча "Зенит" — "Спартак" Валерий Карпин окончательно убедился в способностях Даниила Кругового, который впервые фигурирует в списках кандидатов в главную команду страны, как и представляющий "Локомотив" Константин Марадишвили.
Дополняют список потенциальных дебютантов игрок "Краснодара" Александр Черников и представители "Крыльев Советов" Роман Ежов и Иван Сергеев, о котором хорошо отозвался Юрий Сёмин. Посмотрим, кто из этой семерки войдет в окончательный состав», — отмечает Чистяков.
Обоснованная атака
Обозреватель rusfootball.info Алексей Радюк прошелся по всем позициям в сборной России, а также назвал подбор нападающих обоснованным.
«Каждого из пятерки названных нападающих есть за что вызвать в сборную России прямо сейчас. Агаларов — лучший бомбардир РПЛ с 10 голами и продолжает забивать, Смолов — его ближайший российский преследователь и основной форвард Валерия Карпина на двух предыдущих сборах.
Заболотный сыграл в 4 из 5 последних матчей сборной и только что забил "Крыльям Советов", отправленный в октябре в молодежку Тюкавин отметился в ней дублем, а в последних турах положил по голу "Спартаку" и "Химкам" (причем гол красно-черным был не по годам хладнокровным и эстетским).
Рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев наконец раскачался и в РПЛ — свежайший гол ЦСКА и недавние результативные передачи против "Зенита" и "Динамо".
Но здесь стоит отдельно сказать не только о тех, кого включили в список, но и о том, кто остался за его пределами. "Я не в форме", — заявил Дзюба тренерскому штабу сборной в сентябре после 3 голов и 3 ассистов в 4 предыдущих матчах чемпионата России. Сейчас у Артема только 2 гола в 2 матчах и безголевая игра в Лиге чемпионов — то есть его форма только ухудшилась по сравнению с сентябрьской. Ну и какой смысл был бы его вызывать?», — задает риторический вопрос Радюк.