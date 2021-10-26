С Хайкиным и Лантратовым, но без Дзюбы. В каком составе Россия будет бороться за билет на ЧМ-2022?

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на решающие матчи квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии. В списке оказалась сразу 41 фамилия. Мы решили узнать, как на это отреагировали СМИ.

Костяк определен давно

Шеф отдела футбола издания «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев не видит смысла включать в состав 41 футболиста, ведь окончательный список все равно ограничен, а ведущие игроки всем давно известны.

«Главный тренер сборной России назвал свой список "очень расширенным". 41 фамилия — не шутки. До рекорда Валерия Газзаева с его знаменитым "списком 57", конечно, не дотягивает, но смысл похожий.

Карпин охватил практически всех, не забыв голкиперов норвежского "Буде-Глимта" Хайкина и тонущих "Химок" Лантратова, защитника Адамова из "Урала" и хавбека Черникова из "Краснодара", а также пару из "Крыльев" — полузащитника Ежова и форварда Сергеева.

Можно подмечать детали. Скажем, отсутствие в нынешнем списке Зиньковского, который присутствовал в предыдущем. Или Соболева, при наличии Агаларова, Сергеева и Тюкавина. Или ротацию у вратарей — ранее Кафанов называл Крицюка, Лунева, Дюпина, теперь же на их месте Хайкин и Лантратов, которые обходят Шунина и Максименко.

Валерий Карпин Главный тренер сборной России Список большой? Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный. Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые висят на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы, решили дать такой большой список.

Но глобально Карпин давно определился с костяком — теми футболистами, на кого делает ставку. А в столь расширенных списках я лично вижу больше минусов, чем плюсов. Да, для кого-то само упоминание в контексте национальной команды — дополнительный стимул. Но с другой стороны, отцепление от окончательной заявки — болезненная процедура. Маленькая трагедия. Так есть ли смысл в таких расширенных списках? Не уверен», — убежден Алексеев.

Без Дзюбы и Максименко

Автор «Советского спорта» Иван Сергеев сразу заострил внимание на отсутствие в списке нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Пока же обращает внимание отсутствие форварда "Зенита" Артема Дзюбы и голкипера "Спартака" Александра Максименко.

Что любопытно, оба были участниками нашумевшего матча "Зенит" — "Спартак" (7:1) в Санкт-Петербурге. Отличились по-разному. Дзюба вышел на замену за четверть часа до конца, но успел забить очередной гол, реализовав пенальти при счете 5:1. Все полагали, что бить дадут Сердару Азмуну, чтобы помочь иранцу оформить хет-трик, и просто потому, что тот заслужил это своей игрой. Но бить пошел штатный пенальтист.

Максименко же не выручил не только в этом моменте — тут как раз никак претензий быть не может, все-таки 11-метровый, но "Спартак" он вот уже два матча кряду не спасает от слова совсем. 11 пропущенных мячей за два поединка (с "Лестером" в среду было 3:4), а по сути — за три тайма, если учесть, что англичане начали свой камбэк в Тушине с 45-й минуты — это настоящая катастрофа. У всех бывают черные полосы, но нечего в такой момент вратарю делать в национальной команде на ответственных матчах.

Вячеслав Фетисов Двукратный олимпийский чемпион Артем же не хочет. Если человек не хочет, зачем его вызывать? Все правильно. Команда была в непростой ситуации, сейчас набрала ход. Считаю, что правильное решение, что Дзюбу не вывали. Без него справятся.

Невызов Дзюбы никого не поразил. Его некрасивый отказ помочь сборной в октябре, когда команда испытывала большие проблемы с составом из-за обилия травмированных игроков, характеризовало питерского форварда с не самой лучшей стороны. Плюс давнишние плохие отношения Карпина и Дзюбы. Все это говорило о том, что нападающего больше не стоит ждать в сборной, задолго до оглашение состава», — констатирует Сергеев.

Карпин сам все решил

Журналист «Чемпионата» Михаил Рождественский заметил, что если в сентябре Артем Дзюба сам отказался ехать в сборную, то в октябре тренерский штаб все решил без него.

«А вот Артём Дзюба снова мимо сборной. В трёх последних матчах у форварда "Зенита" два гола, но Карпину этого недостаточно. Совсем недавно Дзюба сам отказался ехать в сборную, сославшись на плохую форму, а теперь уже всё решили за него. Кстати, о диалоге с Артёмом Карпин рассказывал в недавнем интервью.

Короткий итог: в расширенном списке сборной нет Дзюбы и Дюпина, но есть семь новичков.

Юрий Семин Бывший тренер «Локомотива» Выставленный сегодня состав национальной команды еще раз доказал нам, что руководство сборной в курсе всех футбольных событий, — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Они во главе с Валерием Карпиным отслеживают каждого игрока с российским паспортом, в какой бы лиге он ни играл. Хочу отметить появление Хайкина. Он играет в клубе-чемпионе Норвегии. «Буде-Глимт» достойно выступают на европейкой арене. Никита играет ключевую роль в команде. Я рад видеть в списках Сергеева. Он сейчас заметная фигура в нашем чемпионате. Иван находится в прекрасной форме, мяч в ворота ЦСКА доказал это. Карпин отлично знает Полоза, он обладает хорошим дриблингом. Дмитрий начинает набирать обороты.

Про отсутствие Дзюбы Карпин много говорить не стал. Отметил лишь одно — это решение тренерского штаба. То есть в этот раз Артёма никто не спрашивал. По словам Карпина, тренеры сборной с Дзюбой не общались», — пишет Рождественский.

Сразу семь новичков

Александр Чистяков в своем блоге на Soccer.ru сосредоточил внимание на новичках, которых оказалось сразу семеро.

«Семь футболистов из расширенного списка сборной России на ноябрьские матчи прежде не вызывались в национальную команду.

Двое потенциальных новобранцев во вратарской бригаде: Виталий Кафанов решил вблизи посмотреть на Илью Лантратова из "Химок", а также на Никиту Хайкина, представляющего норвежский клуб "Будё-Глимт". Хайкин — чемпион Норвегии, а на прошлой неделе его команда сенсационно разнесла в Лиге Конференций "Рому" Жозе Моуриньо со счетом 6:1.

Видимо, во время просмотра матча "Зенит" — "Спартак" Валерий Карпин окончательно убедился в способностях Даниила Кругового, который впервые фигурирует в списках кандидатов в главную команду страны, как и представляющий "Локомотив" Константин Марадишвили.

Никита Хайкин Вратарь «Буде-Глимт» Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе. Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень. Безусловно, попасть в сборную — это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее мне приятно, что за мной следят. Пока еще никому не сообщил об этом. У нас вчера была игра, ночью прилетели. У нас в среду большое дерби с «Мольде». Очень важная игра. Нужно показать свой уровень.

Дополняют список потенциальных дебютантов игрок "Краснодара" Александр Черников и представители "Крыльев Советов" Роман Ежов и Иван Сергеев, о котором хорошо отозвался Юрий Сёмин. Посмотрим, кто из этой семерки войдет в окончательный состав», — отмечает Чистяков.

Обоснованная атака

Обозреватель rusfootball.info Алексей Радюк прошелся по всем позициям в сборной России, а также назвал подбор нападающих обоснованным.

«Каждого из пятерки названных нападающих есть за что вызвать в сборную России прямо сейчас. Агаларов — лучший бомбардир РПЛ с 10 голами и продолжает забивать, Смолов — его ближайший российский преследователь и основной форвард Валерия Карпина на двух предыдущих сборах.

Заболотный сыграл в 4 из 5 последних матчей сборной и только что забил "Крыльям Советов", отправленный в октябре в молодежку Тюкавин отметился в ней дублем, а в последних турах положил по голу "Спартаку" и "Химкам" (причем гол красно-черным был не по годам хладнокровным и эстетским).

Рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев наконец раскачался и в РПЛ — свежайший гол ЦСКА и недавние результативные передачи против "Зенита" и "Динамо".

Шамиль Газизов Генеральный директор «Уфы» Увижу Гамида лично — поздравлю. Мы уже поздравляли его. Теперь вопрос в другом — он должен выйти на поле. Надеемся, что это произойдет. Все может быть. Надо еще много работать.

Но здесь стоит отдельно сказать не только о тех, кого включили в список, но и о том, кто остался за его пределами. "Я не в форме", — заявил Дзюба тренерскому штабу сборной в сентябре после 3 голов и 3 ассистов в 4 предыдущих матчах чемпионата России. Сейчас у Артема только 2 гола в 2 матчах и безголевая игра в Лиге чемпионов — то есть его форма только ухудшилась по сравнению с сентябрьской. Ну и какой смысл был бы его вызывать?», — задает риторический вопрос Радюк.