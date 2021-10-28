«Милан» имеет почти все для скудетто

«Милан» уже не в первый раз в текущем сезоне лидирует в итальянском первенстве. Разбираемся, каковы шансы клуба на завоевание титула.

Безвременье «Милана» затянулось

После сезона 2020/21 у фанатов «Милана» остались смешанные эмоции, несмотря на то, что их любимцы заняли второе место в Серии А, что стало их лучшим результатом за девять лет.

«Россонери» не проигрывали ни одного матча в чемпионате Италии до января, однако у них не было жизненно важного катализатора, чтобы сохранить лидерство, поэтому в итоге пропустили к скудетто «Интер». Тем не менее, у вышел по-настоящему интересный сезон, по итогам которого клуб вышел в Лигу чемпионов впервые с 2013/2014 годов.

С такими топ-игроками, как Франк Кессье, Златан Ибрагимович и Оливье Жиру под руководством Стефано Пьоли у команды, похоже, есть шанс на этот раз сокрушить всех своих соперников. При нынешнем тренере коллектив в некоторой степени возродился.

Выиграв 18 титулов в Серии А и семь раз завоевав Лигу чемпионов, «Милан» по-прежнему остается в элитном списке европейских клубов, но его недавние выступления этого не отражают. Тем не менее, прошло много времени с тех пор, как клуб в последний раз выиграл скудетто, и прошло более 13 лет с тех пор, как они в последний раз выиграли Лигу чемпионов. «Россонери» не попадали в главный еврокубок с 2014 года, что показывает, насколько низким стал их уровень в последнее время.

«Милан» не чувствует давления в чемпионской борьбе

Нет ничего абсурдного в том, чтобы признать, что нынешние фанаты по сути игнорируют наследие клуба — до тех пор, пока тот снова не станет выступать так же успешно. Результаты «Милана» при Пьоли говорят о том, что это команда, которая снова нашла себя. У нее была лучшая форма в Серии А после локдауна в сезоне 2019/20, а в прошлом сезоне у клуба был реальный шанс выиграть чемпионат.

Важно отметить, что, в отличие от «Ювентуса» и «Интера», от «Милана» не ожидали, что тот может выиграть скудетто в прошлом сезоне, и это все еще актуально в нынешней кампании, несмотря на лидерство коллектива. Учитывая его недавние неудачи в борьбе за топ-4, гораздо более достижимая цель — постоянно выходить в Лигу чемпионов.

Более того, поскольку у «россонери» может не быть таких рисков, как у других клубов, вероятный спад формы в следующие недели не окажет большого влияния. Однако отсутствие давления в целом дает им нужный импульс, позволяя играть без беспокойства и идти на более значительный риск.

«Милан» отличает сыгранность и качество состава

Сила «Милана», без сомнения, в его сыгранности. За исключением «Аталанты», все остальные команды, борющиеся за первую четверку, внесли значительные изменения, будь то в менеджменте, игровом составе или и том, и другом. При этом за последние месяцы у Ибрагимовича несколько достижений, чем он доказывает, что возраст — это всего лишь число. Недавно шведу исполнилось 40 лет, но форвард показал, что все еще способен вносить большой вклад в победы.

«Милан» лидировал в таблице большую часть прошлого сезона, прежде чем уступил титул «Интеру», и лидирует в текущей кампании, где демонстрируют более зрелую игру. У Пьоли есть качественный состав, который развивает свои успехи. Летом клуб потерял вратаря Джанлуиджи Доннарумму и хавбека Хакана Чалханоглу, но их полноценно заменили Майк Майньян и Браим Диас соответственно, и при этом прекрасно себя показывают Жиру и другие новички.

Команда Пьоли даже моложе «Ювентуса», но за последние два сезона онаи значительно выросла. Так, в недавней битве против «Старой Синьоры» «россонери» приехали в Турин без Ибрагимовича, а также Жиру, Бакайоко, Давиде Калабрии, Жуниора Мессиаса, Раде Крунича, а в в первом тайме потеряли из-за травма Симона Кьяера, но игрок, вышедший на замену, Пьер Калулу, доставил Алексу Сандро тяжелые времена, особенно во втором тайме.

«Милан» уже не столь зависим от Ибрагимовича

Год назад казалось, что судьба команды зависела от простого присутствия на поле Ибрагимовича. Сегодня (и не только из-за ничьей 1:1 в Турине) она с гордостью может сказать, что стала командой. Технический директора клуба и его легенда Паоло Мальдини перед игрой сказал, что клуб чувствует себя лучше в этом сезоне. И он может быть прав.

Это не первый раз, когда коллектив оказывается сильнее своих проблем. «Россонери» не играют в лучший футбол в Италии, но это сплоченная команда с четкими идеями. Они играют вместе более двух лет, поэтому все точно знают свои задачи, независимо от того, кто играет, а Сандро Тонали олицетворяет развитие «Милана» как команды.

«Милан» более голоден и стабилен, чем почти все конкуренты

Дружина Пьоли может быть не столь качественной, как «Ювентус», но ее мотивация и желание намного больше, чем у «бьянконери». Как доказал «Ювентус» за последнее десятилетие, амбиции и идентичность — две основные составляющие победы. «Старая Синьора», похоже, ее потеряла, тогда как рецепт успеха Пьоли становится еще вкуснее.

Недостатком коллектива стоит считать нехватку опыта борьбы за скудетто, но разве наличием этого козыря может похвастать нынешний потенциальный лидер Серии А «Наполи»? Между тем, «Интер», «Ювентус», «Аталанта» и «Рома» по разным причинам не отличаются такой же стабильностью, как «россонери». Если «Милан» не дрогнет, для чего есть такие фигуры, как Ибрагимович и Жиру, то клуб имеет все шансы выиграть свое первое за 11 лет скудетто.