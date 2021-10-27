Клуб Пеле и Неймара — на грани первого вылета из бразильской Серии А. Как так вышло?

На этой неделе Пеле исполнился 81 год. А клуб, которому он посвятил большую часть своей карьеры, оказался в зоне вылета.

Пеле носил футболку «Сантоса» в период с 1956 по 1974 годы. Он присоединился к команде, в которой была россыпь звезд, и стал, безусловно, самой большой из них. Все вместе они претендовали на звание лучшего клуба в мире.

Многие футболисты, выигравшие со сборной Бразилии три чемпионата мира в 1958, 1962 и 1970 годах, представляли именно «Сантос». Это действительно великий клуб, который больше столетия прыгал выше своей головы.

Пеле globallookpress.com

Все другие крупные клубы Бразилии расположены в столицах своих штатов. «Сантос» — исключение. Клуб, известный как O Peixe («Рыбы»), представляет собой портовый город, расположенный примерно в часе езды (при хорошем трафике) вниз по склону от мегаполиса Сан-Паулу. Население Сантоса составляет менее полумиллиона человек. И все же десятилетие за десятилетием они выходили на ринг, и ум удавалось выстоять в сражениях против клубов-гигантов из больших городов.

После эры Пеле «Сантос», что было неизбежно, немного сдал позиции. Но в этом веке они пошли на поправку благодаря прекрасной работе с молодежью. Ключевым стал 2002 год, когда они неожиданными стали победителями бразильской лиги с необычайно молодой командой, в составе которой были такие таланты, как Диего, Робиньо, Элано и Ренато. И конвейер продолжал двигаться.

В 2011 году они, вновь с молодой командой, возглавляемой Неймаром, выиграли Кубок Либертадорес. В составе также были защитники сборной Бразилии Данило и Алекс Сандро. Совсем недавно еще одним выпускником «Сантоса» стал Родриго, который в прошлые выходные великолепно отыграл за «Реал» против «Барселоны».

Неймар globallookpress.com

Но есть проблемы, связанные с функционированием клуба, который выращивает игроков, чтобы продавать. Всегда существует опасность достижения переломного момента — когда проданных звезд уже невозможно будет заменить на игроков такого же качества.

Страдают результаты, и новое поколение молодых игроков отчаянно вливается в команду. От них ждут, что они справятся с обязанностями, которые выходят за рамки их опыта и зрелости. «Сантос» сейчас вполне может быть в этой точке.

В Бразилии из высшего дивизиона вылетают сразу четыре клуба. Возможно, это слишком много, так как это вносит высокую степень нестабильности и опасностей в вопросах финансового планирования. В последние годы ряд крупных команд был понижен в классе. Многие вернулись сильнее, используя сезон во втором дивизионе, чтобы восстановиться и набрать обороты. Однако это стало немного сложнее теперь, когда «парашютные выплаты» — финансовая помощь вылетевшим командам — были отменены.

Но даже в этом случае понижение в классе, вероятно, не стало бы абсолютной катастрофой для другого известного клуба «Гремио». Большой клуб из южного города Порту-Алегри переживает кошмарный сезон и недавно расстался с тренером-ветераном Луисом Фелипе Сколари. Осталось сыграть еще двенадцать туров, а они занимают второе место снизу таблицы. Если они не смогут покинуть зону вылета, то легко представить себе такой большой, хорошо организованный клуб, который быстро вернется назад.

Но то же самое вряд ли можно сказать про «Сантос». Тенденции в бразильском футболе могут быть не в их пользу. В бразильском футболе традиционно существовала «Топ 12»: по четыре гиганта из Рио-де-Жанейро («Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого», «Васко да Гама») и Сан-Паулу («Коринтианс», «Сан-Паулу», «Палмейрас», «Сантос»), и по два из Белу-Оризонти («Атлетико Минейро», «Крузейро») и Порту-Алегри («Гремио», «Интернасьональ»). Раньше все 12 участвовали в чемпионатах с более-менее равными шансами стать чемпионом. Но это осталось в прошлом.

«Фламенго» и «Палмейрас», к которым в этом году присоединился «Атлетико Минейро», отделились как суперклубы, монополизировав все основные титулы. В то же время некоторые другие клубы использовали умелое руководство для значительного прорыва — «Атлетико Парарананенсе» с юга, «Ред Булл Брагантино» из Сан-Паулу, «Форталеза» на северо-востоке.

Традиционная дюжина распалась. Три клуба в настоящее время находятся во втором дивизионе — и после того, как «Крузейро» с головой погрузился в финансовый кризис, в этом году он был рад не опуститься до третьего. У «Ботафого» и «Васко да Гамы» дела идут лучше. Но в обозримом будущем нелегко представить, например, как «Ботафого» на равных конкурирует с суперклубами.

То же самое относится и к «Сантосу». Может ли клуб из относительно небольшого города продолжать бороться на равных с гигантами? Попытки сделать это привели клуб к огромным финансовым проблемам. В прошлом году они задолжали деньги за предыдущие трансферы, и ФИФА запретила им подписывать новых игроков. На поле они дали потрясающий ответ, пробившись в финал прошлогоднего Кубка Либертадорес, где проиграли со счетом 0:1 богатому соседу «Палмейрасу».

«Сантос» — «Палмейрас» globallookpress.com

Но, очевидно, ситуация не была стабильной, а также была установлена планка, которая теперь оказывает серьезное давление на команду в 2021 году. Венесуэльский волшебник Йеферсон Сотельдо перешел в «Торонто» из MLS, многообещающий нападающий Кайо Хорхе отправился в «Ювентус», центральный защитник Лукас Вериссимо перешел в «Бенфику», его партнер по защите Луан Перес направился в «Марсель».

«Сантос» по-прежнему пытался играть в атакующий футбол, а на тренерском мостике происходила чехарда. На смену аргентинцу Ариэлю Холану, который быстро перестал справляться с масштабами поставленной задачи, пришел Фернандо Диниз. Но очень быстро была нажата кнопка паники, и в клуб пришел специалист по защите Фабио Кариле.

Сейчас клуб скатился в зону вылета, тучи сгущаются, впереди непростые матчи. «Сантос» по-прежнему может рассчитывать на великолепных тинейджеров — центрального защитника Кайки, полузащитников Сэндри и Габриэля Пирани, нападающего Анджело. Но это слишком много — требовать от этих игроков вытащить «Сантос» из подвала и избавить от первого и потенциально катастрофического спуска во второй дивизион.

Впереди у «Сантоса» матчи против «Флуминенсе», «Атлетико Паранаенсе» и дерби против «Палмейраса». Календарь не обнадеживает.

Математики уже подсчитали, что вероятность того, что «Сантос» понизится в классе составляет 45%, и этот процент может увеличиваться. Клуб с морским прозвищем, основанный в день крушения «Титаника», сейчас должен обойти собственный айсберг, чтобы избежать дальнейшего падения.