Историческое банкротство «Баварии»

«Бавария» потерпела разгром от «Боруссии» Менхенгладбах во втором раунде Кубка Германии. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Бавария» потерпела исторический разгром

«"Боруссия" разобрала чемпиона на отдельные части: "Бавария" жестоко унижена — 0:5! В Гладбахе мюнхенцы пережили одно из величайших унижений в истории клуба. То, что было победой Германии со счетом 7:1 для Бразилии, 0:5 от "Боруссии" теперь стало для гордой команды из Мюнхена — историческим поражением!», — пишет немецкий Bild.

«"Боруссия" добилась исторического разгрома "Баварии". Мюнхенцы в среду пережили черный как смола вечер в Гладбахе: проиграв без вопросов, особенно в первой половине, мюнхенская команда уступила 0:5, и, как и в прошлом году, вылетела во втором раунде Кубка Германии», — напоминают их коллеги-соотечественники из Kicker.

«Бавария» была совершенно не похожа на себя

«Баварский шок большой глубины! Сенсация в формате XXL: "Боруссия" из Менхенгладбаха нанесла самое крупное поражение в Кубке Германии в истории мюнхенского гранда — и могла бы забить еще больше голов. Спортивный директор гостей Хасан Салихамиджич говорит о "коллективном отключении" команды», — не стесняется на аллюзии немецкая Süddeutsche Zeitung.

«Разобрали на части. Так "Бавария" долгое время не попадала ни под чьи-либо колеса. В матче, завершившимся со счетом 0:5 против заряженных гладбахцев гостевой команда была совершенно не похожа на себя. И доказала, что споры последних нескольких дней оставили свой след», — пишут их соотечественники из Spiegel.

«Бавария» потерпела крупшнейшее поражение за 43 года

«"Бавария" Мюнхен проиграла "Боруссии" Менхенгладбах со счетом 0:5, что стало ее худшим поражением за 43 года, несмотря на то, что на поле вышел основной состав», — отмечает британская Daily Mail.

«Мюнхенцы разбиты в Кубке Германии! "Бавария" потерпела самое крупное поражение с 1978 года, когда она уступила Боруссии Менхенгладбах во втором раунде Кубка Германии», — указывают ее соотечественники из BBC.

«Мюнхенцы со счетом 0:5 потерпели свое худшее поражение с момента увольнения последнего тренера», — напоминает британский таблоид Mirror.

«Бавария» не создала ни одного момента до перерыва

«Безумие в Гладбахе! Дубли Бенсебаини и Эмболо, а также гол Коне уничтожили "Баварию". "Ротен" выбывают из Кубка Германии в 1/16 финала после погрома от "Боруссии". Команда Ади Хюттера мощно разорвала немецкого флагмана», — пишет испанская AS.

«Сенсация в Кубке Германии! "Бавария" проиграла и выбыла из турнира. Это было новое фиаско для всемогущего клуба в немецком турнире», — вторит ей каталонская Mundo Deportivo.

«Историческое банкротство! "Бавария" редко была такой несуществующей, не создала ни малейшего опасного момента до перерыва и едва ли была более убедительной после перерыва», — резюмирует французская L‘Équipe.