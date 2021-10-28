Неизбежное увольнение. «Барселона» рассталась с Куманом

Поражение от мадридского «Реала» в «Эль Класико» было лишь одним из многих доказательств, свидетельствующих о том, что этот легендарный нидерландец не подходит для этой должности.

После «Эль Класико» я писал, что Куману не только не удавалось улучшать плохую игру «Барселоны», но и не удавалось добиваться прогресса от различных футболистов своей команды, подвергая опасности будущее команды.

Через пару дней после поражения от «Реала» последовало очередной унижение, когда «Райо Вальекано», поистине Давид, убивший Голиафа, выиграл у команды Кумана. Удачное обстоятельство!

И, наконец, мы услышали выступление президента Жоана Лапорты, объявившего об отставке. Теперь можно сделать несколько выводов.

Во-первых, решение об увольнении затягивалось с мая, когда оно должно было быть принято. Промедление руководства в конечном итоге обойдется «Барселоне» во многие миллионы евро, и это в самые трудные времена с финансовой точки зрения.

Это не только мое мнение. Минувшей весной ведущие игроки команды на тренировочном поле шептали друг другу о том, что они просто не верят, что Куман, скованный старыми тактическими идеями, способен выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов. И знайте, они говорили об этом спустя несколько недель после совместного триумфа в Кубке Испании.

Я включаю Лионеля Месси в группу тех, кто ценил идеи Кумана о том, как вдохнуть жизнь в сезон 2020/21 в «Барселоне». Ему пришлось принять команду в ужасное время, но он сам потерял веру в свои идеи, тактику и интенсивность в тренировочном процессе. Более того, он потерял способность читать матчи и влиять на их развитие.

Лапорта знал это. Он также имел свидетельства от инсайдеров. То, как Куман не смог справиться с практически выигранным чемпионством в Ла Лиге, обозначило его как «не элитного».

Были моменты, когда напряжение и вспыльчивость брали над ним верх, были моменты, когда просачивалась культура обвинений, были моменты, когда его тактические планы проваливались, и было общее ощущение, что, с трудом удерживая корабль в течение предыдущих семи месяцев, он не мог быть подходящим человеком для еще более бурных времен.

Напоминание для тех, кто говорил «пусть продолжает». Куман в прошлом сезоне возглавил команду, которая была на вершине. Я повторю: на вершине Ла Лиги!.

Затем каталонцы взяли лишь 1 очко в заключительных трех домашних матчах. Они проиграли «Гранаде» и «Сельте» (имели преимущество в каждой из встреч), пропустив голы на последних минутах. Кроме того, «сине-гранатовые» сыграли вничью 0:0 с будущим чемпионом мадридским «Атлетико». Такие результаты привели к тому, что «Барселона» финишировала второй с отставанием в 3 балла.

Лапорта молчаливо признавал тот факт, что Куман не подходит команде, еще в мае, когда публично заявил, что не будет продлевать сотрудничество с легендарным нидерландцем, пока не осмотрится как следует.

Такое вот неуклюжее и подсознательное признание реальности. Президент дал понять СМИ, фанатам и, прежде всего, игрокам, что если Куман останется, то лишь потому, что клуб не может себе позволить переманить кого-то лучше.

Таким образом, что бы вы ни думали о клубе, увольняющем одну из своих легенд, что бы вы ни думали о гнилой ситуации, унаследованной бедным стариком Куманом, а затем ухудшившейся из-за бездарной потери Месси, с конца мая все было предопределено.

В истории еще не было тренера, который остался на своем посту только потому, что ему не нашли замену, и добился успеха. Это просто невозможно, особенно в таком клубе, который находится в центре внимания.

Куман стал специалистом по ведению партизанских боев с участием СМИ, чтобы даже в этих обстоятельствах держаться за то, что было для него работой мечты. В этом смысле для него — личная трагедия, что все закончилось именно так.

Но вернемся к Лапорте и его решению уклониться от важного решения. Я уже рассказывал эту историю, но, поскольку она уместна и исходит от, возможно, величайшего тренера последних 50 лет, Алекса Фергюсона, применю ее вновь.

Фергюсон, который был талантливым, безжалостным, нацеленным на победу, блестящим в манипулировании специалистом, имел особую способность, которую развил как ключевую в более позднее время.

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» никогда не уклонялся от жестких решений. Он горячо верил, что другие тренеры, другие клубы, другие руководители, игроки, талант которых ему нравился, но в ментальной силе которых он сомневался, будут делать ровно то же самое, что Лапорта в последние шесть месяцев — бояться укуса крапивы вместо того, чтобы вырвать ее.

История Фергюсона могла бы спасти Лапорте полгода и помочь избежать невероятно неудачного старта в Примере и, что более важно, в Лиге чемпионов.

Мантра шотландца была такой: другие люди не только будут бояться и избегать неприятных решений, они будут бояться последствий своих действий. Фергюсон считал, что это разрушительный изъян. Он полагал, что положение противников ухудшалось из-за инерции, в то время как его решение, к лучшему или худшему, было расчетливым, возможно, болезненным и спорным, но рана будет вскрыта и бесполезные поиски побед и трофеев прекратятся, сделав команду более здоровой и динамичной.

Давайте применим эту логику к «Кам Ноу». Лапорта хотел сказать Куману «спасибо», уволить его и начать с чистого листа еще в мае. Почему не решился? Либо потому, что не хватало денег, чтобы расплатиться с нидерландцем и набрать новый состав, либо потому, что у Лапорты к тому времени не было в штате Йорди Кройффа, который мог бы помочь советом, либо потому, что некоторые кандидаты активно участвовали в чемпионате Европы.

Факт остается следующим: мысли нового президента в стиле «думаю, у нас не тот человек у руля, но давайте посмотрим, как все пойдет», вероятно, стоили каталонцам вылета из группового этапа Лиги чемпионов впервые за более чем 20 лет, и стоили им в результате десяткой миллионов евро.

Если, как я подозреваю, Лапорта не уволил Кумана в мае потому, что был обижен на Хави, который задолго до того, как сам Лапорта стал кандидатом, заявил о своей поддержке Виктора Фонта, то он позволил личным предубеждениям и огорчению принять ужасное решение.

Каким бы богатым ни стал нидерландец за свою жизнь, сколько бы «Барселона» ни заплатила ему за это увольнение, любому, кто придерживается человеческих ценностей или футбольного романтизма, всегда тяжело смотреть на то, как легенду смещают, отвергают и обвиняют. Такова жизнь.

Однако он оставил наследие, которое, если не такое огромное, как его победный гол в Кубке чемпионов в 1992 году, то все равно велико. Он доверял Педри и показал всему миру, что этот парень обладает мировым классом. Он поставил в состав Рональда Араухо, Нико Гонсалеса и Гави, которые скоро станут элитой. И он помог вернуть феномену Ансу Фати результативность. Куману также принадлежит доля заслуг в том, что последний сезон Месси на «Камп Ноу» не закончился без трофеев.

Теперь, когда он ушел, главный вопрос заключается в том, кто повезет команду в Киев, где «Динамо» должно быть побеждено, если «Барселона» все еще рассчитывает на выход из группы. Теперь, когда он ушел, нет ни единого сомнения, что, если Луис Энрике не окажется достаточно глупым, чтобы покинуть сборную Испании ради места в «Барселоне», на вакантный следует назначить Хави. Он этого хочет, он успешно прошел обучение и может сделать эту команду конкурентоспособной в два раза быстрее.

И все же это наименее стратегический, наименее мудрый и наименее надежный ход «Барселоны» за многие-многие годы. Назначит ли Лапорта Хави до поездки в Киев? Будем следить за развитием ситуации.