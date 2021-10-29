Сомнения президента не станут помехой. Хави возглавит «Барселону»

И вот, в этот кризисный период, настало время для прыжка веры со стороны президента клуба, аналогичного тому, который он сделал, когда 13 лет назад доверился

Разница заключается в том, что, он восхищался, уважал и верил в Гвардиолу, но не испытывал таких же чувств к уроженцу Терассы, находящейся менее чем в часе езды от Барселоны.

До недавнего времени главный тренер катарского «Аль-Садда» и Лапорта почти не разговаривали друг с другом. Но в футболе, как и в жизни, иногда нужно идти на уступки, и они уже начали строить общение, пусть и через посредников. По общему мнению, они становятся ближе. В среду вечером Лапорта даже позвонил Хави. Отличная работа!

У Хави определенно не будет такой власти с Лапортой во главе, которую он имел бы, если бы президентом выбрали Виктора Фонта. Говорят, что молодой специалист планировал создать новую футбольную структуру, где он будет в центре всего.

Но он, безусловно, захочет взять с собой некоторых из своих помощников и, надеюсь, выберет больше позиций, чем просто займет вакантный пост.

Тот факт, что Рональд Куман продержался так долго, вероятно, во многом связан с тем фактом, что Лапорта не был так увлечен идеей привлечения Хави, как казалось многим другим.

Восемь месяцев назад он сказал журналистам, что Хави не готов к работе главным тренером «Барселоны». Предположение было сделано не только по футбольным причинам, но и потому, что Хави выразил поддержку Фонту во время президентских выборов.

Также справедливо предположить, что некоторые из его советников предупредили, что Хави не готов занять пост, потому что выигрывать титулы в Катаре — не одно и то же, что руководить такой командой, как «Барселона», не смотря на то, является он легендой клуба или нет.

Хави и его тренерский штаб, конечно, всегда с этим не соглашались. Я встретил Хави еще летом, и что мне бросилось в глаза, так это его решимость стать наставником «Барселоны».

Подготовлен ли Хави?

Совершенно очевидно, что опыт, полученный 41-летним специалистом в Катаре, касался тренерства больше, чем чего-либо еще. Его команды играли в стиле, который, если он будет применен в «Барселоне», наверняка понравится болельщикам.

Он заядлый ученик, поэтому тщательно изучил, что нужно делать футболисту на каждой позиции, с мячом и без него.

В первую очередь он будет стремиться установить структуру на поле. Если он сможет этого добиться, то практически гарантированно «Барселона» улучшится, потому что без четкой структуры игроки теряются и не знают, что им делать.

Большинство футболистов росло на манере игры, которую Хави планирует восстановить, но для этого ему потребуется время и терпение всех в клубе.

Он более чем доволен молодыми парнями, которые есть в команде, и это тоже хорошо, потому что единственная гарантия для нового тренера — это то, что он не получит больших сумм денег для усиления команды.

То ли по удачному стечению обстоятельств, то ли по замыслу, «Барселона» в настоящее время изобилует прекрасными молодыми талантами, хотя прямо сейчас они больше похожи на безмозглых цыплят, потому что им не дали нужных инструкций для должного блеска на поле.

Он также встретится с четырьмя капитанами: Серхио Бускетсом, Серджи Роберто, Жорди Альбой и Жераром Пике, а также Марком-Андре тер Штегеном. Все они — его бывшие партнеры по команде и игроки, уровень которых будет трудно удерживать. Это непростая задача.

Гол «Райо Вальекано» в среду вечером был прямым следствием ошибки Бускетса, а защита Пике против Фалькао была явно не такой, которую хотелось видеть.

Альба перестал представлять угрозу в атаке и допускает ошибки в обороне. Серджи Роберто не знает, что делать в команде и просто хаотично перемещается по полю. И мало кто будет спорить с тем, что тер Штеген больше не похож на кирпичную стену, которой он был в прошлом.

С другой стороны, новому тренеру хотя бы не придется иметь дело с многолетним вопросом: «Что делать с Месси?». Когда аргентинский маэстро был в клубе, тренеры были просто обязаны строить игру только вокруг него.

И, конечно же, вопрос на миллион: достаточно ли качественных игроков у «Барселоны», чтобы войти в топ-4? Потому что, если каталонцы этого не сделают, у них определенно не будет денег на развитие.

Что случилось с Куманом?

Самым большим сюрпризом после увольнения Кумана стал не сам факт увольнения, а то, что оно заняло так много времени.

Куман был «ходячим мертвецом» с того момента, как Лапорта стал президентом клуба еще в марте, и запоздалое решение «Барселоны» много говорит нам о текущем состоянии клуба.

Решение, принятое после поражения «Барселоны» от «Райо Вальекано» (четвертое за шесть матчей), теоретически было одобрено футбольным директором Матеу Алемани и его командой, хотя на самом деле за ними стоит Лапорта.

Упрямство Кумана не помогло его делу. Как бы хорошо он ни справлялся с отдельными ситуациями и людьми, он не справлялся как тренер, пытающийся построить команду.

Стиль «король в Барселоне» — не менее, если не больше, чем содержание. Куману работы стоили не столько результаты, сколько то, как они возникли.

Команда недостаточно тренировалась и вышла на поле без должной инструкции о том, что ей нужно делать.

Куман продержался столько, потому что он давал молодежи шанс, не только из-за своей веры в нее, но главным образом потому, что у него действительно не было другого выбора.

Он был щитом для президента, да и общее мнение было таковым, что «Барселона», вне зависимости от стиля и динамики команды, сможет играть лучше и выйдет из группы в Лиге чемпионов, потому что иначе и быть не может.

Реальность, однако, такова, что эта «Барселона» выглядит максимально далекой от того, чтобы соответствовать уровню Лиги чемпионов.

Еще одна причина, по которой его не увольняли, заключалась в том, что теперь «сине-гранатовым» придется заплатить Куману 12 миллионов евро. Еще более ужасно то, что вероятный вылет из Лиги чемпионов обойдется еще в 16 миллионов.

Кстати, клуб до сих пор должен деньги Кике Сетьену, предыдущему наставнику до Кумана.

После поражения от «Райо Вальекано» и после того, как мы выслушали все старые и знакомые отговорки Кумана (команда играла хорошо, но не была достаточно эффективной), Лапорта решил, что этого достаточно, и наконец положил конец 14-месячной работе нидерландца в клубе.

Это была еще одна эмоциональная реакция руководителя клуба, который, в отличие от своего первого срока, больше не может пользоваться советами покойного Йохана Кройфа.

На этот раз складывается впечатление, что он просто следует тому, что, по его мнению, является способом ведения дел Кройфа.

Его разговоры с Гвардиолой в те дни, безусловно, дают ему пищу для размышлений, но, в конце концов, это похоже на президентский способ управления делами, в котором окончательное решение остается за ним.