Туран — Кызылжар: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 12 июля 2025 года

12 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» и «Кызылжар». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Туран» — «Кызылжар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Туран»

Турнирное положение: «Туран» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 12 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает 13-ю позицию в зоне вылета (12-14-я строчки) с отставанием в один балл от безопасного 12-го места, а также с отрывом в шесть пунктов от последнего в таблице «Атырау».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел разгром от «Кайрата» (0:4).

Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив в домашних стенах снова остался без очков, на этот раз крупно проиграв от «Актобе» (0:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» неизменно проигрывал.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, несмотря на фактор своего поля, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 16 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает девятую позицию в таблице с отрывом в пять очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в один пункт от восьмого в таблице «Жениса».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Ордабасы» (0:0).

Перед этим в 14-м туре чемпионата Казахстана коллектив в чужих стенах сумел отобрать очки у лидера, разойдясь мировой с «Астаной» в результативной игре — 3:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кызылжар» ни разу не выиграл при шести ничьих и двух поражениях.

Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником.

Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Турана» забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Кызылжар» сыграл вничью

в восьми последних матчах «Кызылжар» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.50, победа «Турана» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в последней очной игре этих соперников.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Кызылжара».

Ставка: ничья за 3.50