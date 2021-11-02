Перемены в «Тоттенхэме»: Нуну уволен, Конте назначен

Этому составу «Тоттенхэма» все еще нужен тренер, обладающий силой и дальновидностью, чтобы вывести «шпор» из эпохипопытался сделать это за счет своей харизмы, но игроки не отреагировали на его боевой подход (заметно расходится с братаниями с Почеттино) и функциональный стиль футбола, также разительно контрастирующий с тем, что было раньше.

Нуну в своей карьере не делал ничего, отдаленно сопоставимого с работой Моуринью. При этом на его посту авторитет был абсолютно необходим для эффективного осуществления изменений. И все же, как любой игрок мог по-настоящему поверить в его методологию, если все знали, что клуб назначил его только после того, как получил шесть отказов от других кандидатов?

Источники ESPN сообщили, что переговоры на разных стадиях велись с Ханси Фликом, Эриком тен Хагом, Почеттино, Конте, Паулу Фонсекой и Дженнаро Гаттузо. Были и другие претенденты на эту работу, в том числе наставник «Лестера» Брендан Роджерс.

Где-то посреди всего этого длинного списка нашелся и Нуну, несмотря на оговорки по поводу его консервативного стиля в контексте заявления президента Дэниела Леви, требовавшего «вернуть в ДНК команды атакующий, развлекательный футбол».

И все же, после 72-дневных поисков, во время которых, как сообщил источник, близкий к одному из кандидатов, клуб «сбил с толку» из-за Леви и управляющего директора Фабио Паратичи, «не всегда говорящих в унисон», «шпоры» развернулись в сторону Нуну.

47-летний специалист пришел в качестве компромисса, и в результате был скомпрометирован. Это отражение политики, в частности, Паратичи, назначенного летом, чтобы внести новую ясность и цель в процесс принятия решений «Тоттенхэмом».

Нуну не повезло унаследовать еще одну ситуацию, которая публично разыгралась ему во вред: желание Гарри Кейна перейти в «Манчестер Сити». «Шпоры» решительно придерживались своей оценки в 150 миллионов фунтов, и Кейн остался на месте, получив приказ продолжать выполнять свой текущий контракт на 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, истекающий в 2024 году.

Тем не менее, Кейн вряд ли подтвердил свою приверженность делу в последующих матчах, работая только на ухудшение репутации Нуну среди группы футболистов, которые знают, что ему просто повезло получить эту работу.

Источники ESPN сообщили, что уровень враждебности среди болельщиков «шпор», проявленный после недавнего поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3, удивил высокопоставленных деятелей клуба, некоторые из которых сравнивали ворчания фанатов в отношении тренера с прорезыванием зубов.

Однако источники также указали, что некоторое время назад несколько игроков разочаровались в том, что осторожная тактика Нуну не использовала сильные стороны команды.

Хотя неудачный характер его назначения мало чем помог Нуну, он был также виноват в том, что все пошло наперекосяк. Дисциплина и профессионализм стали проблемой. Один источник, близкий к члену команды, утверждал, что некоторым футболистам сходила с рук плохая игра.

Кристиан Ромеро, Давинсон Санчес и Джованни Ло Чельсо были оштрафованы за нарушение правил клуба и полет в Южную Америка на международные матчи без разрешения «Тоттенхэма». Несмотря на то, что политическая ситуация была сложной, учитывая то, что проблема касалась всей Премьер-лиги, некоторые увидели в этом слабость Нуну.

Да, «шпоры» обыграли «Манчестер Сити» в первые выходные сезоны, а Нуну закончил август как лучший тренер Премьер-лиги после трех побед со счетом 1:0, но футбол в целом был скучным. К моменту его отъезда в понедельник утром на счету «Тоттенхэма» было 103 удара по воротам в АПЛ после десяти туров, что является худшим результатом вместе с «Норвичем», находящимся на самом дне.

Только «Норвич» (2) забил меньше, чем «Тоттенхэм» (9), в то время как лондонцы являются худшей командой в лиге по преодоленной за игру дистанцией (99 км) и ни одна команда не имеет большего количества поражения с разницей в три или больше голов (3). Другими словами: «шпоры» не бьют по воротам, не бегают и не могут обороняться.

Нуну — гениальный и умный человек, но ему не хватало ни желания, ни коммуникативных навыков, чтобы донести свое видение до игроков и болельщиков. Он регулярно общался со своими помощниками на португальском языке на тренировочной базе, а его англоязычные пресс-конференции зачастую были скучными, в то время как некоторые игроки указывали на непоследовательность в выборе состава.

Например, после своего приезда он предложил услуги Танги Ндомбеле «Лиону», когда сам клуб вел переговоры с полузащитником Уссемом Ауаром. Позже Ндомбеле сказал штабу, что больше не хочет играть за команду, но его трансфер не состоялся. А потом, внезапно, с середины сентября Ндомбеле шесть раз вышел в стартовом составе в семи матчах клуба во всех турнирах. А в последнем матче Нуну против «Юнайтед» он почему-то не попал в состав.

Эта несогласованность способствовала более широкому разочарованию среди фанатов, которые также винят Леви, а напряженность усугубляется включением клуба в неудавшийся проект Европейской Суперлиги.

Недоброжелатели обвиняют Леви в отсутствии амбиций. Собираясь побороться за титул в середине сезона 2011/12, тогдашний наставник Гарри Реднапп хотел двух элитных игроков: Гари Кэхилла и Карлоса Тевеса, но вместо них получил Райана Нельсена и Луи Саа, и «шпоры» выбыли из борьбы.

Почеттино хотел, чтобы Леви избавился от нескольких второстепенных игроков, и призвал клуб «мыслить масштабно» перед финалом Лиги чемпионов 2019 года, но вместо этого сам аргентинец отправился в отставку после пяти с половиной лет работы, и клуб пришел в упадок.

Источники сообщают, что такая политика лондонского клуба повлияла на решение Антонио Конте не проявлять интерес прошлым летом. Но что же изменилось? Это главный вопрос, потому что для успешного приглашения итальянского специалиста что-то должно быть.

Никаких оправданий после приезда Конте

Бывший наставник миланского «Интера», «Челси» и «Ювентуса» — отличный тренер, прирожденный победитель, чей послужной список делает его идеальным вариантом для клуба, который не выиграл ни одной награды с 2008 года.

Многие данные свидетельствуют о том, что Конте не является очевидным кандидатом для клуба, нацеленного на «атакующий, зрелищный футбол», но события последних дней показали ему серьезность нынешнего «Тоттенхэма».

Имея огромные долги после постройки стадиона за 1 миллиард фунтов, которые необходимо выплатить, «шпоры» не могут себе позволить играть в Лиге конференций в следующем сезоне. Леви больше не может отставать от уровня, заданного еще Почеттино. Возможно, поэтому он готов уступить больше контроля, которого жаждет Конте. Леви явно воодушевлен тем, что Паратичи работал с Конте в «Ювентусе», и поэтому он лучше подготовлен к тому, чтобы справиться с порой нестабильным поведением 52-летнего итальянца.

По данным источников, Конте теперь будет иметь значительное влияние на трансферную стратегию клуба и доступ к деньгам для использования в январе и летом следующего года. В понедельник в Италии появилось сообщение о том, что «шпоры» готовы инвестировать значительные суммы в январе, чего они не хотели делать летом.

Чистые расходы в размере 54,6 миллиона фунтов были ниже, чем у «Арсенала» (131,8), «Манчестер Юнайтед» (103,7), «Манчестер Сити» (72,7), «Вест Хэма» (63,3) и «Лестера» (55). Конте будет требовать большего и, возможно, неудачное начало сезона ухудшило внутренние оценки возможностей команды.

Летом неопределенность в будущем Кейна была еще одной из оговорок Конте. Восстановление формы нападающего будет одной из самых больших проблем Конте, но его родословная является полезным активом в продолжающейся битве за то, чтобы убедить капитана сборной Англии, что его амбиции могут быть реализованы на севере Лондона.

Тренерскому штабу не будет никаких оправданий. Вопросы к Моуринью и Нуну появились с самого начала. Теперь же Конте стал желанным тренером с прекрасной репутацией и неутолимым стремлением к немедленному успеху. Оправданий быть не должно. При постоянной и последовательной поддержке Леви и Паратичи сообщения будут подаваться игрокам недвусмысленно ясно.

Первым инстинктом Паратичи, когда он присоединился к «шпорам» в июне, было пригласить Конте, который только покинул «Интер» после того, как выиграл первый чемпионский титул для клуба за 11 лет на фоне спора о планах продажи игроков для компенсации финансовых трудностей.

Время покажет, правильный ли выбор сделал клуб. Но «Тоттенхэм», получив желанного тренера, дал ему все шансы проявить себя.