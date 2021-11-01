Трансферный дайджест. 27 октября —1 ноября

Лука Йович

«Реал», нападающий, 23 года

Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии, сообщает fichajes.net.

Карло Анчелотти не заинтересован в услугах нападающего, а агент Йовича работает над уходом игрока из «Реала» зимой.

По сведениям источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил руководство клуба подписать 23-летнего серба. Сообщается, что на игрока также претендует «Арсенал».

Ранее сообщалось об интересе к Йовичу со стороны итальянских клубов — «Интера» и «Фиорентины», к которым теперь присоединился и «Ювентус».

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Рыночная стоимость Йовича упала с 60 до 20 миллионов евро с тех пор, как он перешел в «Реал». Тем не менее, и «Юве» и «Фиорентина» сначала попытаются арендовать игрока.

В сезоне-2021/22 Йович принял участие в 6 матчах «Реала», во всех случаях выходя на замену. На счету 23-летнего серба 1 результативная передача.

Наш прогноз: «Ювентус»

Дани Себальос

«Реал», полузащитник, 25 лет

Дани Себальос globallookpress.com

Полузащитник «Реала» Дани Себальос в январе, скорее всего, сменит клуб.

«Бетис» намерен арендовать испанца с опцией выкупа, тогда как мадридский клуб предпочел бы сразу продать хавбека, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «Рома» также хочет арендовать Себальоса, но с обязательным выкупом, и уже вступила в переговоры с «Реалом».

Римляне готовы предложить футболисту контракт до 2026 года. Моуринью лично заинтересован в переходе испанца.

Игрок также не против покинуть клуб из Мадрида. Прошлые два сезона Себальос провёл в «Арсенале» и вернулся в родной клуб в надежде вновь показать себя.

Но в этом сезоне Себальос еще не провел ни одного матча из-за разрыва связок голеностопа, полученного на Олимпиаде в Токио.

Теперь судьба игрока в руках главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Итальянский специалист должен решить, входит ли полузащитник в его планы до 1 января.

Если Дани команде нужен не будет, то его выставят на трансферный рынок. Мадридский клуб будет готов рассмотреть сумму от 20 млн евро.

Наш прогноз: «Рома»

Донни ван де Бек

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 24 года

Донни ван де Бек globallookpress.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек может перебраться в «Барселону» в январе.

В этом сезоне голландский хавбек лишь дважды выходил в стартовом составе «МЮ», а в Премьер-Лиге сыграл всего пять минут.

Ван де Бек решительно настроен уйти в зимнее трансферное окно, чтобы получать регулярную игровую практику и вернуться в сборную Голландии.

Поспособствовать переходу может то, что новым агентом ван де Бека стал Али Дурсун, который также ведет дела его соотечественника — хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

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«Барса» отчаянно нуждается в атакующем полузащитнике. По данным Diario Sport, в январе каталонский клуб может попытаться арендовать Донни с опцией выкупа.

Ранее стало известно, что ван де Бек интересен «Эвертону» и «Вулверхэмптону», эти клубы также хотят арендовать его.

В сезоне-2021/22 ван де Бек поучаствовал в 3 матчах «МЮ» и не отличился результативными действиями.

Наш прогноз: «Барселона»

Рауль де Томас

«Эспаньол», нападающий, 27 лет

Рауль де Томас globallookpress.com

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется нападающим «Эспаньола» Раулем де Томасом, сообщает Teamtalk.

По информации источника, «шпоры» рассматривают 27-летнего испанца в качестве потенциального усиления атакующей линии. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Атлетико» и «Лидс».

Прошлой зимой форвардом интересовались «Атлетико» и «Реал», воспитанником которого де Томас является.

Нападающий в прошлом сезоне забил 23 гола в 37 матчах, став лучшим бомбардиром Сегунды.

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В сезоне-2021/22 де Томас провел 11 матчей за «Эспаньол», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Наш прогноз: «Эспаньол»

Мариано Диас

«Реал», нападающий, 28 лет

Мариано Диас globallookpress.com

Руководство «Лиона» заинтересовано в услугах форварда «Реала» Мариано Диаса, сообщает MSV Foot.

Нападающий уже играл за «Лион» в сезоне-2017/18. В 34 матчах чемпионата Франции он забил 18 голов.

В этом сезоне Диас практически не имеет игровой практики в «Реале». Свой первый матч он провел в 12-м туре Ла Лиги, появившись в стартовом составе в игре с «Эльче» (2:1) и отметившись голевой передачей. При этом он сломал нос, в результате чего ему потребуется операция.

«Сливочные» пытаются избавиться от испано-доминиканского нападающего в течение последних четырех трансферных окон.

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Однако Мариано не хочет слышать об отъезде из Мадрида. В сентябре сорвались возможные аренды в «Ваоенсию» и «Райо Вальекано» (от последнего игрок отказался сам).

Контракт Диаса с «Реалом» действует до 2023 года.

Наш прогноз: «Реал»

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

Поль Погба globallookpress.com

Полузащитник Поль Погба не продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» и по окончании сезона станет свободным агентом.

Как сообщает ESPN, руководство «МЮ» не переживает по поводу того, что Погба может уйти без компенсации.

По мнению членов клуба, польза от сохранения Погба еще на шесть месяцев перевешивает экономический эффект от его продажи.

Приоритет француза — возвращение в «Ювентус», где он выступал с 2012 по 2016 год, сообщает журналист Sport Italia Руди Галетти.

Туринский клуб готов платить Погба 12,5 млн евро в год плюс бонусы, но для этого нужно продать полузащитника Аарона Рэмзи и еще одного из хавбеков — Уэстона Маккенни или Адриена Рабьо.

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По данным источника, план Б для Погба — переход в «Реал», вариант с «ПСЖ» не рассматривается.

В текущем сезоне у 28-летнего француза 9 матчей в АПЛ и 7 результативных передач.

Наш прогноз: «Ювентус»

Магомед Оздоев

«Зенит», полузащитник, 28 лет

Магомед Оздоев globallookpress.com

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен перейти в другой клуб перед следующим сезоном, сообщает Sport24.

По данным издания 28-летний хавбек интересен «Динамо», «Краснодару» и «Спартаку». Также интерес к Магомеду проявляют клубы из Турции и Германии.

Впрочем, «Спартак» уже успел опровергнуть свою заинтересованность в полузащитнике, который из-за травмы не играет с июля.

Контракт Оздоева с «Зенитом» рассчитан до конца мая 2022 года. Уже с 1 декабря игрок может подписать предварительное соглашение с любым клубом и летом покинуть «Зенит» на правах свободного агента.

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Утверждается, что Оздоев планирует воспользоваться этой опцией.

Наш прогноз: «Зенит»