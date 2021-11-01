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    Трансферный дайджест. 27 октября —1 ноября

    Избавится ли «Реал» от неликвида, переберется ли хавбек «МЮ» в Барселону, усилится ли «Ювентус» звездой сборной Франции и другие трансферные новости последних дней

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    Лука Йович
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Лука Йович

    «Реал», нападающий, 23 года

    Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии, сообщает fichajes.net.

    Карло Анчелотти не заинтересован в услугах нападающего, а агент Йовича работает над уходом игрока из «Реала» зимой.

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    • По сведениям источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил руководство клуба подписать 23-летнего серба. Сообщается, что на игрока также претендует «Арсенал».

    Ранее сообщалось об интересе к Йовичу со стороны итальянских клубов — «Интера» и «Фиорентины», к которым теперь присоединился и «Ювентус».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Рыночная стоимость Йовича упала с 60 до 20 миллионов евро с тех пор, как он перешел в «Реал». Тем не менее, и «Юве» и «Фиорентина» сначала попытаются арендовать игрока.

    В сезоне-2021/22 Йович принял участие в 6 матчах «Реала», во всех случаях выходя на замену. На счету 23-летнего серба 1 результативная передача.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Дани Себальос

    «Реал», полузащитник, 25 лет

    Дани Себальос

    Полузащитник «Реала» Дани Себальос в январе, скорее всего, сменит клуб.

    «Бетис» намерен арендовать испанца с опцией выкупа, тогда как мадридский клуб предпочел бы сразу продать хавбека, сообщает журналист Николо Скира.

    По данным источника, «Рома» также хочет арендовать Себальоса, но с обязательным выкупом, и уже вступила в переговоры с «Реалом».

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    Римляне готовы предложить футболисту контракт до 2026 года. Моуринью лично заинтересован в переходе испанца.

    Игрок также не против покинуть клуб из Мадрида. Прошлые два сезона Себальос провёл в «Арсенале» и вернулся в родной клуб в надежде вновь показать себя.

    Но в этом сезоне Себальос еще не провел ни одного матча из-за разрыва связок голеностопа, полученного на Олимпиаде в Токио.

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    • Теперь судьба игрока в руках главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Итальянский специалист должен решить, входит ли полузащитник в его планы до 1 января.

    Если Дани команде нужен не будет, то его выставят на трансферный рынок. Мадридский клуб будет готов рассмотреть сумму от 20 млн евро.

    Наш прогноз: «Рома»

    Донни ван де Бек

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 24 года

    Донни ван де Бек

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек может перебраться в «Барселону» в январе.

    В этом сезоне голландский хавбек лишь дважды выходил в стартовом составе «МЮ», а в Премьер-Лиге сыграл всего пять минут.

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    • Ван де Бек решительно настроен уйти в зимнее трансферное окно, чтобы получать регулярную игровую практику и вернуться в сборную Голландии.

    Поспособствовать переходу может то, что новым агентом ван де Бека стал Али Дурсун, который также ведет дела его соотечественника — хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Барса» отчаянно нуждается в атакующем полузащитнике. По данным Diario Sport, в январе каталонский клуб может попытаться арендовать Донни с опцией выкупа.

    Ранее стало известно, что ван де Бек интересен «Эвертону» и «Вулверхэмптону», эти клубы также хотят арендовать его.

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    • В сезоне-2021/22 ван де Бек поучаствовал в 3 матчах «МЮ» и не отличился результативными действиями.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Рауль де Томас

    «Эспаньол», нападающий, 27 лет

    Рауль де Томас

    Лондонский «Тоттенхэм» интересуется нападающим «Эспаньола» Раулем де Томасом, сообщает Teamtalk.

    По информации источника, «шпоры» рассматривают 27-летнего испанца в качестве потенциального усиления атакующей линии. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Атлетико» и «Лидс».

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    • Прошлой зимой форвардом интересовались «Атлетико» и «Реал», воспитанником которого де Томас является.

    Нападающий в прошлом сезоне забил 23 гола в 37 матчах, став лучшим бомбардиром Сегунды.

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    В сезоне-2021/22 де Томас провел 11 матчей за «Эспаньол», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.

    Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Эспаньол»

    Мариано Диас

    «Реал», нападающий, 28 лет

    Мариано Диас

    Руководство «Лиона» заинтересовано в услугах форварда «Реала» Мариано Диаса, сообщает MSV Foot.

    Нападающий уже играл за «Лион» в сезоне-2017/18. В 34 матчах чемпионата Франции он забил 18 голов.

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    • В этом сезоне Диас практически не имеет игровой практики в «Реале». Свой первый матч он провел в 12-м туре Ла Лиги, появившись в стартовом составе в игре с «Эльче» (2:1) и отметившись голевой передачей. При этом он сломал нос, в результате чего ему потребуется операция.

    «Сливочные» пытаются избавиться от испано-доминиканского нападающего в течение последних четырех трансферных окон.

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    Однако Мариано не хочет слышать об отъезде из Мадрида. В сентябре сорвались возможные аренды в «Ваоенсию» и «Райо Вальекано» (от последнего игрок отказался сам).

    Контракт Диаса с «Реалом» действует до 2023 года.

    Наш прогноз: «Реал»

    Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

    Поль Погба

    Полузащитник Поль Погба не продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» и по окончании сезона станет свободным агентом.

    Как сообщает ESPN, руководство «МЮ» не переживает по поводу того, что Погба может уйти без компенсации.

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    • По мнению членов клуба, польза от сохранения Погба еще на шесть месяцев перевешивает экономический эффект от его продажи.

    Приоритет француза — возвращение в «Ювентус», где он выступал с 2012 по 2016 год, сообщает журналист Sport Italia Руди Галетти.

    Туринский клуб готов платить Погба 12,5 млн евро в год плюс бонусы, но для этого нужно продать полузащитника Аарона Рэмзи и еще одного из хавбеков — Уэстона Маккенни или Адриена Рабьо.

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    По данным источника, план Б для Погба — переход в «Реал», вариант с «ПСЖ» не рассматривается.

    В текущем сезоне у 28-летнего француза 9 матчей в АПЛ и 7 результативных передач.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Магомед Оздоев

    «Зенит», полузащитник, 28 лет

    Магомед Оздоев

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен перейти в другой клуб перед следующим сезоном, сообщает Sport24.

    По данным издания 28-летний хавбек интересен «Динамо», «Краснодару» и «Спартаку». Также интерес к Магомеду проявляют клубы из Турции и Германии.

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    • Впрочем, «Спартак» уже успел опровергнуть свою заинтересованность в полузащитнике, который из-за травмы не играет с июля.

    Контракт Оздоева с «Зенитом» рассчитан до конца мая 2022 года. Уже с 1 декабря игрок может подписать предварительное соглашение с любым клубом и летом покинуть «Зенит» на правах свободного агента.

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    Утверждается, что Оздоев планирует воспользоваться этой опцией.

    Наш прогноз: «Зенит»

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