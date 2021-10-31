Время Пике в «Барсе» подошло к концу. Одна ошибка обороны вновь стоила победы

«Сине-гранатовые» выглядели лучше, чем за последние месяцы, но все равно не сумели добыть победу. Предлагаем выделить победителей и проигравших после этого противостояния.

Победитель: Мемфис Депай

Самая важная вещь в начале новой эры — победный старт, а предпосылкой к победному старту, очевидно, является забитый гол. Неудивительно, что именно Мемфис Депай стал главным игроком своей команды, тем более что он остался самым ярким пятном в атаке после того, как Серхио Агуэро покинул поле из-за тахикардии.

И именно ему удалось отличиться в начале второго тайма, когда он принял мяч на краю штрафной, подработал его под правую ногу и точно пробил в дальний верхний угол. У Антонио Сиверы в воротах «Алавеса» не были абсолютно никаких шансов, поскольку у нидерландца вышел действительно пушечный выстрел. Важнейший гол для грандиозного события.

Проигравший: Мемфис Депай

Несмотря на то, что Мемфис нуждается в похвале за открытие счета, самое печальное, что это был тот минимум, который нидерландец внес в игру. Очевидно, несправедливо ожидать от любого игрока повторения победного героизма Лео Месси, но у Депая были шикарные моменты для развития успеха.

Возможно, на хет-трик он не наиграл, но шансы были. Сначала он получил прекрасный пас от Гави, однако, к сожалению, его удар пришелся в штангу. Затем он вновь оказался один перед воротами, но пробил прямо в Сиверу.

Этот тот шанс, которым он должен был пользоваться, если хочет закрепиться в «Барселоне», тем более что без Ансу Фати, Усмана Дембеле и Френки де Йонга команде действительно сложно забивать голы.

Победитель: Луис Риоха

Когда «Алавес» оказался в роли догоняющего в начале второго тайма, он отчаянно пытался сравнять счет как можно быстрее. И ему пришлось обратиться к Луису Риохе, учитывая его динамизм и тот факт, что он дважды забил «Барселоне» в прошлом сезоне.

И действительно, Риоха не подвел. Получив мяч слева, он смело пошел вперед через центр обороны «сине-гранатовых». Пройдя Оскара Мингесу и Серхио Бускетса, он оказался перед Жераром Пике. Легким движением он нашел Хоселу, тот тут же отбросил мяч обратно Риохе, который ворвался в штрафную, оббежал Марка-Андре тер Штегена и спокойно отправил снаряд в цель.

Как гром среди ясного неба. И хотя этот момент стал изюминкой, в остальном Риоха тоже играл великолепно.

Проигравший: Жерар Пике

Когда твоя команда в последнее время испытывает трудности, когда ты получил нового тренера и выходишь на игру против команды, которая уже успела обыграть мадридский «Атлетико» на выезде, тебе следует действовать как можно лучше.

Поэтому, когда ты драматически вышел вперед в начале второго тайма, последнее, что тебе нужно сделать, — это пропустить в течение следующих пяти минут, особенно после первого удара соперника в створ. Но, похоже, кто-то забыл напомнить об этом Жерару Пике, учитывая, насколько плохо он оборонялся, когда забил «Алавес».

Конечно, нужно отдать должное самому Луису Риохе за то, насколько хорош был его гол, но в то же время Пике в этом моменте выглядел жалко. Атака шла прямо через центр, где стоял Пике, и он должен был просто заблокировать мяч или вынести его подальше, как он регулярно делал еще пару лет назад. То, что позже он был вынужден покинуть поле из-за травмы, было почти символическим знаком.

«Барселона» уже в восьмой раз пропустила мяч после первого удара в створ ворот в этом сезоне. Это шокирующая статистика, и нельзя в этом винить только тер Штегена. Защита несет большую ответственность, и сегодня был один из таких случаев.

Время Пике в качестве игрока основного состава, несомненно, подошло к концу. Даже если Рональд Араухо залечивает травму, «сине-гранатовые» будут смотреться лучше, когда Пике сидит на скамейке запасных, а не играет на поле.

Победители: претенденты на чемпионский титул

В настоящее время в Ла Лиге лидируют три команды, у которых по 24 очка после 11 игр: «Реал», «Реал Сосьедад» и «Севилья». За ними следует «Атлетико» с 19 баллами, но он может приблизиться к лидерам в случае победы над «Бетисом».

Эти четыре команды, похоже, и будут сражаться за лидерство в этом сезоне, и каждая из них может быть недовольна тем фактом, что собралось так много потенциальных противников.

Вот почему они все счастливы, что «Барселона» отстает сразу на 9 очков, имея в активе 16 баллов. Девятая позиция «сине-гранатовых» несколько обманчива, поскольку у них есть игра в запасе, но ее еще нужно выиграть.

Если бы у каталонцев было 19 баллов, то они поднялись бы только на шестое место, и это при условии, что «Атлетик» не выиграет свой матч и не наберет 20 очков. «Барселона» определенно далека от лидирующей группы.

Проигравший: Жоан Лапорта

Наибольшим неудачником вечера стал президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Общая производительности «сине-гранатовых» была довольно высокой. Они прессинговали намного лучше, чем обычно, действовали более структурированно, а также лучше комбинировали с мячом, особенно после перерыва.

Еще один положительный момент: при Рональде Кумане вторые таймы были обычно вялыми и ужасными. Сегодняшняя ночь стала полностью противоположной. «Барселона» была яркой, живой и работала до конца, пытаясь вырвать победу. Сержи выглядел уверенно, активно проводил замены и хорошо использовал свой состав.

Так почему же нужно было ждать до 11-го тура, чтобы он возглавил команду? Почему Рональду Куману позволили оставаться на посту, для которого он явно не подходил? Нидерландец был якорем, тянувшим клуб ко дну, и всего после двух тренировок с Сержи каталонцы смотрелись намного ярче, чем за весь сезон.

Такова могла быть реальность всего сезона, если бы изменения были внесены летом, или, по крайней мере, перед ключевыми матчами, такими как против «Атлетико» и «Реала». Но Лапорта тянул до последнего.

Теперь складывается впечатление, что «Барселона» будет бороться за место в Лиге Европы, тогда как ее перспективы попасть в Лигу чемпионов висят на волоске. Не говоря уже о том, что выход из группы в этом сезоне находится под угрозой из-за бесполезности Кумана.

Бездействие Лапорты может стоить «Барселоне» двух сезонов прогресса, успеха и славы. Для этого нужно больше, чем извинения.