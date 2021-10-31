Бенефис Кассьеры и место в «зоне трех». «Сочи» на выезде обыграл «Арсенал»

Ход матча
2' «Сочи» с первых же минут показали свои намерения. Кристиан Нобоа сделал отличную передачу на Матео Кассьеру, которому оставалось лишь не промазать. Игрок точно пробил головой и открыл счет.
10' После гола игра начала развиваться в более спокойном русле без особо опасных моментов.
17' Кингс Кангва пробил с угла штрафной площади, но мяч заблокировали защитники.
18' Снова Кангва. На этот раз Заболотному пришлось выручать команду.
25' До опасных ударов дело не доходило. Команды пытались обострять с помощью проникающих передач и навесов. У сочинцев было пару угловых.
29' Евгений Луценко из выгодной позиции послал мяч на трибуны.
36' Давиташвили решил обострить и пойти в обводку, но защита мяч выбила. Будет угловой.
40' Опасный навес в исполнении Маргасова. Защита «Арсенала» отвела угрозу.
48' Юрганов мог удваивать результат, но не сумел как следует обработать мяч в штрафной, упустив момент для удара.
53' Жоазиньо нанес удар с края штрафной, но не попал по цели.
56' Момент у «Арсенала». Давиташвили пробил издали в правый нижний угол. Заболотный спокойно парировал.
66' Эванс Кангва сравнивает счет точным ударом головой после навеса с фланга.
72' Еще один шанс у «канониров». Чаушич с 11-метровой отметки пробил головой, но выше.
80' Кассьера делает дубль. «Сочи» показали отличную командную игру. После передачи в штрафную от Ибрагима Цаллагова форвард точным ударом по центру ворот вывел команду вперед.
85' Четыре замены и желтая карточка — такая концовка у этого поединка.
90+5' Финальный свисток фиксирует победу «Сочи» со счетом 2:1.
Лучшим игроком матча был выбран вингер «Сочи» Артур Юсупов.
🏆 Артур Юсупов — лучший игрок матча #АрсеналСочи#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/GYIDBN9RaF— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 31, 2021
Турнирная таблица
После этой победы «Сочи» занимает 3 место с 24 очками на счету. Это его третья победа в четырех турах.
6 октября команда Владимира Федотова примет ЦСКА.
«Арсенал» с 12 очками занимает 14 место. В следующем туре команда сыграет дома с «Уфой».
Прямая речь
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов
— Мы забили быстрый гол, всё контролировали в первом тайме. Возможно, не хватало остроты, чтобы реализовать то преимущество впереди, которое у нас было. Во втором тайме был момент, когда Кассьерра отобрал мяч, но Жоаозиньо не реализовал шанс.
Футбол таков, что если не забиваешь ты, забивают тебе. Почему-то это работает. Казалось, что всё под контролем. Пошла подача, и маленький Кангва классно распорядился этим моментом. А потом пошли качели. Соперник играл дома. Положение обязывало их всеми силами идти вперёд. Было напряжённо, но одну из своих контратак мы реализовали.
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович
— Пропустили сразу из раздевалки. После этого было психологически трудно вернуться. Не смогли сделать это в первом тайме. Но было не очень много моментов до перерыва. Во втором тайме играли достаточно хорошо, сравняли счёт. Должны были забивать ещё, но в итоге пропустили. Так что немного не повезло. Замены? Мы договорились, что подождём момента, когда надо будет усиливать игру.