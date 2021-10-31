ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бенефис Кассьеры и место в «зоне трех». «Сочи» на выезде обыграл «Арсенал»

    «Сочи» на выезде обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в матче 13 тура РПЛ

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Сочи»Бенефис Кассьеры и место в «зоне трех». «Сочи» на выезде обыграл «Арсенал» Игроки «Зенита»РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Рубин» выиграл у ЦСКА, «Спартак» не справился с «Ростовом» Жерар ПикеВремя Пике в «Барсе» подошло к концу. Одна ошибка обороны вновь стоила победы
  • 20:18
    • «Атлетико» всухую разгромил «Бетис»
  • 16:26
    • Дубль Корреа позволил «Интеру» обыграть «Удинезе»
  • 16:11
    • Вратарь «Спартака» приостановил игровую карьеру
  • 19:55
    • «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо»
  • 19:27
    • Чилич стал победителем турнира в Санкт-Петербурге
  • 18:23
    • Дубль Кассьеры позволил «Сочи» обыграть «Арсенал»
  • 18:07
    • «Химки» — «Урал»: Глушаков выйдет с первых минут
    Все новости спорта
    Игроки «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Сочи»
    Героем встречи стал форвард Матео Кассьера, дубль которого позволил гостям набрать 3 очка и выйти на 3 место в таблице.

    Ход матча

    2' «Сочи» с первых же минут показали свои намерения. Кристиан Нобоа сделал отличную передачу на Матео Кассьеру, которому оставалось лишь не промазать. Игрок точно пробил головой и открыл счет.

    10' После гола игра начала развиваться в более спокойном русле без особо опасных моментов.

    17' Кингс Кангва пробил с угла штрафной площади, но мяч заблокировали защитники.

  • Второй тайм показал разницу. «Зенит» оказался на голову выше «Динамо» в атаке
  • В матче 13 тура РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1
  • 29/10/2021

    • 18' Снова Кангва. На этот раз Заболотному пришлось выручать команду.

    25' До опасных ударов дело не доходило. Команды пытались обострять с помощью проникающих передач и навесов. У сочинцев было пару угловых.

    29' Евгений Луценко из выгодной позиции послал мяч на трибуны.

    36' Давиташвили решил обострить и пойти в обводку, но защита мяч выбила. Будет угловой.

    Все прогнозы на РПЛ

    40' Опасный навес в исполнении Маргасова. Защита «Арсенала» отвела угрозу.

    48' Юрганов мог удваивать результат, но не сумел как следует обработать мяч в штрафной, упустив момент для удара.

    53' Жоазиньо нанес удар с края штрафной, но не попал по цели.

  • «Рубин» снял давление безвыигрышной серии. Команда Слуцкого победила ЦСКА в равном поединке
  • «Рубин» обыграл ЦСКА в матче 13 тура РПЛ со счетом 1:0
  • Вчера

    • 56' Момент у «Арсенала». Давиташвили пробил издали в правый нижний угол. Заболотный спокойно парировал.

    66' Эванс Кангва сравнивает счет точным ударом головой после навеса с фланга.

  • Четвертый матч без побед. «Спартак» позволил «Ростову» отыграться
  • Московский «Спартак» сыграл вничью 1:1 с «Ростовом» в матче 13-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • 72' Еще один шанс у «канониров». Чаушич с 11-метровой отметки пробил головой, но выше.

    80' Кассьера делает дубль. «Сочи» показали отличную командную игру. После передачи в штрафную от Ибрагима Цаллагова форвард точным ударом по центру ворот вывел команду вперед.

    85' Четыре замены и желтая карточка — такая концовка у этого поединка.

    90+5' Финальный свисток фиксирует победу «Сочи» со счетом 2:1.

    Лучшим игроком матча был выбран вингер «Сочи» Артур Юсупов.

    Турнирная таблица

    После этой победы «Сочи» занимает 3 место с 24 очками на счету. Это его третья победа в четырех турах.

    6 октября команда Владимира Федотова примет ЦСКА.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Арсенал» с 12 очками занимает 14 место. В следующем туре команда сыграет дома с «Уфой».

    Прямая речь

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов

    — Мы забили быстрый гол, всё контролировали в первом тайме. Возможно, не хватало остроты, чтобы реализовать то преимущество впереди, которое у нас было. Во втором тайме был момент, когда Кассьерра отобрал мяч, но Жоаозиньо не реализовал шанс.

    Футбол таков, что если не забиваешь ты, забивают тебе. Почему-то это работает. Казалось, что всё под контролем. Пошла подача, и маленький Кангва классно распорядился этим моментом. А потом пошли качели. Соперник играл дома. Положение обязывало их всеми силами идти вперёд. Было напряжённо, но одну из своих контратак мы реализовали.

  • Трансферный дайджест. 19 — 26 октября
  • Лишится ли «Зенит» иранского бомбардира, удержит ли «Челси» защитника, переманит ли «Ювентус» «нового Ибрагимовича» и другие трансферные новости последних дней
  • 26/10/2021

    • Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович

    — Пропустили сразу из раздевалки. После этого было психологически трудно вернуться. Не смогли сделать это в первом тайме. Но было не очень много моментов до перерыва. Во втором тайме играли достаточно хорошо, сравняли счёт. Должны были забивать ещё, но в итоге пропустили. Так что немного не повезло. Замены? Мы договорились, что подождём момента, когда надо будет усиливать игру.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.24
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Клермон — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Салернитана — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры