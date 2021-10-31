Бенефис Кассьеры и место в «зоне трех». «Сочи» на выезде обыграл «Арсенал»

Героем встречи стал форвард Матео Кассьера, дубль которого позволил гостям набрать 3 очка и выйти на 3 место в таблице.

Ход матча

2' «Сочи» с первых же минут показали свои намерения. Кристиан Нобоа сделал отличную передачу на Матео Кассьеру, которому оставалось лишь не промазать. Игрок точно пробил головой и открыл счет.

10' После гола игра начала развиваться в более спокойном русле без особо опасных моментов.

17' Кингс Кангва пробил с угла штрафной площади, но мяч заблокировали защитники.

18' Снова Кангва. На этот раз Заболотному пришлось выручать команду.

25' До опасных ударов дело не доходило. Команды пытались обострять с помощью проникающих передач и навесов. У сочинцев было пару угловых.

29' Евгений Луценко из выгодной позиции послал мяч на трибуны.

36' Давиташвили решил обострить и пойти в обводку, но защита мяч выбила. Будет угловой.

Все прогнозы на РПЛ

40' Опасный навес в исполнении Маргасова. Защита «Арсенала» отвела угрозу.

48' Юрганов мог удваивать результат, но не сумел как следует обработать мяч в штрафной, упустив момент для удара.

53' Жоазиньо нанес удар с края штрафной, но не попал по цели.

56' Момент у «Арсенала». Давиташвили пробил издали в правый нижний угол. Заболотный спокойно парировал.

66' Эванс Кангва сравнивает счет точным ударом головой после навеса с фланга.

72' Еще один шанс у «канониров». Чаушич с 11-метровой отметки пробил головой, но выше.

80' Кассьера делает дубль. «Сочи» показали отличную командную игру. После передачи в штрафную от Ибрагима Цаллагова форвард точным ударом по центру ворот вывел команду вперед.

85' Четыре замены и желтая карточка — такая концовка у этого поединка.

90+5' Финальный свисток фиксирует победу «Сочи» со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча был выбран вингер «Сочи» Артур Юсупов.

Турнирная таблица

После этой победы «Сочи» занимает 3 место с 24 очками на счету. Это его третья победа в четырех турах.

6 октября команда Владимира Федотова примет ЦСКА.

Календарь и таблица РПЛ

«Арсенал» с 12 очками занимает 14 место. В следующем туре команда сыграет дома с «Уфой».

Прямая речь

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов

— Мы забили быстрый гол, всё контролировали в первом тайме. Возможно, не хватало остроты, чтобы реализовать то преимущество впереди, которое у нас было. Во втором тайме был момент, когда Кассьерра отобрал мяч, но Жоаозиньо не реализовал шанс.

Футбол таков, что если не забиваешь ты, забивают тебе. Почему-то это работает. Казалось, что всё под контролем. Пошла подача, и маленький Кангва классно распорядился этим моментом. А потом пошли качели. Соперник играл дома. Положение обязывало их всеми силами идти вперёд. Было напряжённо, но одну из своих контратак мы реализовали.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович

— Пропустили сразу из раздевалки. После этого было психологически трудно вернуться. Не смогли сделать это в первом тайме. Но было не очень много моментов до перерыва. Во втором тайме играли достаточно хорошо, сравняли счёт. Должны были забивать ещё, но в итоге пропустили. Так что немного не повезло. Замены? Мы договорились, что подождём момента, когда надо будет усиливать игру.