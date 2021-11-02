Внезапный приступ. Карьера Агуэро оказалась в подвешенном состоянии

Серхио Агуэро не сможет играть в футбол как минимум в ближайшие три месяца. На этот раз дело не в обычной для любого футболиста травме. Причина куда серьезнее — у Агуэро проблемы с сердцем.

Что случилось?

Агуэро стало плохо в недавнем матче чемпионата Испании против «Алавеса». В конце первого тайма Серхио почувствовал боль в груди, у него начались проблемы с дыханием. В какой-то момент аргентинец лег на газон, и в этот момент многие наверняка вспомнили ужасный летний день, когда внезапно остановилось сердце у Кристиана Эриксена.

К счастью, с Агуэро все было не так страшно, ему даже не понадобились носилки. Большую роль сыграли в том числе и грамотные действия медицинского штаба «Барсы».

Но все равно ситуация выглядела достаточно тревожно. И, к сожалению, уже через несколько часов опасения медиков подтвердились. После первого обследования выяснилось, что у Агуэро случился приступ тахикардии .

Тахикардия — тип аритмии с частотой сокращений сердца (ЧСС) больше 100 ударов в минуту. В нормальном состоянии должно быть 60-90 ударов. У тахикардии две причины — физиологическая и патологическая. В первом случае она развивается при физической или эмоциональной нагрузке у здоровых людей. У нетренированных людей пульс учащается даже при незначительной физической активности.

Что было потом?

Ночь Агуэро провел в больнице под наблюдением врачей. А уже на следующий день ему предстояло пройти комплексное обследование. И результаты, скорее всего, шокировали аргентинского форварда, который, как известно, переехал в Барселону лишь с одной целью — играть вместе с Лионелем Месси. Серхио даже в самых страшных снах не мог предположить, что начало его каталонского этапа карьеры будет настолько скверным.

Агуэро диагностировали сердечную аритмию . Врачи сразу же рекомендовали ему приостановить карьеру как минимум на ближайшие три месяца. Никакого футбола и даже тренировок.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2021

Сердечная аритмия — нарушение сердечной проводимости, при которой происходит изменение частоты, ритмичности и регулярности сокращений сердечной мышцы. Сердце может биться быстрее или, наоборот, медленнее, или просто неритмично.

У Агуэро уже были проблемы с сердцем?

Испанские журналисты тут же раздобыли информацию о том, что у Агуэро уже было что-то подобное в 12-летнем возрасте.

А Sky Sports и вовсе утверждает, что Кун перенес операцию на сердце, когда ему было 15 лет.

Кроме того, в СМИ вспомнили о неприятном эпизоде из 2017 года, когда Агуэро внезапно потерял сознание в перерыве товарищеского матча сборной Аргентины.

Со мной все в порядке, и настроен пройти процесс выздоровления. Я хочу поблагодарить всех за столь огромное количество сообщений о поддержке и любви, которые делают мое сердце сильнее. Серхио Агуэро, нападающий «Барселоны»

«Барселона» не стала делиться подробностями кардиологического обследования, но, по всей видимости, врачи действительно пришли к выводу, что Агуэро сейчас опасно не только играть, но и тренироваться.

И если внимательно прочитать короткое сообщение клуба, то можно заметить, что через три месяца медики смогут назвать только точные сроки восстановления футболиста .

С какими еще проблемами сталкивался Агуэро?

Серхио ранее не скрывал, что иногда во время матчей ему становилось плохо. Например, падало давление и начиналось неприятное головокружение.

Сначала Агуэро думал, что это как-то связано с приемом различных препаратов и витаминов. Но причина была в другом.

Выяснилось, что у Агуэро плохо усваивалась пища. В этом вопросе помогли консультации с итальянским диетологом, который посоветовал, например, гораздо реже есть стейки из красного мяса.

Лишний вес тоже влиял на состояние, но при этом Агуэро признался, что пытался еще похудеть, но ему стало только хуже.

Сможет ли Агуэро играть в футбол?

Очевидно, что на данный момент карьера Агуэро находится в подвешенном состоянии.

Для начала нужно определиться хотя бы с методикой лечения, а она будет зависеть от темпов восстановления. Хотя речи про хирургическое вмешательство пока вроде бы нет.

Ты пользуешься полной поддержкой «Барселоны»! С твоим характером и позитивным настроем ты вернешься на поле и будешь забивать голы. Жоан Лапорта, президент «Барселоны»

Возможно, все не настолько серьезно и мы даже в этом сезоне снова увидим Агуэро на футбольном поле. Тем более подобные случаи, когда футболисты продолжали играть после приступов тахикардии, ранее уже были. Но в ближайшие несколько месяцев четкого ответа на этот вопрос не будет.