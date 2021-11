Внезапный приступ. Карьера Агуэро оказалась в подвешенном состоянии

Агуэро стало плохо в недавнем матче чемпионата Испании против «Алавеса». В конце первого тайма Серхио почувствовал боль в груди, у него начались проблемы с дыханием. В какой-то момент аргентинец лег на газон, и в этот момент многие наверняка вспомнили ужасный летний день, когда внезапно остановилось сердце у Кристиана Эриксена.

К счастью, с Агуэро все было не так страшно, ему даже не понадобились носилки. Большую роль сыграли в том числе и грамотные действия медицинского штаба «Барсы».

Но все равно ситуация выглядела достаточно тревожно. И, к сожалению, уже через несколько часов опасения медиков подтвердились. После первого обследования выяснилось, что у Агуэро случился приступ тахикардии .

Тахикардия — тип аритмии с частотой сокращений сердца (ЧСС) больше 100 ударов в минуту. В нормальном состоянии должно быть 60-90 ударов. У тахикардии две причины — физиологическая и патологическая. В первом случае она развивается при физической или эмоциональной нагрузке у здоровых людей. У нетренированных людей пульс учащается даже при незначительной физической активности.

Ночь Агуэро провел в больнице под наблюдением врачей. А уже на следующий день ему предстояло пройти комплексное обследование. И результаты, скорее всего, шокировали аргентинского форварда, который, как известно, переехал в Барселону лишь с одной целью — играть вместе с Лионелем Месси. Серхио даже в самых страшных снах не мог предположить, что начало его каталонского этапа карьеры будет настолько скверным.

Агуэро диагностировали сердечную аритмию . Врачи сразу же рекомендовали ему приостановить карьеру как минимум на ближайшие три месяца. Никакого футбола и даже тренировок.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4