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    Дания — Финляндия: герой игрового дня

    Безусловно, футболист, заставивший всех нас переживать, заслуживает быть героем

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    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен боролся за свою жизнь прямо на поле, а весь футбольный мир пытался ему в этом помочь.

    Старт, который не предвещал беды

    Встреча между Данией и Финляндией на стадионе «Паркен» собрала около 16 тыс. болельщиков. Фанаты заполнили трибуны на максимально позволительный процент и были готовы ринуться в бой вместе со своей командой.

    На матч с финнами тренер датчан Каспер Хьюлманд выставил мощнейший состав, где одной из ключевых фигур в нападении был Кристиан Эриксен. Перед стартом игры статистический портал OptaJoe привел интересные цифры, согласно которым Эриксен с начала квалификации на ЧМ-2018 принимал участие в результативных действиях команды в 39% случаев, забив при этом 23 мяча. Переоценить пользу десятки датчан никак не получится.

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    Со стартового свистка датчане начали поддавливать Финляндию и бить по воротам при первой же возможности. Большая часть обострений была заслугой Кристиана. За ним закрепились все подачи со стандартов, а сам Эриксен успел дважды опасно стрельнуть в рамку Градецкого.

    Минута, заставившая всех объединиться

    Игроки сборной Дании оркужили Кристиана Эриксена
    globallookpress.com

    Первая половина матча подходит к концу. Дания старается взвинтить темп ближе к перерыву, но Финляндия держится. На секундомере 43-я минута и хозяева встречи заработали аут. Под вбрасывание партнера направляется Эриксен, который сделал рывок и криво успел коснуться мяча, после чего упал. «Фола вроде не было, неужели технический брак от Криса», — подумалось при просмотре игры в лайве.

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    • Но когда люди, находящиеся рядом, в панике вызывали докторов, стало тревожно, поскольку произошло что-то страшное. Будучи максимально корректными, режиссеры принялись играть крупными планами, секундами позже выясняется, что Эриксена потянуло вниз его сердце, оно вот-вот могло остановиться.

    За жизнь Кристиана бились все

    Симон Кьер успокаивает супругу Эриксена
    twitter.com

    Сквозь стену футболистов просачиваются кадры с тем, как врач делает непрямой массаж сердца. Очевидно, ситуация крайне серьезная, с каждой секундой она накаляется до предела. Попытки медиков пока безрезультатны. Спустя время в ход пошел дефибриллятор. В мыслях у игроков, болельщиков и телезрителей секунда надежды менялась секундой самых страшных рассуждений. А по картинке телетрансляции эти рассуждения подпитывались крупными планами датчан, которые молятся или едва сдерживают слезы. В моменты, когда партнеры по сборной были не в состоянии придушить эмоции, черные мысли зрителей снова выплывали наружу, но доктора продолжали войну за жизнь.

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    • Режиссеры, передававшие по картинке общую панораму «Паркена», изредка возвращались к крупному плану. В один момент они показали, как футболисты в спешке начали сооружать ширму, помогали даже фанаты Финляндии, отдавшие огромный флаг своей страны.

    Проходит еще минута, две или три (как тут уследить нам точно), как к месту событий подъезжает мобильная реанимация, а у зрителей снова появляется надежда. Каждый из нас следил за происходящим в лайве и параллельно открывал соцсети в поисках свежей инфы. Всем хотелось увидеть сообщение о том, что страшное позади, однако время, которого у Эриксена было катастрофически мало, для нас тянулось медленно или практически остановилось.

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    Отдельно стоит выделить Симона Кьера. Вчерашняя трагедия показала, что он капитан не только на поле, но и настоящий лидер в моментах, не связанных с игрой. Именно он проверил, не проглотил ли Эриксен язык, после чего объединил игроков вокруг товарища, чтобы врачи могли спокойно делать свое дело. Когда позволила ситуация, Кьер пошел утешить супругу Кристиана, которая выбежала к технической зоне и едва справилась с этим ужасом.

    Придя в себя, Эриксен думал о команде

    Кристиана Эриксена уносят в подтрибунное помещение
    globallookpress.com

    Изображение на общем плане изменилась на сумбур, толпа, окружавшая Эриксена, врачи и сам Кристиан начали путь в подтрибунку, но неизвестность все еще нас не покидала. Позже в сети появились кадры, как игрока увезла скорая, а еще через пару минут всплыло фото, где было видно, что Эриксен покидал поляну в сознании.

    Для всех эти новости стали облегчением, а позже диктор на стадионе, онлайн-ресурсы УЕФА и Дании подтвердили: «Кристиан Эриксен в сознании и проходит медицинское обследование в госпитале Rigshospitalet, его состояние стабилизировалось». По эмоциональности это заявление несоизмеримо ни с каким финалом. На стадионе все оживились и начали скандировать его имя.

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    • Позже, как выяснилось, Крис поговорил с партнерами по фейстайму и попросил их доиграть. Встречу в итоге завершили, финны взяли верх, но это была ситуация, в которой результат отошел на десятый план. Сам же Эриксен был признан игроком матча и получил колоссальную поддержку и в соцсетях, и на поле от других игроков, переживающих за датчанина.

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