Короче, Евро. 12-13 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

12 июня

Второй игровой день выдался куда более насыщенным, неделе стартовый. Например, швейцарцы смотрелись выгоднее Уэльса, но в итоге довольствовались лишь ничьей (1:1). Примечательным, только со знаком минус, выдалось скандинавское дерби датчан с финнами. Из-за потери сознания Кристианом Эриксеном встречу прервали, но затем матч был продолжен.

Разумеется, ситуация с Эриксеном психологически надломила игроков датской сборной, и они сенсационно уступили Финляндии (0:1). А вот наша сборная разочаровала. Команда Станислава Черчесова по всем статьям уступила Бельгии (3:0). И да, мы хронически не умеем играть против бельгийцев…

Календарь и таблица Евро-2020

16:00. Англия — Хорватия

Англичане, как всегда амбициозны, но давненько ничего существенного не добивались. К слову, стартовать им придется сразу против главного конкурента за лидерство в группе D.

Букмекеры отдают предпочтение Англии — 1.66 против 6.05. Прогноз на матч доступен тут.

Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

19:00. Австрия — Северная Македония

Сам факт попадания македонцев на Евро — уже сенсация. В любом случае, Австрия выглядит фаворитом по всем аспектам. Но ведь стартовые матчи европейских форумов часто дарят сенсации…

Коэффициент на победу Австрии — 1.82, у македонцев всего 5.35. Прогноз на матч — здесь.

Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

22:00. Нидерланды — Украина

Сборная Нидерландов выглядит фаворитом не только этого противостояния, но и группы. Правда, команду Андрея Шевченко тяжело назвать удобоваримым оппонентом, пусть предыдущее участие в Евро обернулось для украинцев провалом.

Букмекеры уверены в Нидерландах — 1.66 на ее победу. На Украину кэф. около 6.05. Наш прогноз можно прочитать тут.

Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

Что еще?

У англичан стартовый тур наверняка пропустит травмированный Букайо Сака. «Канонир» явно не помешал бы в матче с крепкой хорватской дружиной, в которой по-прежнему солирует Лука Модрич.

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