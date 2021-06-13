В рамках третьего игрового дня чемпионата Европы 2020 сборная Австрии сыграет со сборной Северной Македонии на «Национальном стадионе» в Бухаресте. Встреча запланирована на 13 июня 19:00 мск. Австрия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

Австрия достаточно неуверенно выступала в последних поединках. Ей не удалось выиграть ни одного товарищеского спарринга перед Евро. Да и в квалификации на ЧМ команда не сильно блистала.

Мартовский сбор в рамках отбора на ЧМ австрийцы провели скудно. Они довольствовались лишь одной победой на Фарерами (3:1). С Шотландией была ничья (2:2), а от Дании «Красно-белые» получили 4 безответных мяча.

После поражения от датчан безголевая серия номинальных хозяев продолжилась в матче с Англией, который они проиграли 0:1. Не смогла команда прервать серию и в игре со Словакией (0:0).

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Таким образом, Австрия имеет 3-матчевую безголевую серию и всего лишь одну победу в шести играх. Причем она пропускала в пяти из шести случаев.

Северная Македония

Македонцам есть чем похвастаться. У них 4 победы в 6 играх при всего лишь одном поражении, а к этой игре команда подходит с беспроигрышной 4-матчевой серией.

Сборная Северной Македонии неплохо показала себя в стартовых матчах отбора на ЧМ. В первом туре она проиграла Румынии 2:3, однако затем разгромила Лихтенштейн 5:0, а в следующей игре смогла победить Германию 2:1.

В начале июня «Красные львы» провели два товарищеских поединка, сыграв 1:1 со Словенией и разгромив команду Казахстана 4:0.

Что ж, македонцы — вполне себе непростой соперник, который забивал больше гола в 4 из 5 игр.

Прогноз и ставка

На бумаге расклады очевидны — Австрия фаворит. Коэффициенты от букмекеров такие: 1.78 на победу Австрии, 3.45 на ничью и 5.80 на победу Северной Македонии.

Австрия небезгрешна в обороне — 2 гола от Шотландии, даже гол от Фарер. Она это показала в последних выступлениях. А учитывая голевые показатели Северной Македонии, австрийцам будет непросто избежать результативной ошибки. Ставка — Северная Македония забьет за 1.78.