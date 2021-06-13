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    Сумеют ли австрийцы избежать пропущенного гола?

    Австрия — Северная Македония. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Евро-2020 13 июня 2021 года

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    Марко Арнаутович
    В рамках третьего игрового дня чемпионата Европы 2020 сборная Австрии сыграет со сборной Северной Македонии на «Национальном стадионе» в Бухаресте. Встреча запланирована на 13 июня 19:00 мск. Австрия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа C 13 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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    Австрия

    Австрия достаточно неуверенно выступала в последних поединках. Ей не удалось выиграть ни одного товарищеского спарринга перед Евро. Да и в квалификации на ЧМ команда не сильно блистала.

    Мартовский сбор в рамках отбора на ЧМ австрийцы провели скудно. Они довольствовались лишь одной победой на Фарерами (3:1). С Шотландией была ничья (2:2), а от Дании «Красно-белые» получили 4 безответных мяча.

    После поражения от датчан безголевая серия номинальных хозяев продолжилась в матче с Англией, который они проиграли 0:1. Не смогла команда прервать серию и в игре со Словакией (0:0).

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    Таким образом, Австрия имеет 3-матчевую безголевую серию и всего лишь одну победу в шести играх. Причем она пропускала в пяти из шести случаев.

    Северная Македония

    Македонцам есть чем похвастаться. У них 4 победы в 6 играх при всего лишь одном поражении, а к этой игре команда подходит с беспроигрышной 4-матчевой серией.

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    • Сборная Северной Македонии неплохо показала себя в стартовых матчах отбора на ЧМ. В первом туре она проиграла Румынии 2:3, однако затем разгромила Лихтенштейн 5:0, а в следующей игре смогла победить Германию 2:1.

    В начале июня «Красные львы» провели два товарищеских поединка, сыграв 1:1 со Словенией и разгромив команду Казахстана 4:0.

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    Что ж, македонцы — вполне себе непростой соперник, который забивал больше гола в 4 из 5 игр.

    Прогноз и ставка

    На бумаге расклады очевидны — Австрия фаворит. Коэффициенты от букмекеров такие: 1.78 на победу Австрии, 3.45 на ничью и 5.80 на победу Северной Македонии.

    Австрия небезгрешна в обороне — 2 гола от Шотландии, даже гол от Фарер. Она это показала в последних выступлениях. А учитывая голевые показатели Северной Македонии, австрийцам будет непросто избежать результативной ошибки. Ставка — Северная Македония забьет за 1.78.

    Лишь в одном из шести матчей Австрии забивались голы в первом тайме. Возможно, нас ждет неспешное развитие событий и стоит поставить на ничью в первой половине матча (коэффициент 2.07).

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