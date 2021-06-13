Австрия
Австрия достаточно неуверенно выступала в последних поединках. Ей не удалось выиграть ни одного товарищеского спарринга перед Евро. Да и в квалификации на ЧМ команда не сильно блистала.
Мартовский сбор в рамках отбора на ЧМ австрийцы провели скудно. Они довольствовались лишь одной победой на Фарерами (3:1). С Шотландией была ничья (2:2), а от Дании «Красно-белые» получили 4 безответных мяча.
После поражения от датчан безголевая серия номинальных хозяев продолжилась в матче с Англией, который они проиграли 0:1. Не смогла команда прервать серию и в игре со Словакией (0:0).
Таким образом, Австрия имеет 3-матчевую безголевую серию и всего лишь одну победу в шести играх. Причем она пропускала в пяти из шести случаев.
Северная Македония
Македонцам есть чем похвастаться. У них 4 победы в 6 играх при всего лишь одном поражении, а к этой игре команда подходит с беспроигрышной 4-матчевой серией.
Сборная Северной Македонии неплохо показала себя в стартовых матчах отбора на ЧМ. В первом туре она проиграла Румынии 2:3, однако затем разгромила Лихтенштейн 5:0, а в следующей игре смогла победить Германию 2:1.
В начале июня «Красные львы» провели два товарищеских поединка, сыграв 1:1 со Словенией и разгромив команду Казахстана 4:0.
Что ж, македонцы — вполне себе непростой соперник, который забивал больше гола в 4 из 5 игр.
Прогноз и ставка
На бумаге расклады очевидны — Австрия фаворит. Коэффициенты от букмекеров такие: 1.78 на победу Австрии, 3.45 на ничью и 5.80 на победу Северной Македонии.
Лишь