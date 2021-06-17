Главный вопрос этого лета — кто же станет чемпионом Европы? Прямо сейчас, перед самым началом турнира, рассмотрим всевозможные варианты. Кто выиграет Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Главный фаворит

В этом вопросе царит полное единодушие. Сейчас абсолютно любой эксперт или обычный болельщик уверенно ответит, что главным фаворитом Евро является сборная Франции.

Максимально подходящий тренер, звездный состав и работающие, как элитные швейцарские часы, игровые и тактические механизмы — у французов будет идеальная команда.

В конце концов, это действующие чемпиону мира. И тут напрашиваются сравнения с историей почти 20-летней давно. В 1998 году Франция выиграла домашний чемпионат мира, а в 2000-м стала победителем Евро. Что того, что сейчас после триумфа на ЧМ сборная у французов стала еще мощнее.

Как известно, после пятилетней паузы в национальную команду вернулся Карим Бензема. Правда, в товарищеской игре с Болгарией форвард «Реала» получил травму, и пока не очень понятно, успеет ли он восстановиться, но даже в случае худшего сценария можно не сомневаться, что на силу Франции это не повлияет. Есть Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Нголо Канте, Поль Погба...И так далее.

В общем, самая логичная долгосрочная ставка — победителем Евро станет сборная Франции за 5.50.

А может, Италия?!

Не самый очевидный вариант. Три года назад итальянцы с позором пролетели мимо чемпионата мира, но с тех пор они провели капитальную перезагрузку, и теперь «Скуадру Адзурру» снова начинают бояться.

Календарь и таблица Евро-2020

Перед Евро команда Роберто Манчини выдала уникальную серию из 27 матчей без поражений. Сборная Италии снова очень мало пропускает и при этом очень бодро атакует. У итальянцев очень сбалансированная игра.

Единственный минус — нет яркой звезды. Как Мбаппе у Франции или Де Брюйне у Бельгии. В 2006 году, когда Италия стала чемпионом мира, в ее составе были громкие имена в каждой линии.

Но чемпионами далеко не всегда становятся благодаря топовым исполнителям. Нередко ключевым моментом становится командная игра. И в этом плане Италия одна из лучших.

На победу Италии на Евро можно поставить за 9.00. Довольно реалистичный прогноз при этом.

Или все-таки Бельгия?

На самом деле сборную Бельгии можно было бы назвать главным фаворитом наряду с Францией, но с некоторых пор это не самая популярная мысль.

Главная причина — непонятная ситуация с лидерами команды. Кевин Де Брюйне продолжает приходить в себя после травм лица, а Эден Азар в который раз признался, что до сих пор не может играть в полную силу, хотя это и так было понятно.

Но с другой стороны, у Бельгии хватает классных игроков. Даже без Де Брюйне и Азара команда у нее не хуже, чем у той же Италии или Испании, которая поехала на Евро без игроков мадридского «Реала». При этом Де Брюйне, возможно, уже вовсю будет играть после второго тура группового этапа. Тогда как Азар может легко стать джокером бельгийцев. Далеко не у каждого есть возможность выпускать на замену такого игрока.

В общем, победа Бельгии на Евро — 6.60.

А как же Англия, Испания и Германия?

Можно найти по два десятка аргументов и в пользу Англии, и Германии, и Испании, но все-таки прямо сейчас они явно не основные претенденты на золотые медали.

Все прогнозы на Евро-2020

Сборная Англии на этот раз действительно собрала сумасшедшую банду. Но почему-то каждый раз так получается, что вместе английские звезды не так эффективны, как по отдельности в своих клубах.

Германия последние несколько выглядит крайне неубедительно. В какой-то момент все стало настолько плохо, что Йоахиму Леву пришлось вернуть Томаса Мюллера, от которого он ранее отказался якобы под видом того, что намерен всерьез заняться перестройкой команды. Не получилось.

То же самое можно сказать и про Испанию, которая после 2012 года провалила все крупные турниры, включая чемпионат мира в России. Плюс у испанцев есть серьезные кадровые проблемы.

Но если что, победу Англии предлагают за 6.00, Германии — 8.60, а Испании — за 9.00.

Или вообще сенсация?

В 1992 году Евро сенсационно выиграла Дания, в 2004 с кубком уехали греки, а в 2016-м — португальцы, которые даже с Криштиану Роналду в составе были максимально далеко от статуса одного из фаворитов. Как видите, сюрпризы на чемпионате Европы бывают не так уж и редко. А если учесть, что позади изнурительный клуб сезон, такой сценарий вполне может повториться и в этом году.

Кто же сейчас может удивить? В первую очередь, это Дания. Просто посмотрите на ее состав — вот он, если что. На клубном уровне такая команда могла бы легко бороться за первые места почти в любом топовом чемпионате.

К тому же, у Дании традиционно физически очень мощная команда, что тоже немаловажно.

На сенсационный триумф датчан можно поставить за 28.00.

Еще один почти невероятный вариант — чемпионство сборной Украины (64.00). Если без шуток, украинцы могут легко выйти из группы, а дальше уже как карта ляжет. Но потенциал у команды Андрея Шевченко действительно сумасшедший. В Украине еще никогда не было такой сильной сборной.

И напоследок добавим, что по итогам группового этапа расклады могут существенно поменяться. Например, Бельгия уже в 1/8 финала может встретиться с Францией или Германией. При этом пока сложно сказать, всем ли фаворитам хватит сил на Евро — клубный сезон действительно получился очень сложным.