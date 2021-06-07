Испания на Евро: без игроков «Реала», но с одним из главных вундеркиндов Европы и домашними матчами

Сборная Испании едет на чемпионат Европы без своего лидера Серхио Рамоса и вообще без игроков «Реала». Но даже несмотря на минимальное количество звезд первой величины в составе испанцы все равно остаются одними из главных фаворитов турнира. Какой будет «Красная фурия» и чего от нее ждать?

Состав

Первый и один из наиболее интересных моментов, связанных с составом испанской сборной — полнейшее отсутствие игроков «Реала». Да, в это сложно поверить, но Луис Энрике не взял на Евро ни одного игрока «сливочных». Испания без игроков «Реала» на крупном турнире — такое произошло впервые в истории.

Серхио Рамос наверняка оказался бы в финальной заявке, однако футболистом и тренером было принято совместное решение — рекордсмен сборной из-за проблем со здоровьем остается дома. Испании придется играть без Рамоса на крупных турнирах впервые с Евро-2004.

Серхио Рамос globallookpress.com

Нет в заявке также травмированных Дани Карвахаля и Ансу Фати, и универсального защитника «Реала» Начо. На попадание в заявку также могли претендовать форвард «Сельты» Яго Аспас, Луис Альберто из «Лацио», Марио Эрмосо и Сауль из «Атлетико» и еще несколько игроков.

Удивительно то, что Луис Энрике решил не заполнять все 26 мест в заявке, а ограничиться 24 исполнителями. «Мы не хотим брать больше 24 игроков, чтобы у каждого было ощущение, что он может помочь команде», — аргументировал тренер.

Перед Евро-2020 Испания понесла еще одну серьезную потерю — капитан Серхио Бускетс заразился коронавирусом. Можно не сомневаться, что он пропустит как минимум первый матч турнира — против Швеции. И испанцам остается надеяться, чтобы не подкосило кого-то еще. Испания уже приняла меры — на товарищеский матч против Литвы 8 июня выйдет молодежный состав.

Пришлось даже подстраховаться — сразу пять игроков вызваны для индивидуальных тренировок, чтобы в случае чего поехать на Евро. Это Рауль Альбиоль, Родриго Морено, Пабло Форнальс, Карлос Солер и Браис Мендес.

Стоит отметить появление в сборной Испании защитника «Ман Сити» Эмерика Ляпорта, который получил испанский паспорт и уже дебютировал за команду в контрольной игре с Португалией — в 27 лет! Вероятно, именно Лапорт призван заменить Рамоса в центре обороны.

Интересно, кто будет основным голкипером сборной на Евро — более опытный, но теряющий позиции в последнее время Давид де Хеа, или же Унаи Симон из «Атлетика» — 23-летний голкипер, который только в ноябре дебютировал за Испанию, но с тех пор играл во всех матчах Лиги наций и квалификации ЧМ-2022. К слову, третьего вратаря Испании — Роберта Санчеса из «Брайтона» — вообще можно отнести к числу главных неожиданностей в заявках команд.

Сборная Испании переживает смену поколений, и сейчас в ее составе не так много звезд первой величины, как прежде. Но даже при этом состав испанцев можно назвать одним из сильнейших на Евро.

Отсутствие большого количества звезд привело к тому, что почти на каждую позицию у Испании есть по два более-менее равноценных исполнителя. Например, сложно предугадать, кого тренерский штаб предпочтет выпустит на флангах атаки.

Заявка сборной Испании twitter.com/sefutbol

Окончательный состав сборной Испании на Евро-2020

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»)

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба — «Манчестер Сити»), Диего Льоренте («Лидс»), Сесар Аспиликуэта («Челси»)

Полузащитники: Коке, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Педри, Серхио Бускетс (оба — «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тиаго Алькантара («Ливерпуль»), Фабиан Руис («Наполи»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («ПСЖ»)

Нападающие:Жерар Морено («Вильярреал»), Альваро Мората («Ювентус»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»)

Кто тренер

Луис Энрике в дополнительных представлениях, пожалуй, не нуждается. Тренер-победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Испании, лучший тренер 2015 года года по версии ФИФА.

Сборную Испании Энрике впервые возглавил летом 2018 года, однако уже в марте из-за болезни дочери ему пришлось передать руководство командой своему ассистенту Роберту Морено. С Морено команда квалифицировалась на Евро-2020 (7 побед и 2 ничьи в 9 играх), а Энрике не без скандала вернулся в сборную в ноябре прошлого года. Дело в том, что Морено, по версии Энрике, хотел остаться главным на Евро (Морено это отрицает), что не устроило Луиса. В итоге им пришлось расстаться.

После возвращения Луиса Энрике испанцы проиграли только один раз в 12 матчах — Украине в Лиге наций (0:1). В 2021 году Испания провела 4 матча, набрав 7 очков в квалификации ЧМ-2022, и сыграв вничью с португальцами в контрольной встрече (0:0).

Ключевой игрок

В отсутствии Серхио Рамоса и Серхио Бускетса (второго — как минимум на старте турнира) лидером и мотором сборной Испании должен стать 29-летний Коке.

Опытный полузащитник «Атлетико», на счету которого 50 матчей за сборную Испании, обязан взять на себя роль вожака, человека, который подскажет всем и каждому и сможет взять на себя контроль игры в центре поля. А, может быть, и забить свой первый гол за «Красную фурию»?

Коке провел 50 матчей за сборную twitter.com/sefutbol

На роль ключевого игрока может также претендовать Альваро Мората, но для этого форварду нужно начинать забивать с первой же игры. Жерар Морено долго разбазаривать свои шансы не будет.

Кто может стать открытием

В прошедшем сезоне Педри ворвался в состав «Барселоны», завоевав доверие Рональда Кумана. В 18 лет и 5 месяцев он стал вторым самым молодым игроком в истории каталонского клуба, который добрался до отметки в 50 матчей, и вошел в число лучших молодых игроков сезона в Ла Лиге, а также в топ-5 лучших вундеркиндов в футболе в 2021 году по версии Goal.com. Настало время зажечь на международной сцене.

Педри globallookpress.com

Педри дебютировал за сборную только в этом году — 25 марта в матче квалификации ЧМ-2021, заменив Дани Ольмо в игре с греками. В двух следующих матчах (с Грузией и Косово) он уже выходил в стартовом составе и даже отметился одним голевым пасом. Теперь же 18-летний полузащитник вошел в тройку самых молодых участников Евро-2020 — он родился 25 ноября 2002 года.

Аккуратный во владении с мячом, умный, трудолюбивый, прекрасно видящий поле и обладающий блестящей техникой игрок может стать одним из открытий Евро-2020.

Тактика

Сборная Испании играет по схеме 4-3-3 или же 4-5-1. Луис Энрике обязательно будет использовать широту на флангах атаки, где у него есть выбор в лице Дани Ольмо, Феррана Торреса, Микеля Оярсабаля, Маркоса Льоренте, Адама Траоре и Пабло Сарабии.

В обороне мы увидим классические «четыре в линию», где у Луиса Энрике будет головная боль в центре обороны — поставить двух левоногих защитников (Пау Торреса и Эмерика Ляпорта), либо только одного из них и, например, Эрика Гарсию, у которого почти не было игровой практики в последнее время.

А в центре поля — треугольник. В отсутствии Бускетса в роли «опорника» выступит Родри, в основе также наверняка выйдет Коке. На оставшееся место будут претендовать Тьяго Алькантара, Педри и Фабиан Руис.

Ориентировочный стартовый состав от LiveSport.ru: Симон — Аспиликуэта, Пау Торрес, Ляпорт, Альба — Родри, Коке, Педри — Ферран Торрес, Дани Ольмо, Мората

Альтернативный вариант от Squawka:

Возможный стартовый состав сборной Испании Squawka.com

Джокер

Жерар Морено — возможно, лучший испанский нападающий прямо сейчас. Скорее всего, он будет начинать турнир в качестве запасного и выходить вместо Альваро Мораты. И Морено должен воспользоваться своим шансом.

Нападающий «Вильярреала» провел блестящий сезон, который увенчался победой в Лиге Европы. Морено прибавил под руководством Унаи Эмери и забил 30 голов в 46 матчах сезона во всех турнирах, в том числе и в финале Лиги Европы. Он стал лишь вторым игроком в истории «Вильярреала», забившим 30 голов за сезон, после Джузеппе Росси и уже догнал итальянца по общему количеству голов за клуб (82).

Жерар Морено globallookpress.com

Морено умеет блестяще находить свободные зоны для рывков и опасных моментов. Его преимущество над Моратой как раз заключается в прекрасном умении дезориентировать соперников своими передвижениями.

Как попали на Евро

Совершенно без проблем. Отбор на чемпионат Европы Испания прошла, одержав 8 побед в 10 матчах при 2 ничьих. Забит был 31 гол (7 из них в одном матче с Мальтой), а пропущено 5.

Испания выступала в одной группе со Швецией, Норвегией, Мальтой, Румынией и Фарерскими островами. Своего ближайшего преследователя Швецию Испания опередила на 5 очков. Очки испанцы потеряли только в гостях со шведами, которые будут их соперниками и на Евро, и норвежцами (оба раза — 1:1).

С кем сыграют

Сборная Испании стартует на чемпионате Европы 14 июня матчем против Швеции. 19 июня испанцев ждет встреча с Польшей, а в заключительном матче группового этапа команда Луиса Энрике 23 июня сыграет против Словакии.

Отметим, что все матчи группового этапа сборная Испании проведет у себя дома — в Севилье.

Группа сборной Испании uefa.com

Как до этого выступали на Евро

Сборная Испании — самая титулованная команда в истории чемпионатов Европы наряду с Германией. Испанцы трижды становились чемпионами Европы и еще один раз играли в финале (в 1984-м, уступив Франции).

Впервые выиграть титул Испании удалось в 1964 году. На домашнем для себя турнире испанцы в финале обыграли команду СССР — 2:1.

Золотое время испанской сборной наступило в наши дни. Команда, в составе которой были Андрес Иньеста, Хави, Икер Касильяс, Серхио Рамос и многие другие звезды мирового масштаба дважды подряд выиграла чемпионат Европы — в 2008, а затем и в 2012 годах.

🏟️ Olympic Stadium, Kyiv

✅ EURO 2012

🏆 Spain#EURO2020 pic.twitter.com/bljMqZ0oej — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) February 12, 2020

В финале 2008-го Испания минимально обыграла Германию благодаря голу Торреса, а четыре года спустя разгромили Италию — 4:0. Отличились Давид Сильва, Жорди Альба, Торрес и Хуан Мата. Между этими турнирами золотое поколение испанского футбола еще и выиграло ЧМ-2010.

А вот на Евро-2016 Испания выступила неудачно. Заняв второе место в группе с Хорватией, Турцией и Чехией, испанцы вылетели уже в 1/8 финала. Не удалось пройти Италию (0:2).

Прогноз

Испания должна без особых проблем выходить в плей-офф. В соперниках у испанцев нет команды, которую им было бы не под силу обыграть. Не исключено, что где-то команда Луиса Энрике потеряет очки, но в целом первое место в группе не должно ускользнуть от «Красной Фурии».

А это значит, что как минимум в 1/8 финала Испания не должна получить топ-соперника (выйдут на третье место). Но уже в четвертьфинале испанцев может ждать встреча с Англией, и на этом путь испанской сборной на турнире, вполне вероятно, закончится.

Что говорят букмекеры

Сборная Испании находится на пятом месте в списке главных фаворитов турнира. На ее победу можно поставить с коэффициентом 8,5.

На то, что Испания окажется в четвертьфинале, букмекеры дают коэффициент 1,40, а в полуфинале — 2,75.

Также отметим, что Альваро Мората входит в десятку главных претендентов на звание лучшего бомбардира турнира. На то, что он выиграет этот приз дается коэффициент 23,00.