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    Нидерланды на Евро: новое поколение, сомнительный тренер и три игры в Амстердаме

    Сборная Нидерландов — состав, тренер, тактика, предстоящие матчи и глобальный прогноз на Евро-2020

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    Футболисты сборной Нидерландов
    Сборная Нидерландов сыграет на чемпионате Европы не в статусе большого фаворита, но ее состав достаточно качественный для того, чтобы преподнести несколько сюрпризов и реабилитироваться перед преданными болельщиками за пропуск Евро-2016. Франк де Бур перед стартом турнира не обошелся без потерь, однако они не настолько критичны, чтобы помешать «оранжевым» выполнить задачу-минимум.

    Состав

    Сильный, но все еще не суперзвездный. Цементировать оборону призваны Стефан де Врей из миланского «Интера», Маттейс ди Лигт из туринского «Ювентусу» и Натан Аке из «Манчестер Сити». Кого будет не хватать, так это Вирджила ван Дейка, который пропустил большую часть сезона из-за серьезной травмы и до сих пор полноценно не восстановился, поэтому сам отказался от возможного вызова.

    В центре поля тон атакам будут задавать хавбек «Барселоны» Френки де Йонг и его возможный одноклубник Жоржиньо Вейналдум, заявивший об уходе из «Ливерпуля».

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    • В атаке большие надежды связаны с лучшим бомбардиром нынешнего состава Мемфисом Депаем и Ваутом Вегхорстом, который в сезоне 2020/21 забил 25 голов за «Вольфсбург».

    Не обошлось и без представителя России — Квинси Промес, вернувшийся в «Спартак», остался в итоговой заявке.

    Если говорить о вратарской позиции, то Яспер Силлессен из-за коронавируса будет смотреть Евро-2020 по телевизору, чем остался крайне разочарован. Его заменят финалист ЧМ-2010 38-летний Мартен Стекеленбург и выступающий за АЗ Марко Бизот, хотя первым номером, скорее всего, все же станет Тим Крул из «Норвича».

    Что касается потерь, то, помимо ван Дейка и Силлессена, «оранжевым» придется обойтись без Стивена Бергвейна. Отсутствие игрового времени в составе «Тоттенхэма», похоже, стоило 23-летнему форварду шанса проявить себя на чемпионате Европы.

    Окончательный состав сборной Нидерландов:

    вратари: Марко Бизот (АЗ), Мартен Стекеленбург («Аякс»), Тим Крул («Норвич Сити»);

    защитники: Дейли Блинд («Аякс»), Стефан де Фрай («Интер»), Джоэл Велтман («Брайтон»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас»), Оуэн Вейндал (АЗ), Юрриен Тимбер («Аякс»);

    полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Дэви Клаассен («Аякс»), Мартен де Рон («Аталанта»), Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Раян Гравенберх («Аякс»), Тен Компейнерс (АЗ);

    нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Квинси Промес («Спартак» Москва), Люк де Йонг («Севилья»), Стивен Бергхейс («Фейеноорд»), Дониэлл Мален («ПСВ»), Ваут Вегхорст («Вольфсбург»), Коди Гакпо (ПСВ).

    Кто тренер

    Франк де Бур. В прошлом легендарный игрок сборной Нидерландов, но все еще не самый успешный тренер.

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    В 2000 году «оранжевые» вместе с де Буром на позиции защитника дошли до полуфинала домашнего Евро, где по пенальти проиграли Италии. Сам Франк стал одним из антигероев, не забив с 11-метровой отметки как в первом тайме, когда «скуадра адзурра» осталась в меньшинстве, так и в послематчевой серии.

    Франк де Бур

    Но вернемся к его тренерской карьере. Она началась в 2010 году в «Аяксе», с которым он за шесть сезонов четыре раза стал чемпионом страны. Затем была неудачная попытка в «Интере», которая затянулась на 85 дней. Еще меньше он пробыл в «Кристал Пэлас» (77 дней), а Жозе Моуринью даже назвал его худшим тренером в истории Премьер-лиги.

    Перед тем, как возглавить сборную Нидерландов, де Бур два года тренировал «Атланту Юнайтед», с которой взял пару второстепенных трофеев.

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    • Очевидно, что клубная работа, особенно за рубежом, не принесла де Буру больших успехов, но есть шанс улучшить свое положение на посту наставника сборной. Если же на Евро случится очередной провал, то смело можно идти на пенсию и помогать жене развивать бизнес по продаже мебели.

    Ключевой игрок

    В Нидерландах хватает талантов: Депай, Вейналдум, Донни ван де Бек, де Лигт. Однако ключевым на Евро, вероятно, станет любимец местной публики Френки де Йонг.

    По стилю игры его сравнивают с Йоханом Кройфом — работа с мячом, неординарные решения на поле, оправданный риск и уверенность, с которой он играет.

    Френки также подкупает своей простотой вне футбольного поля. Он не любит дорогие машины и татуировки, как многие его сверстники, и этим влюбил в себя почти всю страну.

    Френки де Йонг

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман открыто говорил о том, что он и Лионель Месси являются большими поклонниками полузащитника, тогда как де Бур отметил, что обсуждал влияние Френки на «сине-гранатовых» с экс-наставником «оранжевых».

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    • «Я общался с Рональдом, и у Френки сейчас все отлично», — сказал де Бур. — «Все видят, что сейчас он имеет очень большое влияние на "Барселону". Конечно, Месси может влиять еще больше, но трудно не заметить, какое значение имеет де Йонг для команды, и стоит отдать должное Куману, который вселил в него такую уверенность».

    В минувшем сезоне 24-летний полузащитник продемонстрировал не только талант, но и универсальность, сыграв на трех разных позициях, а свою лучшую игру он провел в финале Кубка Испании, когда забил гол и сделал две результативные передачи.

    Тактика

    Де Бур преимущественно использовал схему 4-2-3-1, которая не совсем характерная для «оранжевых», которые долгое время доверяли классической схеме 4-3-3.

    При схеме де Бура Депай используется на левом фланге, а Люк де Йонг, как правило, играет в центре. Ожидается, что Вейналдум расположится под «девяткой», а вот Френки де Йонг, скорее всего, будет более вольным в выборе позиции.

    К слову, пока не совсем понятно, кто будет играть в центре поля, но самыми вероятными кандидатами на выход в стартовом составе остаются ван де Бек, Дэви Классен и Мартен де Рон.

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    • Место на левом фланге обороны почти застолбил за собой Дейли Блинд, на противоположном фланге сыграет либо Дензел Дюмфрис, либо Джоэл Велтман.

    Место де Лигта в центре обороны не вызывает особых вопросом, а вот его партнером должен стать де Врей, поскольку ван Дейка на Евро мы не увидим.

    Как попали на Евро

    Без особых проблем. Да, заняли второе место в отборочной группе C, пропустив вперед Германию, зато уверенно оторвались от Северной Ирландии, Белоруссии и Эстонии.

    С немцами, к слову, «оранжевые» обменялись победами: в Амстердаме победила команда Йоахима Лева 3:2, а в Гамбурге — команда де Бура 4:2.

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    • Лучшим бомбардиром Нидерландов в отборочном цикле стал Вейналдум, забивший 8 голов, Депай отличился 6 раз.

    Как до этого играли на Евро

    Свою самую громкую победу сборная Нидерландов одержала на чемпионате Европы 1988 года, когда голы Руда Гуллита и Марко ван Бастена в ворота СССР принесли «оранжевым» столь желанный трофей.

    В 1992, 2000 и 2004 Нидерланды останавливались на полуфинальной стадии, после чего наступил постепенный спад: четвертьфинал в 2008-м, групповой этап в 2012-м и вылет в квалификации в 2016-м.

    С кем сыграют на групповом этапе

    Для Нидерландов Евро-2020 начнется 13 июня матчем против сборной Украины. 17 июня «оранжевые» сыграют с Австрией, а 21 июня — с Северной Македонией.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Большим преимуществом подопечных Франка де Бура станет то, что все три игры они проведут в Амстердаме.

    Прогноз

    В сборной Нидерландов успешно прошла смена поколений. Арьен Роббен, Уэсли Снайдер и Рафаэль ван дер Варт остались в прошлом, а им на смену пришли такие игроки, как де Йонг, де Лигт и ван де Бек.

    На групповом этапе у «оранжевых» проблем возникнуть не должно, ведь Украина и Австрия точно ниже классом, а Северная Македония — главный аутсайдер турнира.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Нидерланды обязаны выходить из группы с первого места, чтобы сыграть в 1/8 финала с третьей командой из группы D/E/F. Лучше всего избежать встречи с представителем группы F, которым может стать Португалия или Германия, но в той же квалификации «оранжевые» на равных сражались с немцами.

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    • Исходя из этого, минимальной задачей Нидерландов должен стать четвертьфинал, хотя тренерский штаб не скрывает, что метит на 1/2. Нам же кажется, что для выхода в полуфинал подопечным Франка де Бура должна сопутствовать большая удача как в отдельных матчах, так и в турнирной сетке.

    А что говорят

    Нидерланды — восьмые в списке фаворитов на победу на Евро, оставаясь позади Франции, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Португалии и Италии. На их триумф можно поставить с коэффициентом 13.00.

    Куда больше эксперты верят в победу Нидерландов в группе C — 1.40, тогда как место ниже первого оценивается коэффициентом — 2.95.

    Также можно поставить на Мемфиса Депая в качестве лучшего бомбардира Евро-2020. Коэффициент составляет 17.00. Лучшие шансы имеют лишь Карим Бензема, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Ромелу Лукаку и Гарри Кейн.

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