Нидерланды на Евро: новое поколение, сомнительный тренер и три игры в Амстердаме

Сильный, но все еще не суперзвездный. Цементировать оборону призваны Стефан де Врей из миланского «Интера», Маттейс ди Лигт из туринского «Ювентусу» и Натан Аке из «Манчестер Сити». Кого будет не хватать, так это Вирджила ван Дейка, который пропустил большую часть сезона из-за серьезной травмы и до сих пор полноценно не восстановился, поэтому сам отказался от возможного вызова.

В центре поля тон атакам будут задавать хавбек «Барселоны» Френки де Йонг и его возможный одноклубник Жоржиньо Вейналдум, заявивший об уходе из «Ливерпуля».

В атаке большие надежды связаны с лучшим бомбардиром нынешнего состава Мемфисом Депаем и Ваутом Вегхорстом, который в сезоне 2020/21 забил 25 голов за «Вольфсбург».

Не обошлось и без представителя России — Квинси Промес, вернувшийся в «Спартак», остался в итоговой заявке.

Если говорить о вратарской позиции, то Яспер Силлессен из-за коронавируса будет смотреть Евро-2020 по телевизору, чем остался крайне разочарован. Его заменят финалист ЧМ-2010 38-летний Мартен Стекеленбург и выступающий за АЗ Марко Бизот, хотя первым номером, скорее всего, все же станет Тим Крул из «Норвича».

Что касается потерь, то, помимо ван Дейка и Силлессена, «оранжевым» придется обойтись без Стивена Бергвейна. Отсутствие игрового времени в составе «Тоттенхэма», похоже, стоило 23-летнему форварду шанса проявить себя на чемпионате Европы.

Окончательный состав сборной Нидерландов:

вратари: Марко Бизот (АЗ), Мартен Стекеленбург («Аякс»), Тим Крул («Норвич Сити»);

защитники: Дейли Блинд («Аякс»), Стефан де Фрай («Интер»), Джоэл Велтман («Брайтон»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас»), Оуэн Вейндал (АЗ), Юрриен Тимбер («Аякс»);

полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Дэви Клаассен («Аякс»), Мартен де Рон («Аталанта»), Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Раян Гравенберх («Аякс»), Тен Компейнерс (АЗ);

нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Квинси Промес («Спартак» Москва), Люк де Йонг («Севилья»), Стивен Бергхейс («Фейеноорд»), Дониэлл Мален («ПСВ»), Ваут Вегхорст («Вольфсбург»), Коди Гакпо (ПСВ).

Франк де Бур. В прошлом легендарный игрок сборной Нидерландов, но все еще не самый успешный тренер.

В 2000 году «оранжевые» вместе с де Буром на позиции защитника дошли до полуфинала домашнего Евро, где по пенальти проиграли Италии. Сам Франк стал одним из антигероев, не забив с 11-метровой отметки как в первом тайме, когда «скуадра адзурра» осталась в меньшинстве, так и в послематчевой серии.

Но вернемся к его тренерской карьере. Она началась в 2010 году в «Аяксе», с которым он за шесть сезонов четыре раза стал чемпионом страны. Затем была неудачная попытка в «Интере», которая затянулась на 85 дней. Еще меньше он пробыл в «Кристал Пэлас» (77 дней), а Жозе Моуринью даже назвал его худшим тренером в истории Премьер-лиги.

Перед тем, как возглавить сборную Нидерландов, де Бур два года тренировал «Атланту Юнайтед», с которой взял пару второстепенных трофеев.

Очевидно, что клубная работа, особенно за рубежом, не принесла де Буру больших успехов, но есть шанс улучшить свое положение на посту наставника сборной. Если же на Евро случится очередной провал, то смело можно идти на пенсию и помогать жене развивать бизнес по продаже мебели.

В Нидерландах хватает талантов: Депай, Вейналдум, Донни ван де Бек, де Лигт. Однако ключевым на Евро, вероятно, станет любимец местной публики Френки де Йонг.

По стилю игры его сравнивают с Йоханом Кройфом — работа с мячом, неординарные решения на поле, оправданный риск и уверенность, с которой он играет.

Френки также подкупает своей простотой вне футбольного поля. Он не любит дорогие машины и татуировки, как многие его сверстники, и этим влюбил в себя почти всю страну.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман открыто говорил о том, что он и Лионель Месси являются большими поклонниками полузащитника, тогда как де Бур отметил, что обсуждал влияние Френки на «сине-гранатовых» с экс-наставником «оранжевых».

«Я общался с Рональдом, и у Френки сейчас все отлично», — сказал де Бур. — «Все видят, что сейчас он имеет очень большое влияние на "Барселону". Конечно, Месси может влиять еще больше, но трудно не заметить, какое значение имеет де Йонг для команды, и стоит отдать должное Куману, который вселил в него такую уверенность».

🎥 | Frenkie de Jong 2020/2021 Such a complete midfielder, his insane potential awaits! pic.twitter.com/PreEC7Mf8K

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник продемонстрировал не только талант, но и универсальность, сыграв на трех разных позициях, а свою лучшую игру он провел в финале Кубка Испании, когда забил гол и сделал две результативные передачи.

Де Бур преимущественно использовал схему 4-2-3-1, которая не совсем характерная для «оранжевых», которые долгое время доверяли классической схеме 4-3-3.

OFFICIAL: Netherlands have announced their squad for the 2020 European Championship. 🇳🇱#EURO2020 pic.twitter.com/7DS9yxCYz0