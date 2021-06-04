Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?

Без скандала — никуда
Телевизионными правами на матчи сборной России и матчи Евро-2020 в России владеет компания Telesport, которая является посредником-ретранслятором, перепродающим права на матчи «Первому каналу» и прочим телехолдингам.
В результате, при решении вопросов с трансляциями того или иного матча, о интересах болельщиков думают в последнюю очередь. Во главу угла ставится обычно выгода, а иногда и вовсе — личные амбиции.
Особенно ярко это заметно на примере контрольных матчей сборной России. Встреча с Польшей была показана на телеканале «Рен-ТВ», а встречу с Болгарией. до недавнего времени фанаты рисковали не увидеть вовсе.
Первый канал планировал показывать полуфинал чемпионата мира по хоккею, куда могла пробиться сборная России, также, как и «другие каналы», по заявлению Петра Макаренко, глава компании Telesport, обвинивший в плохом планировании РФС.
Впрочем, заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова не замедлила с ответом, показав во всей грасе неосведомленность господина Марченко в делах футбольных.
По регламенту время начала товарищеских матчей сборной России утверждают УЕФА и правообладатель, а не РФС.
А даты товарищеских матчей определяет только и исключительно тренерский штаб сборной России, исходя из интересов подготовки сборной команды к Евро.
Не менее интересной оказалась ситуация и с «нежеланием» других каналов показывать футбольные матчи вместо хоккейных.
И действительно, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила, что ее канал был готов показывать контрольные матчи сборной России с Польшей и Болгарией, о чем компания Telesport была заблаговременно уведомлена.
В результате ситуацию разрядили российские хоккеисты, проигравшие Канаде и не сумевшие выйти в полуфинал чемпионата мира.
Соответственно, хоккейная трансляция была отменена, и
«Матч ТВ» без сборной России
На этом злоключения вотчины Тины Канделаки не закончились. Еще в марте главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин заявлял, что канал покажет игру сборной России с Финляндией в рамках группового этапа Евро-2020.
Однако к июню ситуация изменилась, матчи российской национальной команды оказались распределены между «Первым каналом» и каналом «Россия 1».
Трансляции матчей сборной России на Евро-2020
12 июня. 22:00. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия. Канал: «Россия 1». Комментатор: Владимир Стогниенко
16 июня. 16:00. Санкт-Петербург. Финляндия — Россия. Канал: «Первый»
21 июня. 22:00. Копенгаген. Россия — Дания. Канал: «Первый»
В чем причина таких изменений? По данным таблоидов, у генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки напряженные отношения с руководителем Telesport Петром Макаренко.
В частности, по данным источника, из-за конфликта Макаренко и Канделаки товарищеский матч Россия — Польша был показан на «Рен ТВ», а не на «Матч ТВ», а матч Финляндия — Россия переехал на «Первый канал».
Более того, судя по всему, «Матч ТВ» может лишиться большей части матчей плей-офф. На сайте компании Telesport сообщается, что
Всем по 17 матчей
«Первый канал» и «Россия 1» при трансляции крупных турниров следуют порядку очередности. Финал Евро-2016 показывал «Первый», в этом году это сделает «Россия 1».
По этому же принципу «Россия 1» будет транслировать стартовый матч сборной России с командой Бельгии, который состоится 12 июня. А вот церемонию открытия и первый матч на турнире Италия — Турция покажет «Первый».
Несмотря на то, что «Матч ТВ» лишился матча сборной России, общее количество матчей, которые каналы покажут в прямом эфире осталось прежним — у каждого по 17.
Трансляция матчей группового этапа Евро-2020
11 июня. 22:00. Рим. Матч-открытие Евро-2020 Турция — Италия. Канал: «Первый»
12 июня. 16:00. Баку. Уэльс — Швейцария. Канал: «Матч ТВ»
12 июня. 19:00. Копенгаген. Дания — Финляндия. Канал: «Матч ТВ»
13 июня. 16:00. Лондон. Англия — Хорватия. Канал: «Россия 1»
12 июня. 19:00. Бухарест. Австрия — Северная Македония. Канал : «Матч ТВ»
13 июня. 22:00. Амстердам. Нидерланды — Украина. Канал: «Первый»
14 июня. 22:00. Севилья. Испания — Швеция. Канал: «Первый»
15 июня. 19:00. Будапешт. Венгрия — Португалия. Канал: «Матч ТВ»
15 июня. 22:00. Мюнхен. Франция — Германия. Канал: «Первый»
18 июня. 22:00. Лондон. Англия — Шотландия. Канал: «Первый»
19 июня. 19:00. Мюнхен. Португалия — Германия. Канал: «Первый»
19 июня. 22:00. Севилья. Испания — Польша. Канал: «Первый»
21 июня. 22:00. Санкт-Петербург. Финляндия — Бельгия. Канал: «Матч ТВ»
22 июня. 22:00. Лондон. Чехия — Англия. Канал: «Первый»
23 июня. 19:00. Севилья. Словакия — Испания. Канал: «Матч ТВ»
23 июня. 22:00. Мюнхен. Германия — Венгрия. Канал: «Матч ТВ»
11 июля. 22:00. Лондон. Канал «Россия 1»
К сожалению, еще не все матчи группового турнира поделены между каналами, слелить за актуальной информацией можно на соответствующих разделах сайтов «Первого канала», «России 1» и «Матч ТВ».
Где еще смотреть матчи?
Фан-зона просмотра матчей чемпионата Европы по футболу будет работать в Москве в «Лужниках» с 11 июня по 11 июля. Болельщики смогут посмотреть матчи Евро-2020 на больших экранах, а также увидеть выступления популярных музыкантов.
Для прохода посетителям необходимо будет пройти онлайн-регистрацию и получить билет. Такое решение принято в связи с действующими мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Регистрацию нужно будет пройти на сайте euro2020.moscow.sport. После заполнения формы болельщик получит билет с QR-кодом.
На один игровой день можно оформить один билет, который действует только вместе с документом, удостоверяющим личность.