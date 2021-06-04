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    Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?

    Рассказываем, где и как смотреть матчи Евро-2020 в России

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    Где смотреть Евро-2020?
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    Где смотреть Евро-2020?
    С 11 июня по 11 июля в 11 странах пройдет чемпионат Европы по футболу. Из-за противокорнавирусных мир в странах Европы лишь немногие счастливчики сумеют посмотреть матчи турнира вживую на стадионах, поэтому лучшим способом просмотра матчей остается телевидение. В прямом эфире все матчи Евро-2020 покажут «Первый канал», «Россия-1» и «Матч ТВ».

    Без скандала — никуда

    Телевизионными правами на матчи сборной России и матчи Евро-2020 в России владеет компания Telesport, которая является посредником-ретранслятором, перепродающим права на матчи «Первому каналу» и прочим телехолдингам.

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    • В результате, при решении вопросов с трансляциями того или иного матча, о интересах болельщиков думают в последнюю очередь. Во главу угла ставится обычно выгода, а иногда и вовсе — личные амбиции.

    Особенно ярко это заметно на примере контрольных матчей сборной России. Встреча с Польшей была показана на телеканале «Рен-ТВ», а встречу с Болгарией. до недавнего времени фанаты рисковали не увидеть вовсе.

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    Первый канал планировал показывать полуфинал чемпионата мира по хоккею, куда могла пробиться сборная России, также, как и «другие каналы», по заявлению Петра Макаренко, глава компании Telesport, обвинивший в плохом планировании РФС.

  • Все проблемы по матчам футбольной сборной 1 и 5 июня сгенерированы РФС. Они могли поставить игры на любые дни и любое время, но они отобрали аудиторию и у себя, и у хоккеистов. И другие каналы не хотят ставить товарищеский матч сборной России по футболу против матча хоккейного — в полуфинале чемпионата мира. И правильно делают, так как это обрежет аудиторию и одним, и вторым. Трижды писали письма в РФС с просьбой перенести время или дни матчей, но нам отказали.
  • Петр Макаренко

    • Впрочем, заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова не замедлила с ответом, показав во всей грасе неосведомленность господина Марченко в делах футбольных.

    По регламенту время начала товарищеских матчей сборной России утверждают УЕФА и правообладатель, а не РФС.

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    • А даты товарищеских матчей определяет только и исключительно тренерский штаб сборной России, исходя из интересов подготовки сборной команды к Евро.

    Не менее интересной оказалась ситуация и с «нежеланием» других каналов показывать футбольные матчи вместо хоккейных.

  • Что касается замечания руководителя Telesport о «проблемах с матчами сборных 1 и 5 июня», то вся ответственность за их показы лежит на его агентстве. Повторяем, что у нас есть официальные письма от «Матч ТВ», что к ним никто даже не обращался по поводу показа матча 1 июня и о готовности трансляции матча 5 июня. Мы также проинформировали об этом господина Макаренко и даже предложили свое содействие в проведении переговоров в интересах болельщиков. Однако в силу неизвестных нам причин Макаренко отказался от этих переговоров и сделал выбор в пользу «РЕН ТВ». Мы также проинформировали УЕФА обо всех эпизодах неадекватного поведения Telesport как обладателя медиаправ на матчи сборной России, который не считается с интересами команды и ее болельщиков. Мы намерены сделать все от нас зависящее, чтобы прекратить порочную практику спекулирования правами на показ матчей сборной России
  • Эрика Сурикова

    • И действительно, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила, что ее канал был готов показывать контрольные матчи сборной России с Польшей и Болгарией, о чем компания Telesport была заблаговременно уведомлена.

  • Мы на «Матч ТВ» готовы поставить контрольный матч команды Станислава Черчесова в эфир, обеспечить его студийными эфирами и до, и после, подарив футбольный праздник зрителю. И в Telesport знали об этом — мы неоднократно выходили на них с таким предложением. Первое письмо было отправлено Петру Макаренко 12 мая 2021 года. Слова о том, что другие каналы не готовы ставить футбол в эфир — наглая ложь и попытка оправдаться.
  • Тина Канделаки

    • В результате ситуацию разрядили российские хоккеисты, проигравшие Канаде и не сумевшие выйти в полуфинал чемпионата мира.

    Соответственно, хоккейная трансляция была отменена, и 5 июня «Первый канал» покажет контрольный матч Россия — Болгария. Начало матча 18:00 мск.

    «Матч ТВ» без сборной России

    На этом злоключения вотчины Тины Канделаки не закончились. Еще в марте главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин заявлял, что канал покажет игру сборной России с Финляндией в рамках группового этапа Евро-2020.

  • Трансляции будут. Они традиционно поделены между нами, Первым каналом и ВГТРК. У каждого канала по 17 матчей, каждый канал покажет по одному матчу сборной России в группе. У нас матч Россия — Финляндия, который как раз состоится в Санкт-Петербурге.
  • Александр Тащин

    • Однако к июню ситуация изменилась, матчи российской национальной команды оказались распределены между «Первым каналом» и каналом «Россия 1».

    Трансляции матчей сборной России на Евро-2020

    12 июня. 22:00. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия. Канал: «Россия 1». Комментатор: Владимир Стогниенко

    16 июня. 16:00. Санкт-Петербург. Финляндия — Россия. Канал: «Первый»

    21 июня. 22:00. Копенгаген. Россия — Дания. Канал: «Первый»

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    В чем причина таких изменений? По данным таблоидов, у генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки напряженные отношения с руководителем Telesport Петром Макаренко.

    В частности, по данным источника, из-за конфликта Макаренко и Канделаки товарищеский матч Россия — Польша был показан на «Рен ТВ», а не на «Матч ТВ», а матч Финляндия — Россия переехал на «Первый канал».

    Календарь и таблица Евро-2020

    Более того, судя по всему, «Матч ТВ» может лишиться большей части матчей плей-офф. На сайте компании Telesport сообщается, что «решающие игры — большая часть матчей 1/8 финала, четвертьфинальные и полуфинальные поединки» — также покажут «Первый» и «Россия-1».

    Всем по 17 матчей

    «Первый канал» и «Россия 1» при трансляции крупных турниров следуют порядку очередности. Финал Евро-2016 показывал «Первый», в этом году это сделает «Россия 1».

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    • По этому же принципу «Россия 1» будет транслировать стартовый матч сборной России с командой Бельгии, который состоится 12 июня. А вот церемонию открытия и первый матч на турнире Италия — Турция покажет «Первый».

    Несмотря на то, что «Матч ТВ» лишился матча сборной России, общее количество матчей, которые каналы покажут в прямом эфире осталось прежним — у каждого по 17.

    Трансляция матчей группового этапа Евро-2020

    1-й тур

    11 июня. 22:00. Рим. Матч-открытие Евро-2020 Турция — Италия. Канал: «Первый»

    12 июня. 16:00. Баку. Уэльс — Швейцария. Канал: «Матч ТВ»

    12 июня. 19:00. Копенгаген. Дания — Финляндия. Канал: «Матч ТВ»

    13 июня. 16:00. Лондон. Англия — Хорватия. Канал: «Россия 1»

    12 июня. 19:00. Бухарест. Австрия — Северная Македония. Канал : «Матч ТВ»

    13 июня. 22:00. Амстердам. Нидерланды — Украина. Канал: «Первый»

    14 июня. 22:00. Севилья. Испания — Швеция. Канал: «Первый»

    15 июня. 19:00. Будапешт. Венгрия — Португалия. Канал: «Матч ТВ»

    15 июня. 22:00. Мюнхен. Франция — Германия. Канал: «Первый»

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    • 2-й тур

    18 июня. 22:00. Лондон. Англия — Шотландия. Канал: «Первый»

    19 июня. 19:00. Мюнхен. Португалия — Германия. Канал: «Первый»

    19 июня. 22:00. Севилья. Испания — Польша. Канал: «Первый»

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    • 3-й тур

    21 июня. 22:00. Санкт-Петербург. Финляндия — Бельгия. Канал: «Матч ТВ»

    22 июня. 22:00. Лондон. Чехия — Англия. Канал: «Первый»

    23 июня. 19:00. Севилья. Словакия — Испания. Канал: «Матч ТВ»

    23 июня. 22:00. Мюнхен. Германия — Венгрия. Канал: «Матч ТВ»

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    • Финал

    11 июля. 22:00. Лондон. Канал «Россия 1»

    К сожалению, еще не все матчи группового турнира поделены между каналами, слелить за актуальной информацией можно на соответствующих разделах сайтов «Первого канала», «России 1» и «Матч ТВ».

  • Мы со своей стороны сделали максимум: построили целую студию, заранее сверстали планы по обвязкам трансляций и производству околоспортивного контента.17 матчей Евро мы покажем в прямом эфире, так же как и другие вещатели. С учетом повторов игр, показанных другими телеканалами, на «Матч ТВ» будут в итоге показаны все матчи Евро-2020, уже с нашими комментаторами. Все, что будет происходить до, после, вокруг каждого из матчей мы осветим на самом высоком уровне, а наши корреспонденты всегда будут находиться на месте событий: в каждый из 11 городов, принимающих Евро, мы направляем группу репортеров.
  • Тина Канделаки

    • Где еще смотреть матчи?

    Фан-зона просмотра матчей чемпионата Европы по футболу будет работать в Москве в «Лужниках» с 11 июня по 11 июля. Болельщики смогут посмотреть матчи Евро-2020 на больших экранах, а также увидеть выступления популярных музыкантов.

    Для прохода посетителям необходимо будет пройти онлайн-регистрацию и получить билет. Такое решение принято в связи с действующими мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

  • Сцену и большие экраны установят на территории легендарного спортивного комплекса «Лужники» рядом с Южным спортивным ядром. Здесь же будут работать фудтраки и будет организована вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания болельщиков. Вход на территорию будет организован со стороны Центральной площади Лужников
  • Пресс-релиз

    • Регистрацию нужно будет пройти на сайте euro2020.moscow.sport. После заполнения формы болельщик получит билет с QR-кодом.

    На один игровой день можно оформить один билет, который действует только вместе с документом, удостоверяющим личность.

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