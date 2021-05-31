Финиш сезона 2020/21. Что ждет «Челси», «МанСити» и УЕФА?

Этот сезон мы запомним, как самую разрозненную, сюрреалистичную, перегруженную и логистически сложную кампанию, за исключением тех лет, когда приходилось играть в военное время.

Оглядываясь назад через пару десятилетий, мы будем рассказывать о плей-офф на нейтральных полях, о сдаче ПЦР-тестов, о пузырях сдерживания инфекции, о фальшивом шуме болельщиков и пустых трибунах.

Однако прошлая суббота была праздничной, начиная с того факта, что финал Лиги чемпионов прошел перед настоящими, живыми болельщиками. Теперь у нас есть время на небольшую передышку, а затем стартует Евро-2020 (да, в 2021 году… это тоже придется объяснять нашим детям).

Имея это в виду, предлагаю некоторые мысли о том, с каким настроением покидали Порту в субботу ночью два финалиста, а также руководство УЕФА.

«Челси»

Томас Тухель пошутил, что, впервые встретив владельца «Челси» Романа Абрамовича на поле после победы в финале Лиги чемпионов, осознал, что «отныне ситуация будет только ухудшаться».

Он, конечно, не был серьезен. Его слова напоминали реакцию новичка, который оформил хет-трик в дебютном матче, а затем напоминал всем, что каждую неделю подобной результативности ждать не стоит. И все же кажется, что мы еще даже не видели настоящего Тухеля — просто одну из версий в стиле «возьми топор, выломай дверь и потуши пожар», а не «построй дом из камня».

Не стоит забывать, что Тухель не проводил предсезонную подготовку (во всяком случае с «Челси») и не совершал покупки в межсезонье. Если не брать во внимание перерыв на матчи сборных и пять дней до финала, то можно сказать, что между играми он имел не больше четырех, а то и вовсе два дня.

Для человека с репутацией тактического гения, которому больше всего нравится работа на тренировочном поле, было не лучшее время делать то, за что ему на самом деле платят. Не в то время, когда нужно учитывать путешествия, выходные и разминки.

Так что во многих отношениях тот факт, что он вернул «Челси» в топ-4 АПЛ и привел ко второй победе в Лиге чемпионов, не означает что ему это зачтется. Во всяком случае, ожидания будут выше, потому что у него наконец-то появится время заняться тем, что у него получается лучше всего: обучать и тренировать. Минувшая суббота и результаты этого сезона в целом лишь укрепят его репутацию и гарантируют, что он получит большую отдачу от своих игроков.

Помимо этого, несмотря на то, что прошлым летом до приезда Тухеля клуб потратил много денег, впереди еще несколько огромных вызовов.

Клуб должен разработать план преемственности для защитников Тьяго Силвы и Сесара Аспиликуэты. Возможно, решение находится внутри — «Челси» все еще может обратиться к Андреасу Кристенсену, Фикайо Томори и Курту Зума, а может, и нет. Есть избыток атакующих полузащитников/вингеров (Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Каллум Хадсон-Одои), при том, что некоторые игроки находятся в аренде (Росс Баркли, Рубен Лофтус-Чик).

Ротация — это нормально, но в какой-то момент понадобится четкая иерархия. Тимо Вернер и Кай Хаверц мельком продемонстрировали свои впечатляющие навыки, но по-прежнему существует явная потребность в подлинном центральном нападающем (и, очевидно, что им не станет Тэмми Абрахам).

Это серьезные задачи. Поскольку мы говорим о «Челси», можно подозревать, что Тухель будет участвовать в обсуждениях, но не будет главным в этом процессе, что нормально. В конце концов, в прошлом у лондонцев это работало.

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола сформировал лучшую команду Европы за последние шесть месяцев, чтобы выиграть Премьер-лигу и Кубок лиги, а также проиграть финал Лиги чемпионов из-за своей старой пагубной привычки — замысловатости.

Об этом всем хорошо известно, ведь мы видели это раньше, особенно в Лиге чемпионов — Эмерик Ляпорт на левом фланге против «Ливерпуля» в сезоне 2017/18, Кевин Де Брейне на скамейке против «Тоттенхэма» в сезоне 2018/19, странная расстановка против «Лиона» в прошлом году. Перевод Рахима Стерлинга на позицию опорного полузащитника на минувших выходных будет отнесет к той же категории.

В этом есть доля правды, но было бы слишком упрощенно говорить, что это стоило «горожанам» требла. Больше беспокоит то, какую цену заплатила команда за три с половиной недели между ответным полуфиналом и финалом, когда сыграла четырех бессмысленных для себя матча.

Произошло объяснимое снижение интенсивности и концентрации, которое они не смогли восстановить вовремя перед поездкой в Порту. Это должно волновать Гвардиолу не меньше, чем его замысловатость. В конце концов, мы говорим о самом успешном тренере своей эпохи, который лучше всех знает своих подопечных, потому что видит их каждый день на тренировках, давая им правильную установку, чтобы получить преимущество над противником. Именно за это ему платят большие деньги.

Возможно, самый интересный вопрос, на который Гвардиола ответит своими действиями, а не словами, заключается в том, видит ли он нынешнюю схему без нападающего в качестве основной на будущее. Если это так, то нет необходимости в приобретении центрального нападающего, поскольку Габриэда Жезуса и еще одного энергичного парня со скамейки будет достаточно. Если же он снова все изменит, то придется искать замену Серхио Агуэро. Этот вариант будет напоминать «перемены ради перемен», разве что, конечно, он не замахнется на системообразующего игрока, вроде Гарри Кейна или Эрлинга Холанна.

Разочарование от того, что ты зашел так далеко и упал на последнем препятствии, может задержаться на какое-то время, но правда в том, что сезон 2020/21 стал для «Сити» успешным, кто бы что ни говорил. «Сити» — один из немногих клубов в Европе, обладающих настоящим экономическим влиянием на предстоящем депрессивном трансферном рынке. Имея немногочисленные насущные потребности, «горожане» могут позволить себе роскошь направить свои ресурсы на покупку лучших из доступных игроков.

И у них все еще есть Гвардиола — одно из самых больших неэкономических преимуществ в футболе.

УЕФА

Недопущение реализации проекта Суперлиги, успешное завершение сезона Лиги чемпионов, заключение сделки по новому формату еврокубков в следующем цикле телеправ, нахождение нового места для финала после выбывания Стамбула — всем этим могут быть довольны в УЕФА. Им даже удалось допустить болельщиков на решающую встречу ЛЧ.

Но у них впереди много проблем. Иск, поданный тем, что осталось от клубов Суперлиги («Барселона», «Реал» и «Ювентус»), еще не рассмотрен. Если когда-либо дело дойдет до суда, и если мы получим вердикт, то, очевидно, что он будет бинарным: либо УЕФА признают руководящим органом и организатором всех соревнований, либо назовут монополистом, что фактически взорвет игру в том виде, в котором мы ее знаем.

Решение УЕФА о привлечении к дисциплинарной ответственности трех клубов-повстанцев также сопряжено с рисками. Не совсем ясно, на каком основании они будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям, и, как всегда, вмешаться в это дело может Спортивный арбитражный суд (CAS).

Реформа Лиги чемпионов с ее «швейцарской системой», как и многие другие продукты компромисса, рискует вызвать недовольство многих. Имеется желание к инновациям и переменам: правило выездного гола будет отменено, говорят о «Финале четырех» в одном городе, чтобы заменить полуфиналы ЛЧ с их домашними и выездными встречами. Но можно задаться резонным вопросом: а не лучше ли это провести после пандемии?

Сделав сравнительно мало в первые несколько лет эры Александра Чеферина, теперь кажется, что ободренные фиаско Суперлиги чиновники УЕФА готовы к радикальным переменам, когда, возможно, было бы лучше позволить всему вернуться на круги своя.