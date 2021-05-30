На позитиве, но с ограничениями. Сборная России продолжает подготовку к Евро-2021

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы по футболу, стартующему 11 июня. В воскресенье, 30 мая, подопечные Станислава Черчесова завершают тренировочный сбор в Австрии. Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Завершение сбора

С 26 по 30 мая российская команда тренировалась на сборе в австрийском Нойшифте в обычном режиме — по два занятия в день.

В среду, 26 мая, очередная тренировка прошла в первой половине дня и получилась очень насыщенной и интенсивной. Игроки получали серьезные нагрузки в рамках комплексной программы подготовки к большому турниру.

Первый раз вместе с командой на поле вышли приехавшие вчера Алексей Миранчук и Александр Головин. Все игроки начали занятие в общей группе.

В этот же день стало окончательно известно, что из-за бактериальной ангины полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пропустит подготовку к Евро-2021, а значит и сам турнир.

Национальная команда не забыла подбодрить игрока, поздравив его с 18-летием, и напомним, что у него еще все впереди.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о повреждении, из-за которого тренировался по индивидуальной программе, а также о вкладе экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско в в свой прогресс.

На прошлой тренировке чуть-чуть подвернул голеностоп, решили дать мне небольшую паузу. Как показывает практика, лучше отдохнуть два-три дня, чтобы ничего не случилось. Завтра, надеюсь, уже буду в общей группе. Здесь приличные нагрузки, но все всё понимают — терпят и работают. Готовимся к серьёзному турниру, поэтому никакой расслабленности быть не должно. Усталость есть, но работаем. Если брать сегодняшнюю тренировку, скажу: «Девять баллов». Я, правда, не во всех упражнениях участвовал. Оцениваю двояко: такая работа нужна, хоть и не все ее любят. Нужно выжать из себя максимум, у нас серьезные соперники в группе. Конечно, игры приятнее, чем просто тренировки. Тедеско сказал: «Спасибо за сезон». В чем прибавил? В физике. У Тедеско очень интенсивные тренировки и сборы. Александр Соболев

Новичок ЦСКА Антон Заболотный, пропустивший начало сбора из-за повреждения, рассказал о конкуренции с другими форвардами в сборной России и о том, как переносит тренировки.

Сравнения с Дзюбой? Здоровая конкуренция. Все трое нападающих понимают, что надо выкладываться на каждой тренировке. А там уже будет видно — кто будет лучше, тот и будет играть. Я думаю, еще никто не забронировал себе место. Каждый игрок держит у себя в голове тот факт, что точный состав будет определен в конце сборов. Работаем над улучшением своих качеств и командной взаимосвязи. Интенсивность нагрузки от одного до десяти? Вы знаете, что у меня было повреждение, я пропустил некоторое время, тренировался индивидуально. Поэтому мне сложно оценить. Сегодня? Пять, хорошая была нагрузка. Антон Заболотный

Форвард признался, что научился находить мотивацию в негативе со стороны болельщиков, который раньше расстраивал его.

Я не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры про то, что «Сочи» — такой-сякой клуб, а игроки в нем не соответствовали раньше. Наверное, здесь больше помог опыт общения с хейтерами. Еще год назад я относился к этому, как к какому-то давлению. Сейчас, наоборот, хочется, чтобы больше хейтили, это больше заводит, заряжает на футбол. Думаю, неудачный матч с Сербией — это точка отправления. После того хейта стал адекватно к нему относиться. И скучал уже по нему зимой-весной, когда стал забивать (смеется). Антон Заболотный

В четверг, 27 мая, нападающий Александр Соболев пропустил вечернюю тренировку национальной команды. Утром на сборе в Австрии 24-летний форвард занимался индивидуально на поле, а вечером — в отеле.

Тем временем главный тренер Станислав Черчесов оценил состояние припозднившихся легионеров — Черышева, Головина и Миранчука, которые тренировались со сборной всего пару дней.

Понятно, что состояние разное. Черышев меньше играл, Головин 23-го мая последнюю игру провел. Мы их состояние быстро изучили. Черышев, например, сегодня с утра тоже дополнительную работу проделал, Головин и Миранчук — нет. Первые день-два они мне никогда не нравятся. Не потому, что плохие, а потому, что приезжают в свою команду, радуются и не до конца концентрируются. Сегодня — третий день, как они приехали, и все трое — в рабочем режиме. Мы уже привыкли, с одной стороны, подправляем, с другой, даем возможность порадоваться друг другу. Станислав Черчесов

Рассказал наставник сборной России и состоянии травмированных и восстанавливающихся игроков — Соболева, Фернандеса, Заболотного.

Заболотный тренировался и с утра, и сейчас — это больше, чем другие! Он индивидуально работал два дня. Сезон длинный, в любом случае, нет ни одного футболиста без болячек, у каждого что-то потягивает и побаливает. Мы этот процесс контролируем, врачи докладывают об их состоянии. Чтобы не усугубить, в каких-то случаях даем паузу. У Марио Фернандеса побаливает пах, завтра-послезавтра он уже начнет работать. А так, все в строю. Соболев, кстати, тренировался утром, а вечером ему дали отдохнуть. Футбола без травм не бывает. Станислав Черчесов

В пятницу, 28 мая, занятие получилось достаточно долгим и очень насыщенным. Марио Фернандес тренировался по индивидуальной программе, Александр Соболев — частично в общей группе, частично — индивидуально.

Не все упражнения на тренировке были конвенциональными — иногда игроки примеряли непривычные роли:

В субботу, 29 мая, очередная тренировка прошла в достаточно холодную погоду с ледяным ветром. Ряд игроков по результатам медицинского мониторинга занимались по индивидуальной программе.

Защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев занимаются с ограничениями. В целом же команда много времени уделила тактике.

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов, вернвшийся в конце сезона после тяжелой травмы, рассказал, как переносит тренировки и выразил уверенность, что останется в окончательной заявке.

Это интенсивные 10 секунд работы в парах, все на ускорении, в разные стороны. Довольно тяжелая была тренировка, но не самая. Я отмечу тренировку в ближайшую пятницу и ту, которая была в самый первый день сбора. После первой было очень тяжело, но вчера уже чувствовалась сила, довольно хорошо тренировка прошла. Чувствую прилив сил, как прибавляю в физической подготовке. Ребята были и так в тонусе, а мне такие тренировки были необходимы. Готовлюсь к товарищеским матчам, потом уже будем думать о Евро. Да, сыграть на Евро — это была моя мечта. Очень рад, что я здесь, вернулся после тяжёлой травмы. Было тяжело попасть в список сборной. Уверен, что останусь в заявке. Дмитрий Баринов

В заключительный день австрийского сбора защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев продолжали тренироваться с ограничениями.

Более того, нападающий Артем Дзюба, защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Далер Кузяев (все — «Зенит») закончили тренировку национальной команды досрочно.

К 1 июня Станиславу Черчесову нужно определиться с окончательной заявкой на Евро-2021. С учетом выбывшего Захаряна, на сборе в Австрии занимается на 2 игрока больше, чем нужно для заявки.

У нас перед каждым турниром четыре вратаря, так выстроен тренировочный процесс. Конкуренция должна быть здоровой. Сегодня мы как раз эти вещи обсуждали, как нам максимально правильно все организовать. Ответа точного пока нет. Но даже, если бы был, я бы не сказал. Захарян уехал, а из резервного списка никого не вызвали — здесь изначально на трех игроков больше, чем нужно. У Захаряна позиция, которую здесь дублируют. Была бы другая позиция, возможно, и вызвали бы кого-то из резерва. Дождемся сначала, что будет с Захаряном и будем из этого исходить. Мне же не сегодня в полночь нужно что-то объявлять. К 1-му июня определимся. Неприятная ситуация. И игрок должен чувствовать, что мы ему доверяем. Не будем торопиться, тем более, что у нас 25 футболистов. На сегодняшний день задача — чтобы мы ту работу, которой сейчас занимаемся, выполнили. Чтобы те болячки, которые есть у игроков, прошли. Чтобы 1-го июня определили свой состав. И так потихоньку двигаться…Сначала — к Евро. А на Евро — от Евро. Главное, мы знаем, какими путями туда идти. Свою задачу надо выполнять. Станислав Черчесов

Одним из отцепленных, скорее всего, станет голкипер, а вот над кандидатурой второго тренеру придется поломать голову.

Дальнейшие планы

По окончании сбора у сборной России запланированы две контрольные встречи — 1 июня с Польшей во Вроцлаве (21:45 мск) и 5 июня с Болгарией в Москве (18:00).

В понедельник, 31 мая, россияне проведут предыгровую тренировку в Нойшифте в 13:00 мск, а уже в 18:00 мск вылетят во Вроцлав на матч с Польшей.

В этот же день состоится пресс-конференция с участием главного тренера Станислава Черчесова и игрока команды во Вроцлаве на Городском стадионе. Начало — в 20:00 мск.

Любой контрольный матч на уровне сборных, под своим флагом и гимном, хочется играть хорошо и выигрывать, это естественно. Другое дело, мы знаем, что нужно подготовиться к 12-му июня. Мы максимум будем давать в контрольных играх. Но вы заметили правильно: специально мы ни к полякам, ни к болгарам не готовимся. Через эти игры будем готовиться к Бельгии. Станислав Черчесов

1 июня в 21:45 мск сборная России проведет контрольный матч с командой Польши, после чего в тот же день вылетит в Москву.

В среду, 2 июня в Новогорске пройдет восстановительная тренировка, 3 июня россияне будут тренироваться в обычном режиме, а в пятницу 4 июня запланированы предыгровая тренировка и предыгровая пресс-конференция Станислава Черчесова.

Контрольный матч с командой Болгарии состоится в субботу, 5 июня, на стадионе «Динамо им. Яшина».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля.

На групповом этапе сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).