Мастер-класс от Тухеля. «Челси» воспользовался странным решением Гвардиолы

, проигравший с «Пари Сен-Жермен» мюнхенской «Баварии» в прошлогоднем финале, не упустил второго шанса. Он хорошо подготовился и продумал до совершенства, как будет играть его точно настроенный «Челси», который заслужил победить в турнире во второй раз в своей истории.

В то же время Гвардиола выбрал стартовый состав, который мы раньше ни разу не видели, делая ставку на множество атакующих талантов и не используя ни одного из своих выдающихся разрушителей в полузащите — Фернандиньо или Родри.

Этот шаг оставил «Сити» в замешательстве, лишил плавности, привел к отсутствию лидера в полузащите и уменьшил его атакующий потенциал — другими словами, выбор тренера лишил чемпионов Англии некоторых важных элементов, которые делали их такими особенными в этом сезоне.

Когда Тухель праздновал со своей семьей перед радостными болельщиками «Челси», собравшимися на стадионе «Драгау» в Порту, владелец клуба Роман Абрамович с трибун напомнил нам еще один пример того, как его клуб переворачивает привычные правила игры с ног на голову.

В мире «Челси» нестабильность порождает успех, а увольнения наставников приносят трофеи, что мы видели регулярно.

Это произошло с Тухелем, выигравшим Лигу чемпионов после увольнения Фрэнка Лэмпарда в январе, это произошло с Роберто Ди Маттео, заменившим Андре Виллаш-Боаша в 2012 году.

Болельщики «Челси» тепло встретили своего немецкого тренера еще до начала матча и горячо поприветствовали его появление на предматчевой пресс-конференции. Он помахал в ответ и вызвал бурные аплодисменты.

А на последних минутах встречи фанаты «Челси» ответили оглушительным шумом, когда Тухель повернулся к ним и замахал руками, требуя еще большей поддержки, чтобы его игроки осознали важность этой славной ночи.

Герои «Челси» были повсюду. Начнем с Нголо Канте, который продемонстрировал высочайшую производительность в полузащите, выступив отличным координатором и контроллером этой игры. Когда Фернандиньо все же появился на поле примерно на 64-й минуте, Канте продолжал держать этот финал Лиги чемпионов за шкирку и не собирался его отпускать.

Выступление Канте было величайшим, захватывающее своим мастерством, энергией и сверхъестественной способностью быть везде, где происходят важные действия. Но не заблуждайтесь — его жизнь значительно облегчилась в связи с отсутствием Фернандиньо и Родри на стартовых минутах.

О Рисе Джеймсе сейчас говорят, как о потенциальной замене Тренту Александеру-Арнольду на позиции правого защитника сборной Англии на Евро-2020, и он выразительно показал почему, подавляя угрозы со стороны Рахима Стерлинга до такой степени, что форвард «Манчестер Сити» был заменен.

В лице автора победного гола Кая Хаверца «Челси» получил элегантное и опасное оружие, которое, наконец, начало стрелять после медленного старта карьеры на «Стэмфорд Бридж».

Мейсон Маунт провел еще один зрелый мастер-класс, который проиллюстрировал, почему он является едва ли не самым надежным полузащитником для сборной Англии. Бен Чилуэлл был еще одним выдающимся исполнителем.

Тем не менее, именно Тухель имеет право взять на себя наибольшую заслугу за восстановление веры в себя и за преображение «Челси» после ухода Лэмпарда. Во многом ему помог здравый смысл, когда он вернул воинственного и резкого Антонио Рюдигера в центр обороны, а Канте на позицию опорного полузащитника, где он действует с революционным эффектом мирового класса.

Пропитанный шампанским Тухель улыбался. Казалось, что улыбку с его лица невозможно стереть даже хирургическим путем. Но почему бы ему не праздновать? Он перенес боль поражение в прошлогоднем финале Лиги чемпионов. Здесь же, в Порту, он стоял среди синего и серебряного конфетти как победитель, вдохновитель триумфа, который вписал свое имя в историю «Челси».

Контрастно смотрелись Гвардиола и футболисты «Манчестер Сити», которые покинут Порту в сопровождении горького разочарования и сожалений после ночи, когда команда не сумела выполнить задачу.

Гвардиола надеялся написать свою собственную историю, поставив свое имя в один ряд с Бобом Пейсли, Карло Анчелотти и Зинедином Зиданом, выиграв этот трофей в третий раз в качестве тренера.

В последний раз он выигрывал его с «Барселоной» десять лет назад, а прошлой ночью выглядел уныло, когда проходил мимо гигантского серебряного трофея, который, несмотря на все впечатляющие достижения «горожан», остается для них недоступным.

Одним из величайших качеств Гвардиолы как тренера является его решимость создать красивую игру в сочетании с атакующим футболом. Но, возможно, врожденные инстинкты взяли верх, когда он выбрал состав, который вызвал недоумение после публикации.

В нем не было Родри, не было Фернандиньо. Ни намека на оборону, повсюду лишь ориентированные на атаку игроки. И «Челси» ухватился за неуверенность «Сити».

Маунт и Чилуэлл затерроризировали «Сити» слева, и невооруженным глазом было видно, что даже опытные игроки, такие как Кевин Де Брейне, чей финал был прерван очень грубым ударом Рюдигера, вызвавшим гематому под глазом, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва не понимали, каковы были их настоящие роли.

Изредка привлекал внимание выдающийся в этом сезоне Рияд Марез, в то время как Стерлинг просто продолжал находиться не в своей тарелке.

Стратегия Гвардиолы была сопряжена с высоким риском, и результат предполагает, что она была ошибочной. Он не сможет избежать пристального внимания к себе после такой отчаянной для «Сити» ночи. Он выбрал состав, который негативно повлиял на работу отлаженного механизма, позволившего выиграть Премьер-лигу с большим запасом.

Он один из величайших тренеров, которые сформировали стиль игры в современный футбол, оказали влияние на многих других тренеров, но в этот вечер снова возникли старые вопросы о чрезмерной замысловатости.

Трудно критиковать тренера, который выигрывал Премьер-лигу в течение трех из последних четырех сезонов и имеет такие звездные показатели в карьере, но он сделал ставку на состав, который никогда раньше не использовал, в возможно самой важной игре в истории «Сити».

Родри или Фернандиньо играли за «Сити» в 60 из 61 игр в этом сезоне. Зачем так радикально менять стратегию и использовать новую схему в столь важном матче?

План Гвардиолы провалился, и ему придется принять критику, которая неизбежно будет направлена в его сторону.

Тухель уже трижды обыграл Гвардиолу с тех пор, как был назначен в январе. До этого он побеждал «Сити» в полуфинале Кубка Англии и в Премьер-лиге на «Этихад».

В некотором смысла, в Порту была самая сладкая победа из всех. Эта победа означает, что Тухель уже оставил неизгладимый след в «Челси», несмотря на то, что пробыл в клубе всего несколько месяцев.

Для Гвардиолы и «Манчестер Сити» ожидание продолжается. Боль будет острой, потому что «горожане» понимают, что способны на гораздо большее.

«Челси» — сильнейшая команда Европы — заявление, которое можно было бы высмеять в тот день, когда Тухель впервые прибыл на «Стэмфорд Бридж».