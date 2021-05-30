Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов-2020/21. Встреча на стадионе «Драгау» в Порту завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник Кай Хавертц, который воспользовался передачей Мейсона Маунта. Таким образом, «Челси» во второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

Гвардиола нашел новый способ потерпеть поражение

Автор The Guardian Дэвид Хитнер фиксирует то, насколько неожиданным и маловероятным казался триумф «Челси» в начале года, когда Томас Тухель возглавил команду.

«Когда перед Томасом Тухелем в конце января поставили задачу возродить "Челси", он хотел вернуть "Челси" в Лигу чемпионов следующего сезона, войдя в топ-4 в АПЛ. Мысль о том, что он на самом деле может выиграть этот турнир второй раз в истории клуба, была абсурдной.

Уже нет. В ночь славы для него и его команды, тренер наносил последние мазки на свой шедевр эпохи Возрождения, перехитрив своего друга и соперника Пепа Гвардиолу и наблюдая, как Кай Хаверц забивает решающий гол незадолго до перерыва.

"Челси" защищался, как демоны, чтобы удушить "Манчестер Сити", но это был идеально выверенный триумф, построенный на структурированном атакующем подходе, выборе правильных моментов для перехода и технике Хаверца.

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На "Сити" и на Гвардиолу оказывалось давление, чтобы он завоевал трофей, которого Шейх Мансур жаждал с момента своего прихода во главу клуба в 2008 году, но это был случай, когда тренер нашел новый способ проиграть, чтобы погрузиться в новую глубину разочарования.

Гвардиола, который в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 2011 году, начинал без опорного полузащитника и без ярко выраженного нападающего и наблюдал, как его состав из полузащитников пытается реализовать сложный план игры. В течение долгих периодов "Сити" бился головой о хорошо организованные редуты "Челси", и в итоге их натиск иссяк, как и надежда оформить требл. Радости "Челси" не было предела».

Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Я постарался выставить оптимальный состав для победы. В первом тайме нам не удавалось взламывать оборону. После перерыва стало гораздо лучше. Против оборонительных построений «Челси» это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение. Хочу сказать, что мы провели выдающийся сезон. К сожалению, не победили. Пытались, но не смогли. Будем еще больше работать. Упорный матч. Для всего первого финала Лиги чемпионов мы сыграли хорошо. Проявили смелость, особенно во втором тайме. Игроки делали все возможное, отдали все силы. Хочу поздравить их с выдающимся сезоном и с той игрой, которую они сегодня показали.Решения всегда направлены на то, чтобы победить. Во втором тайме при такой нашей игре у них была всего одна контратака, с участием Пулишича. «Челси» — очень хорошая команда, но мы идеально ей противостояли. Заслуживали забить один гол во втором тайме, но не смогли.Хочу поехать домой к семье. Давно ее не видел. После этого вернусь в клуб. Ближайшие несколько лет мы будем лучшим клубом в мире.

Вернер бил, а Хаверц — забил

Автор The Telegraph Сэм Уоллес, считает, что «Челси» владел явным преимуществом в первом тайме, которое в итоге воплотилось в гол.

«Трудно идентифицировать проблемы в игре "Сити" с самого начала, кроме как сказать, что в их работе с мячом чувствовалась какая-то неловкость. Плавное течение игры, которого можно от них ожидать, так и не материализовалось, и в любом случае играть так было невозможно, учитывая прессинг "Челси". Команда Тухеля была готова отыграть мяч и рискнуть, убежав а атаку. Н’Голо Канте всегда готов пойти в единоборство и продвинуться вперед с выигранным в нем мячом. В первом тайме у него даже был очень опасный удар головой — это был матч, полный редких событий.

В первом тайме "Сити" не выиграл важные противоборства. Рис Джеймс сыграл на правом фланге в схеме с пятью защитниками и прекрасно закрыл Стерлинга. Фил Фоден всегда чувствовал себя окруженным, и когда он уже почти видел мяч в сетке, Антонио Рюдигер появился в кадре, чтобы заблокировать его. Кевин Де Брюйне никак не мог оказаться в нужном месте в нужное время. "Челси" играл по схеме 5-3-2, и у них было меньше владения мяча, но они сделали куда больше, когда владели им.

Моменты, моменты — все они падали к ненадежным ногам Тимо Вернера и были запороты. Первый попал не под ту ногу. Второй отправился прямо в Эдерсона. Вы должны были задаться вопросом, сколько ему нужно моментов, чтобы наконец забить. По мере того как уверенность "Челси" постепенно росла, они потеряли Тьяго Силву из-за травмы. Бразилец неуклюже приземлился в прыжке за мячом, и повредил бедро. Он печально ушел, и его заменил Андреас Кристенсен, и через четыре минуты "Челси" забил.

Это был великолепный гол, но, похоже, он пришел через те части поля, где стояли призраки опорных полузащитников "Сити". Мяч прошел от Эдуарда Менди до Бена Чилвелла, а затем и до Мэйсона Маунта, у которого наконец появилось необходимое пространство. Он отлично исполнил свою передачу со своей половины поля, замедлив ее как раз вовремя, чтобы Хаверц обыграл Эдерсона в рывке к мячу, ускользнул от вратаря и забил».

Томас Тухель Главный тренер «Челси» Огромный опыт и огромный успех. Он принесет пользу всем нам. Мы воспользуемся им, чтобы сохранить жажду новых побед, расти и развиваться. Это фантастическое достижение. Поздравляю всех. «Манчестер Сити» был очень сильным противником. Знали, что надо выдать матч высочайшего уровня и сыграть сплоченно, чтобы иметь шанс на победу. Так и вышло. Счастлив, что могу разделить эти мгновения с командой и всеми, кто самозабвенно работает на благо клуба. Время несколько дней праздновать и наслаждаться. Свыкнуться с тем, что произошло, и неделю-другую порадоваться. Потом в этом уже нет смысла, я захочу выиграть новый трофей.Планка установлена. После того как закончатся торжества и мы переварим то, что случилось, придет время расти и становиться лучше. Это крайне важно.

Гвардиола рискнул и проиграл

Автор BBC Фил Макналти считает, что наставник «Манчестер Сити» допустил ошибку с планом на игру, что и привело к последующему провалу.

«Марш "Сити" к своему первому финалу Лиги чемпионов сопровождался осознанием, что это их судьба — что годы страданий и неудач в элитном еврокубке подошли к концу, особенно после того, как они победили "Пари Сен-Жермен" в полуфинале.

К сожалению для команды Гвардиолы, агония будет продолжаться после финала, в котором чемпионы Премьер-лиги не смогли подтвердить свои притязания, а их испанский тренер сыграл свою роль в их катастрофическом провале, когда он попытался присоединиться к Бобу Пейсли, Карло Анчелотти и Зинедину Зидану в элитном клубе тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов трижды.

У многих брови поползли вверх от удивления, когда он решил не использовать своих выдающихся опорных полузащитников Родри и Фернандиньо в пользу тотального атакующего состава. Это привело к тому, что игра его команды была неуверенной, на поле царила путаница, а Илкай Гюндоган и Кевин де Брюйне, казалось, были не слишком уверенны в своих ролях.

А с Рахимом Стерлингом, которого полностью закрыл Рис Джеймс на левом фланге, прежде чем тот был заменен, "Сити" редко становился угрозой, которая делала их главной силой в Премьер-лиге в этом сезоне. И было грустно еще и оттого, что Серхио Агуэро проиграл свой последний матч за клуб после блестящей карьеры. Позднее Гвардиола выпустил лучшего бомбардира "Сити" на поле, но "Челси" был непоколебим и не собирался играть роль в чьем-то счастливом прощании с клубом.

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Сезон для "Сити" все еще успешен — они выиграли чемпионский титул и Кубок лиги. Это подсластит очень горькую пилюлю для Гвардиолы и его команды, но они не могут жаловаться на невезение в этом матче».

История повторяется

Автор Daily Mail Оливер Холт вспоминает первую победу «Челси» в Лиге чемпионов и проводит параллели между еврокубковой кампанией девятилетней давности и нынешней.

«Так было и в 2012 году, когда "Челси" впервые стали лучшей командой Европы. В полуфинале они встретились с командой, которой руководил Пеп Гвардиола. И тогда они тоже были заранее сброшены всеми со счетов, как и перед тем, как как выбежали, чтоб противостоять мощи "Манчестер Сити" на стадионе "Драгау".

Им сказали, что у них нет шансов, когда они встретились с ведомой Гвардиолой "Барселоной" в полуфинале. В испанской прессе над ними издевались, называя "скучными, трусливыми и жалкими". Они потрясли мир, свергнув Гвардиолу тогда, а в субботу вечером, ведомые неутомимо блестящим Н’Голо Канте, игравшим с энергией 10 человек, они потрясли мир, когда сделали это снова.

Девять лет назад "Челси" обыграл "Барселону" Гвардиолы и Лионеля Месси в полуфинале, а затем в финале разрушил мечты мюнхенской "Баварии" на их собственном стадионе. Когда дело доходит до бунтарства, это клуб, который может дать фору кому угодно, и в субботу вечером, когда все приготовились поприветствовать "Манчестер Сити" в пантеоне обладателей Кубка европейских чемпионов, новый "Челси", "Челси" Томаса Тухеля и Канте снова помешал "горожанам" и Гвардиоле.

Если многие ожидали, что этот финал станет гимном прекрасному футболу Гвардиолы, они ошибались. Гвардиола ошибся в выборе команды, и его сборная талантов выглядела сбитой с толку, разрозненной и потерявшей лицо, они были неуместны, как квадратные колышки в круглых отверстиях. Матч выглядел не как стремительное движение "Сити", а как Канте, перехвативший Кевина де Брюйне на краю штрафной "Челси" и оставивший его лежать лицом вниз на газоне. "Челси" полностью заслужил победу со счетом 1:0. Победа могла быть и более крупной».

Безумный дирижер Пеп Гвардиола увидел, как его мечта о Лиги чемпионов рушится

Колумнист The Guardian Барни Рон считает, что наставнику «Манчестер Сити» некого винить кроме самого себя, за неудачу в финале Лиги чемпионов.

«О, Пеп. Почему Пеп? Зачем это делать с собой? Мягкой, приятной, волнующей и шумной ночью в пригороде Порту лучший тактический мозг эпохи послал сильнейший состав Европы сразиться с командой, проигравшей три из своих последних четырех игр. И он снова сдрейфил. Порту — сонный городок, единственное настоящее беспокойство за последние несколько дней — это мягкие английские распри. Но это был случай, когда человек публично ограбил сам себя.

Эта команда "Сити" была неотразимой в течение последних пяти месяцев, нашла форму, систему, набор ритмов, которые проносили их по полю, не сбивая с толку. В этот момент на горизонте появляется темная туча. Привет, сомнение, мой старый друг. Я ждал тебя.

Пеп был здесь полным Пепом. Когда за 10 минут до стартового свистка команда "Сити" вышла на поле, вокруг этой огромной, захватывающей открытой чаши стадиона возникло электричество. "Челси" будет выставлять семь игроков оборонительного плана против четырех у "Сити". В тройку стартовых полузащитников войдут Фил Фоден, Илкай Гюндоган и Бернардо Силва.

На бумаге было только одно реальное изменение: Рахим Стерлинг был в составе, а Фернандиньо или Родри отсутствовали. Но этим выбором Гвардиола удалил целую позицию и вышел в финал Лиги чемпионов без единого опорного полузащитника. Гвардиола не просто отключил ручной тормоз. Он отрезал его болгаркой, расфигачил его молотком и вышвырнул в окно.

Что еще более странно, он сделал это против команды, достаточно сильной, чтобы недавно дважды победить "Сити". Самый глубоко играющий опорный полузащитник также был лучшим бомбардиром "Сити".

Это выглядело запутанным, команда Сити была сплошь рагу, без лингвини. А как насчет баланса и балласта? А как насчет безопасности? А как насчет игры по правилам? И хорошо, если мы играем не по правилам, как насчет того, чтобы пару раз опробовать этот вариант перед самой важной игрой в вашей карьере после "Барсы"?»