Крутое пике «Шальке». Как один из главных клубов Германии достиг дна

Все кончено. В субботу «Шальке-04» провел матч заключительного тура Бундеслиге, и это означает, что как минимум один сезон они проведут за пределами первого дивизиона, чего им не приходилось делать с 1991 года.

Второй по величине клуб Германии, насчитывающий 155 000 членов, с грохотом рухнул. Сезон 2020-21 был для «Шальке» стал катастрофой: пять разных тренеров, 41 игрок на поле, 3 победы, уход всего руководства клуба и недовольство болельщиков до такой степени, что они преследовали и атаковали команду после того, как в конце апреля подтвердился вылет из Бундеслиги.

Крах «Шальке» беспрецедентен для немецкого футбола, учитывая, что они играли в 1/8 финала Лиги чемпионов всего два сезона назад. Но тех, кто внимательно следит за клубом, этот спад не шокирует. Все началось давно.

Как «Шальке» дожил до такого?

«Шальке 04» — это больше, чем просто футбольный клуб для населения Гельзенкирхена, бывшего шахтерского городка в Рурской области, в самом густонаселенном регионе Германии в западных частях страны. Это место сильно пострадало от упадка угледобывающей промышленности в Германии — сейчас там один из самых высоких уровней безработицы в стране.

Жизнь местных людей крутится вокруг взлетов и падений футбольного клуба. «Шальке» — семикратный чемпион Германии, но никогда не побеждал в Бундеслиге, которая была основана в 1963 году. Их последнее чемпионство датируется 1958 годом, когда все проходило на любительском уровне.

И все же они несколько раз подбирались к титулу очень близко. Ровно 20 лет назад болельщики уже праздновали чемпионство в последнем матче сезона на их старом стадионе, когда Патрик Андерссон из «Баварии» забил гол в Гамбурге последним ударом в матче и украл титул у них.

«Иногда велосипедисты смеются при спуске с горы, потому что они так нервничают и не могут контролировать свои эмоции, — сказал ESPN бывший нападающий "Шальке" Юри Малдер (1993–2002), — Именно так я чувствовал себя в тот момент».

Они снова подобрались близко к титулу в 2007 году, но проиграли своему главному сопернику «Боруссии» со счетом 0:2 в предпоследнем туре, открыв путь к титулу для «Штутгарта». А затем в матче последнего тура фанаты «Боруссии» насыпали соль на рану, пустив самолет над новым стадионом «Шальке» «Фельтинс Ареной» с баннером с надписью «Всю жизнь без салатницы».

Ставки начали повышаться в следующие десять лет по мере того, как в футбол хлынул поток денег, а начало падения «Шальке» совпало с восхождением на вершину «Боруссии» и Юргена Клоппа.

На фоне растущего долга (который достиг пика в 200 миллионов евро в декабре) после 2010 года «Шальке» пять раз попал в Лигу чемпионов и три раза — в Лигу Европы, несмотря на постоянные перестановки на позициях тренера и спортивного директора.

В то время как Хорст Хельдт гарантировал стабильность на поле и за его пределами, медленно сокращая задолженность, Кристиан Хайдель, который приехал из «Майнца», где он открыл будущих звезд тренерской работы Юргена Клоппа и Томаса Тухеля, получил возможность инвестировать в игроков.

Кристиан Хайдель globallookpress.com

«Это была смена модели. Клуб начал совершать большие трансферы и делал ставку на будущий успех», — сказал ESPN один источник.

В «Шальке» самым важным человеком на протяжении многих лет был не тренер или спортивный директор, а миллиардер по имени Клеменс Теннис, который заработал свое состояние в качестве «мясного барона» Германии.

Его роль главы правления «Шальке» означала, что он был возведен на престол выше всех остальных и в одиночку мог решать, что клуб будет делать дальше. Сразу после вступления в должность в 2006 году он заключил спонсорское соглашение с «Газпромом», навестил Владимира Путина и подвинул «кобальтовых» ближе к европейским элитным клубам, на тот уровень, на котором в наши дни находятся «Севилья», «Атлетико», «Наполи» и «Боруссия» Дортмунд.

Эпоха Тенниса характеризовалась коротким и быстрым подъемом в первые пять лет и длительным спадом в течение следующего десятилетия, который только усилился после его отставки летом 2020 года.

Клеменс Теннис globallookpress.com

Фундамент для нынешнего провала был заложен в 2016 году, когда Теннис начал принимать более важные решения в одиночку. Тем летом он отпустил спортивного директора Хельдта и назначил Хайделя, который до этого успешно управлял «Майнцем» более десяти лет.

Когда он присоединился к «Шальке», у него впервые в карьере были деньги, поэтому он их потратил. Первые признаки были многообещающими. Доменико Тедеско, которому тогда был 31 год, был назначен тренером в июне 2017 года и привел команду ко второму месту в своем первом сезоне. Но тем летом они попытались изменить стиль игры команды и окунулись в рынок трансферов в поиске игроков, которые им подошли бы.

Это привело к дорогостоящим расходам на Себастьяна Руди, полузащитника сборной Германии, который был подписан за 16 миллионов евро, но провел всего 23 матча в Бундеслиге, прежде чем отправиться в аренду в «Хоффенхайм». Бриль Эмболо был еще одним, у кого не получилось — подписал контракт на 26,5 млн евро в июле 2016 года, но получил серьезную травму в начале своего пребывания в «Шальке» и через три года ушел в Гладбах за 11 млн евро, забив всего 12 голов в 61 матче.

Их работа на трансферном рынке провалилась, но, кроме этого, они еще не смогли удержать своих звезд. «Шальке» потерял Леона Горецка, который бесплатно ушел в мюнхенскую «Баварию» в 2018 году. И это обычная история для клуба, который бесплатно отдал Джоэля Матипа «Ливерпулю» и Сиада Колашинаца «Арсеналу». Иногда клуб даже зарабатывал деньги на своих знаменитых воспитанниках — таких, как Тило Керер, Юлиан Дракслер или Лерой Сане, только на замену им приходили более слабые игроки.

«Шальке» был командой Лиги чемпионов и платил высокие зарплаты, но бизнес-модель зависела от стабильности попадания в Лигу чемпионов. Тедеско выглядел тем, кто может вести клуб в правильном направлении, но после того, как в марте 2019 года они проиграли «Манчестер Сити» со счетом 0:7, он был уволен. Примерно в то же время ушел и Хайдель.

Доменико Тедеско globallookpress.com

В первые месяцы сезона 2019-2020 все складывалось позитивно. Под руководством нового менеджера Давида Вагнера, который на своей предыдущей работе вывел «Хаддерсфилд» в АПЛ, «Шальке взлетел высоко, сделав заявку на еврокубки — "кобальтовые" проиграли только в 3 из первых 17 матчей чемпионата. А к зимнему перерыву "Шальке" отставал от "Боруссии" Д, занимавшей четвертое место, только по разнице мячей. Но во второй половине сезона они выиграли один матч и опустились на 12-е место.

Пандемия коронавируса сильно ударила по клубу в финансовом плане. В апреле 2020 года в "Шальке" опасались за свое существование и даже просили владельцев сезонных абонементов не запрашивать скидки на стоимость своих неиспользованных билетов.

Но болельщики не теряли надежды на новую звезду клуба. Уэстон Маккенни прошел через академию с момента переезда из "Далласа" в 2016 году и завоевал сердца фанатов и клуба своим отношением и решимостью. Летом 2020 года "Шальке" сообщил Маккенни, что хотел бы оставить его, но на самом деле для него пришлось подыскать новый клуб, поскольку он был одним из немногих игроков команды, которые привлекали трансферный интерес.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

И когда "Ювентус" сделал предложение о платной аренде с возможным правом выкупа, этого оказалось достаточно. Клуб не мог отказать полузащитнику США в возможности присоединиться к одному из крупнейших клубов Европы, хотя немедленных денежных вливаний не последовало. После потери Маккенни, а также не имея возможности подписать адекватную замену, перспективы "Шальке" в преддверии сезона 2020–21 выглядели мрачно. Но то, что последовало за этим, было намного хуже, чем они могли представить.

"Шальке" достиг дна

Клуб начал новый сезон без Маккенни, но по-прежнему с Вагнером в роли тренера, потому что его увольнение обошлось бы слишком дорого. За кулисами царила буря. Летом Теннис был вынужден покинуть свой пост в "Шальке" из-за расистского скандала. Болельщики не забыли об этом, и из-за вспышки коронавируса на одной из его мясных фабрик на фоне сообщений о плохом обращении с рабочими-мигрантами фанаты пошли протестовать против Тенниса.

Руководство клуба было безликим, неудачливым и не имело больших денег, которые можно было бы потратить. Состав по-прежнему был неплохим, но с уходом таких опытных игроков, как защитник Даниэль Калиджури (бесплатно перешел в "Аугсбург"), катастрофа случилась уже в первом туре, когда мюнхенская Бавария унизила их со счетом 8:0.

Игроки «Шальке» globallookpress.com

Вагнер знал только один способ игры, но его тактика гегенпрессинга была устаревшей, а игроки не обладали необходимой физической подготовкой. Тренер получил еще один матч, "Шальке" проиграл со счетом 1:3 "Вердеру", в результате чего довел серию без побед до 18 игр, прежде чем его заменил Мануэль Баум. При этом, по сообщениям, Вагнер останется на зарплате в размере 200000 евро в месяц до 2022 года.

К концу ноября безвыигрышная серия насчитывала уже 24 матча. "Шальке" еще больше погрузился в хаос, когда технический директор Майкл Решке покинул клуб по обоюдному согласию из-за "различных взглядов на спортивное будущее" со спортивным директором Йоханом Шнайдером.

Игроки команды Набиль Бенталеб и Амин Харит были переведены на индивидуальный тренировочный процесс. Исключение Харита произошло после того, как он пренебрежительно отнесся к Бауму после замены на 38-й минуте проигранного матча с "Вольфсбургом" со счетом 0:2. В заявлении касательно Бенталеба говорилось, что "клуб и игрок не подходят друг другу".

Также 25 ноября они подтвердили, что ветеран клуба Ведад Ибишевич покинет клуб 31 декабря. И позже в тот же день узнали, что другой нападающий клуба Гонсало Пасиенсия пропустит следующие месяцы из-за травмы.

В середине декабря "Шальке" наконец-то был на грани завершения своей серии без побед. Они вели со счетом 2:1 против "Аугсбурга", играющего вдесятером, но пропустили на 93-й минуте.

"Все игроки — хорошего уровня, но вес футболки тянул их вниз", — сказал ESPN один из источников.

К концу календарного года "Шальке" выиграл один матч Бундеслиги за весь 2020 год и приблизился к антирекорду "Тасмании Берлин" — 31 матч без побед. Баум был уволен, а после краткого возвращения Хууба Стивенса на два матча (ранее он руководил "Шальке" в период с 1996–2002 по 2011–2012 годы, а также временно в 2019 году) клуб "принял отравленную таблетку", сообщил один из источников ESPN. Шнайдер обратился к воспоминаниям о своих днях в "Штутгарте" и обратился к бывшему тренеру "Тоттенхэма" Кристиану Гроссу, который завершал тренерскую карьеру в 2020 году. Он вернулся на сцену со старомодной тактикой и устаревшим стилем руководства.

Легенда клуба Клаас-Ян Хунтелаар был подписан, чтобы помочь команда на поле. К нему также присоединился Колашинац, ненужный в "Арсенале", как и Шкодран Мустафи, который также приехал в Гельзенкирхен в январе. Но затем Хунтелаар оказался в лазарете на несколько недель, а Колашинац и Мустафи показали, почему они не преуспели в северном Лондоне.

Падение продолжилось, несмотря на то, что 9 января "Шальке" обыграл "Хоффенхайм" со счетом 4:0 и не побил рекорд "Тасмании". К концу января они набрали семь очков, а месяц спустя, после поражения в Штутгарте со счетом 5:1, они уволили весь свой руководящий состав, включая Шнайдера и Гросса. К тому моменту они набрали девять очков в 23 играх и уволили четырех тренеров: Вагнера, Баума, Стивенса, а теперь и Гросса.

Пятому тренеру, Димитриосу Граммозиосу, просто было поручено дойти до конца сезона с минимальным уроном. Он добился этого, но не более того. Он набрал 7 очков в 11 играх, но при этом дал игровое время молодежи, в результате чего "Шальке" в общей сложности использовал 41 игрока за сезон. А когда в середине апреля поражение от "Арминии" обеспечило "Шальке" вылет, разочарование болельщиков перелилось через край.

Фанаты из соседнего Дортмунда после финального свистка устроили фейерверк над Гельзенкирхеном, отмечая невзгоды "Шальке". Когда команда "Шальке" вернулась с выезда, на стадионе их ждали болельщики. Они направили свое разочарование на команду, преследуя некоторых игроков у стадиона. "Это было страшно", — сказал один из источников ESPN о той ночи. Крах "Шальке" был полным, эти славные воспоминания о претендентстве на титул остались в прошлой жизни.

Неопределенное будущее

Раньше в немецком футболе не было места, подобного Schalker Meile — 800-метровом ряде из домов, оформленных в стиле Шальке, на заброшенной улице Курт-Шумахер-штрассе с заброшенной церковью на одном конце и пабом — с другой. В предпандемические дни улица Курт-Шумахер штрассе была окрашена в бело-голубой цвет, и болельщики со всей Германии приходили туда, чтобы выпить пива и вдохнуть историю клуба на Gluckaufkampfbahn — арене клуба до 1973 года. Там везде были напоминания о прошлом успехе.

Schalker Meile globallookpress.com

Schalker Meile, возможно, может похвастаться одной из величайших предматчевых атмосфер в немецком футболе. Отсюда всего несколько минут ходьбы под автобаном A42, через канал Рейн-Херн и Эмшер — открытый канал сточных вод — пока вы не попадете на "Фельтинс Арену", нынешнюю арену Шальке. Остатки "Паркштадион", домашнего стадиона команды до 2001 года, находятся слева и являются частью гигантской тренировочной базы клуба. "Фельтинс Арена" должна была обозначить закрепившийся за "Шальке" статус одного из немецких гигантов. Теперь это больше похоже на мавзолей в честь их резкого упадка.

Все было по-другому в декабре 2018 года. В преддверии их матча с "Байером" из Леверкузена на стадионе было темно, и все внимание было обращено на "горняков" на поле. Две последние угольные шахты в Германии закрылись в Ботропе и Иббенбюрене, положив конец немецкой промышленности, и они стояли в центральном круге с Теннисом и другими фигурами "Шальке", которые также вскоре ушли.

Они пели старую шахтерскую песню: "Gluck Auf, Gluck Auf. Der Steiger kommt. Und er hat sein stilles Licht bei der Nacht schon angezund't" (»Удачи, удачи, приходит бригадир карьера, и у него уже зажжен яркий свет«). Через несколько минут игроки выбежали на поле через туннель, который в 2014 году превратили в шахту. Но добычи угля больше не было, а вскоре исчез и старый "Шальке".

"То, что произошло, понижение в классе и все остальное, это как подтверждение для фанатов 'Шальке', что они остались позади", — сказал ESPN Танер Сахинтурк, бывший игрок молодежки "Шальке", ставший актером и один из руководителей Schalker Visionen.

Поскольку в следующем сезоне "Шальке" надеется вернуться в Бундеслигу, болельщики продолжат жить в соответствии с ценностями клуба: усердно работать и поддерживать своих. Тимо Ридеманн, соучредитель группы болельщиков Schalke nur als eV, сказал: "Это то, о чем 'Шальке'. Мы едины, мы — сообщество".

"Все это также шанс для перезагрузки, — добавляет Сахинтурк, — В отличие от добычи угля, 'Шальке' никогда не умрет".