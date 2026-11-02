3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Лилль». Начало встречи — в 23:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: Норвежский клуб занимает 28-е место в турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
«Будё-Глимт» набрал три очка. В трех встречах команда одержала одну победу и дважды уступила. Разница мячей составляет 4:9.
Последние матчи: «Будё-Глимт» подходит к матчу после важной победы над «Викингом» (3:2), благодаря которой сравнялся с прямым конкурентом в чемпионской гонке: у обеих команд теперь по 59 очков. Успех должен добавить хозяевам уверенности перед встречей в Лиге чемпионов.
На европейской арене норвежцы смогли взять верх над дортмундской «Боруссией» (1:0). До этого «Будё-Глимт» уступил «Баварии» (0:5), а затем проиграл «Наполи» (3:4).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: У хозяев хватает кадровых трудностей. Сондре Оукленд и Джошуа Китолано пропускали тренировки из-за болезни. Оукленд успел выйти на замену в матче с «Викингом», тогда как участие Китолано в предстоящей встрече остаётся под вопросом. Не до конца ясна и готовность Магнуса Рийснеса, который восстанавливается после проблем с коленом.
У «Будё-Глимта» плотный календарь. После энергозатратной игры с прямым конкурентом за чемпионство команде предстоит новый матч уже во вторник. Ограниченные возможности для ротации могут сказаться на физическом состоянии футболистов.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» неудачно играет в главном клубном турнире Европы. После трех встреч у команды нет ни одного набранного очка.
«Лилль» проиграл все три матча основного этапа. Клуб забил четыре гола и пропустил 10 мячей.
Последние матчи: «Лилль» тоже провёл удачный матч на внутренней арене, обыграв «Ланс» со счётом 1:0. Эта победа позволила французам подняться на второе место в чемпионате и продолжить преследование «ПСЖ», от которого команда отстаёт на два очка.
Однако в Лиге чемпионов положение «Лилля» гораздо хуже: три поражения в трёх турах — от «Бетиса» (2:3), «Арсенала» (0:3) и «Галатасарая» (2:4). Десять пропущенных мячей подчёркивают серьёзные проблемы «догов» в обороне.
Состояние команды: Перед поездкой в Норвегию у гостей также есть потери. Тьяго Сантос и Хамза Игамане продолжают восстанавливаться после травм, а участие Аясе Уэды остаётся под вопросом.
Кроме того, встречу пропустит Этан Мбаппе, который продолжает отбывать дисквалификацию после удаления в игре с «Бетисом». Зато в строй возвращается защитник Танги Ньянзу, пропускавший дерби с «Лансом» из-за дисквалификации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.77. Ничья — в 3.94, выигрыш «Лилля» — в 3.81.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.50, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.57.
Прогноз: «Лилль» пока испытывает серьёзные трудности в обороне. Но команда нацелена завоевать первые очки в текущей Лиге чемпионов.
Ставка: «Лилль» не проиграет за 1.90.
Прогноз: Клубы подходят к матчу после важных побед в национальных чемпионатах. Скорее всего, в предстоящей встрече команды в сумме забьют минимум три гола.
Ставка: ТБ 3 за 1.77.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды на выходных выиграли свои матчи в национальных чемпионатах
- Ранее «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов в гостях уступил «Наполи» со счетом 3:4
- «Лилль» в двух предыдущих матчах чемпионата Франции ни разу не проиграл
- Ранее команды друг с другом не встречались
- В чемпионате Франции «Лилль» идет вторым, отставая от лидирующего «ПСЖ» лишь на два очка