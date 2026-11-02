3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Лилль». Начало встречи — в 23:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Будё-Глимт»

Турнирное положение: Норвежский клуб занимает 28-е место в турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

«Будё-Глимт» набрал три очка. В трех встречах команда одержала одну победу и дважды уступила. Разница мячей составляет 4:9.

Последние матчи: «Будё-Глимт» подходит к матчу после важной победы над «Викингом» (3:2), благодаря которой сравнялся с прямым конкурентом в чемпионской гонке: у обеих команд теперь по 59 очков. Успех должен добавить хозяевам уверенности перед встречей в Лиге чемпионов.

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На европейской арене норвежцы смогли взять верх над дортмундской «Боруссией» (1:0). До этого «Будё-Глимт» уступил «Баварии» (0:5), а затем проиграл «Наполи» (3:4).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: У хозяев хватает кадровых трудностей. Сондре Оукленд и Джошуа Китолано пропускали тренировки из-за болезни. Оукленд успел выйти на замену в матче с «Викингом», тогда как участие Китолано в предстоящей встрече остаётся под вопросом. Не до конца ясна и готовность Магнуса Рийснеса, который восстанавливается после проблем с коленом.

У «Будё-Глимта» плотный календарь. После энергозатратной игры с прямым конкурентом за чемпионство команде предстоит новый матч уже во вторник. Ограниченные возможности для ротации могут сказаться на физическом состоянии футболистов.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» неудачно играет в главном клубном турнире Европы. После трех встреч у команды нет ни одного набранного очка.

«Лилль» проиграл все три матча основного этапа. Клуб забил четыре гола и пропустил 10 мячей.

Последние матчи: «Лилль» тоже провёл удачный матч на внутренней арене, обыграв «Ланс» со счётом 1:0. Эта победа позволила французам подняться на второе место в чемпионате и продолжить преследование «ПСЖ», от которого команда отстаёт на два очка.

Однако в Лиге чемпионов положение «Лилля» гораздо хуже: три поражения в трёх турах — от «Бетиса» (2:3), «Арсенала» (0:3) и «Галатасарая» (2:4). Десять пропущенных мячей подчёркивают серьёзные проблемы «догов» в обороне.

Состояние команды: Перед поездкой в Норвегию у гостей также есть потери. Тьяго Сантос и Хамза Игамане продолжают восстанавливаться после травм, а участие Аясе Уэды остаётся под вопросом.

Кроме того, встречу пропустит Этан Мбаппе, который продолжает отбывать дисквалификацию после удаления в игре с «Бетисом». Зато в строй возвращается защитник Танги Ньянзу, пропускавший дерби с «Лансом» из-за дисквалификации.

На что ставят в матче Будё-Глимт — Лилль Букмекерские коэффициенты на матч Будё-Глимт — Лилль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.77. Ничья — в 3.94, выигрыш «Лилля» — в 3.81.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.50, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.57.

Прогноз: «Лилль» пока испытывает серьёзные трудности в обороне. Но команда нацелена завоевать первые очки в текущей Лиге чемпионов.

1.90 «Лилль» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Будё-Глимт» — «Лилль» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Лилль» не проиграет за 1.90.

Прогноз: Клубы подходят к матчу после важных побед в национальных чемпионатах. Скорее всего, в предстоящей встрече команды в сумме забьют минимум три гола.

1.77 Тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч «Будё-Глимт» — «Лилль» позволит вывести на карту выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: ТБ 3 за 1.77.

Пять причин, почему ставка зайдёт