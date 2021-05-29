Европейский тренеропад. Почему топ-тренеры уходят из своих клубов?

Антонио Конте покинул «Интер» после триумфа в Серии А, Зинедин Зидан ушел из «Реала», а «Тоттенхэм» связался с «Пари Сен-Жермен» по поводу Маурисио Почеттино.

Чемпионство в Лиге 1 не смогло удержатьв «Лилле», «Ювентус» уволили повторно назначил, в то время как уходиз «Баварии» вызвал в Германии эффект домино.

Сезон 2020/21 еще не успел завершиться, а мы уже увидели беспрецедентное количество мигрирующих топ-тренеров.

Эксперты BBC Radio 5 Live попробовали разобраться в причинах происходящего.

Экстремальная ситуация

Пандемия коронавируса оказала разрушительное влияние на финансы футбольных клубов. По данным компании KPMG, с февраля 2020 года стоимость 32 ведущих европейских клубов снизилась на 6,1 миллиарда евро.

В Германии уход Флика из «Баварии» привел к ряду изменений, в том числе к его замене Юлианом Нагельсманном и приходу Джесси Марша в «РБ Лейпциг». С тех пор похожая история произошла в Италии, Испании, Англии и Франции.

Выступая на BBC Radio 5 Live, немецкий футбольный журналист Рафаэль Хонигштейн сказал: «Общая тема, связывающая все эти отставки, заключается в том, что из-за COVID-19 мы увидели гораздо больше внутренних разногласий, связанных с деньгами».

«Многие из этих тренеров ушли, потому что не хотели заниматься перестройкой состава. Возникла экстремальная ситуация, которая сильно отличается от того, что обычно происходит в межсезонье, особенно в таких крупных клубах. Раньше мы не видели, чтобы сильнейшие тренеры уходили в таком количестве. Флик ушел после огромных разногласий по поводу трансферов, а COVID-19 выступил фоном. "Бавария" не могла потратить столько денег, сколько хотел Флик, и именно здесь начался спор», — добавил Хонигштейн.

Занявший второе место в Ла Лиге мадридский «Реал» возглавил рейтинг KPMG самых ценных клубов Европы, однако, по словам испанского футбольного эксперта Гильема Балаге, Зидан не чувствовал поддержки руководства и президента Флорентино Переса.

Похожая история произошла с «Интером», где Конте ушел после того, как завоевал с командой первый итальянский титул за 11 лет, потому что финансовое положение клуба означает, что этим летом «нерадзурри» придется на 20 процентов сократить зарплатную ведомость.

Итальянский журналист Габриэле Маркотти сказал: «Конте хотел инвестиций и выдвигал требования, но вместо того, чтобы получить одного или двух сильных игроков, миланцы, скорее всего, продадут одного или двух своих футболистов. Настали новые времена. Если вы не Пеп Гвардиола или Юрген Клопп, вам будет очень трудно предъявлять подобные требования».

Маркотти добавил: «Дешевле привлечь нового тренера, чем кучу новых игроков. Очевидно, что существует цепная реакция, но, несомненно, многое связано с деньгами, инвестициями и экономикой после коронавируса. Вот почему Зидан больше не в "Реале", почему Конте больше не в "Интере". Такова наша реальность во время этого трансферного окна, которое для тренеров и игроков будет совершенно другим».

Одни устали, другие хотят новых испытаний

Вероятно, следует ожидать роста внутренней напряженности после изнурительного сезона, который заставил клубы по всей Европе бороться с напряженным графиком после того, как предыдущая кампания была сорвана пандемией.

И несмотря на то, что некоторые тренеры, такие как Конте, добились успеха, разногласия по поводу трансферов оказались переломными.

Зидану не удалось завоевать трофей, но он привел стареющий «Реал» к вице-чемпионству в Ла Лиге и полуфиналу Лиги чемпионов, в котором мадридцы проиграли «Челси».

Французский футбольный журналист Жюльен Лоран сказал: «Для Зидана это был особенный сезон, учитывая все произошедшее. Он заболел коронавирусом, но сплотил эту команду "Реала".

Возможно, он чувствовал, что будет трудно добиться большего успеха. Скорее всего, эта философия лежит в основе многих тренерских перемен — невозможность добиться большего, чем в этом сезоне.

Галтье уверен, что у "Лилля" нет шансов выиграть Лигу 1 снова в следующем сезоне. Так зачем оставаться, когда у тебя есть другие варианты? Конте, может быть, это тоже касается».

Балаге добавил: «Большие клубы меняют тренеров, и, поскольку появляются рабочие места, всегда найдутся наставники, которые хотят быть доступны для выбора.

Зидан устал, он вымотался. Полагаю, он ушел из-за усталости, даже несмотря на то, что многие ожидают его увидеть на новом месте работы».

Кто куда?

С таким количеством тренерских отставок, у журналистов не было недостатка в предположениях о том, кто и где может оказаться в конечном итоге.

Конте был связан с «Реалом» и «Тоттенхэмом». «Шпоры» связались с «Пари Сен-Жермен» по поводу своего бывшего наставника Почеттино, хотя Маркотти сказал, что аргентинец также является целью «Реала».

Похоже, «Интер» почти определился с заменой Конте, учитывая тот факт, что Симоне Индзаги покинул «Лацио» накануне.

Кто знает, что ждет Андреа Пирло после увольнения из «Ювентуса».

Галтье, который сказал, что он «глубоко убежден, что его время здесь истекло», покидая «Лилль», был связан с «Ниццей» и «Лионом», в то время как бывший босс «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту также подыскивает новый клуб.