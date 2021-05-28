Английский финал на «Драгау». Тухель попытается в третий раз обыграть Гвардиолу

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 состоится в субботу 29 мая и пройдет на стадионе «Драгау» в Порту. В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». «Сити» ранее ни разу не выходил в финал, а для «Челси», победившего в 2012-м, он будет уже третьим.

Из Стамбула в Порту

Изначально финал Лиги чемпионов должен был состояться на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

Но после того как правительство Великобритании внесло Турцию в красный список стран с высоким уровнем распространения инфекции, английские болельщики не смогли бы поехать на финал из-за транспортных ограничений.

В итоге, после долгих обсуждений, матч было решено перенести в Португалию, которая находится у Англии в зеленом списке, а значит игрокам и болельщикам, которые посетят финал, не нужно будет проходить карантин по возвращении.

Домашняя арена «Порту» в 2004 году принимала финал чемпионата Европы, а в 2019 году — финал Лиги наций УЕФА.

Власти Португалии подтвердили, что стадион «Драгау» может быть заполнен на 33% от общей вместимости арены, что составляет 16 500 зрителей.

Каждому из клубов-финалистов было выделено 6000 билетов, зарезервированных для их болельщиков, продажи которых производились непосредственно клубами.

Отметим, что «Челси» уже объявил, что вернул около 800 билетов. Все из-за их непомерной дороговизны— цена с учетом авиаперелета в Порту составляла 430 евро.

Дэн Сильвер пресс-секретарь объединения болельщиков «Челси» УЕФА еще раз продемонстрировал, что не хочет думать о фанатах. Они выглядели как наши союзники в борьбе с Европейской суперлигой, но теперь они снова отвернулись от нас. Продажа билетов за 400 фунтов на финал с ограниченным входом и стоимость соответствующей поездки, когда были более очевидные решения для игры в Англии.

Что касается «Ман Сити», то еще 18 мая на сайте клуба появилось объявление: владелец клуба шейх Мансур возьмет на себя расходы всех болельщиков из официального фан-клуба, которые отправятся на финал.

1700 билетов зарезервированы для португальской публики, они поступили в продажу 25 мая сразу были распроданы. Цены на билеты 4-й категории составляли 70 евро, а на билеты 1-й категории — 600 евро.

Всемирно известный диджей и продюсер Marshmello выступит на церемонии открытия Лиги чемпионов. Компанию ему составят популярные исполнители Селена Гомес и Халид.

Кто будет судить?

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года доверили судить 44-летнему испанскому арбитру Антонио Матеу Лаосу, который летом также будет работать на финальной стадии Евро-2020.

Для него это будет первый финал Лиги чемпионов в качестве главного рефери, но он уже работал четвертым арбитром в мадридском финале 2019 года с участием «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

В этом сезоне Матеу Лаос обслужил шесть игр Лиги чемпионов, включая первый четвертьфинальный матч «Баварии» и «Пари Сен-Жермен».

В финале Матеу Лаосу будут помогать соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар, а четвертым рефери станет Карлос дель Серро.

За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес, ассистентами которого станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието и поляк Павел Хиль.

Заявки команд

Номинальным хозяином решающего матча был назначен победитель пары «ПСЖ» — «Ман Сити». Командам разрешено делать по пять замен.

Шестая замена будет разрешена в случае, если придется играть дополнительное время. В заявку финалисты могут внести по 23 игрока.

В четверг, 27 мая, команды опубликовали свои заявки на финальный матч Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»

Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Александр Зинченко.

Полузащитники: Родриго, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Рияд Марез, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Фил Фоден.

Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус, Ферран Торрес.

«Челси»

Вратари: Эдуар Менди, Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро.

Защитники: Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тиагу Силва, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Маркос Алонсо, Эмерсон.

Полузащитники: Н'Голо Канте, Каллум Хадсон-Одои, Хаким Зиех, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич, Билли Гилмор, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Фаустино Анджорин, Жоржиньо.

Нападающие: Тимо Вернер, Тэмми Абрахам, Оливье Жиру.

Команды подходят к финалу на позитиве

Сезон Английской премьер-лиги завершился 23 мая. «Манчестер Сити», досрочно ставший чемпионом, получил дополнительный заряд уверенности в своих силах перед финалом Лиги чемпионов.

В заключительном 36-м туре «горожане» разгромили «Эвертон» со счетом 5:0 и красиво простились с покидающим команду Серхио Агуэро — аргентинец вышел на замену в концовке и забил два мяча.

У «Челси» все сложилось куда драматичнее — лондонцы проиграли на выезде «Астон Вилле», но сумели финишировать на четвертом месте, что тоже добавило им позитива.

При этом Сесар Аспиликуэта был удален, вратарь Эдуар Менди попросил в перерыве замену, а «Челси» не попадал в топ-4, пока «Тоттенхэм» не совершил камбэк в матче с «Лестером».

Несмотря на то, что чемпионат Англии подошел к концу, сезон для команд еще не был закончен — уже на следующий день они тренировались, держа в уме предстоящий матч в Португалии.

Пока в Манчестере праздновали чемпионство, в Лондоне Томас Тухель и Матео Ковачик рассказывали о том, с каким настроем подходят к противостоянию с «Манчестер Сити».

Watch Thomas Tuchel and Mateo Kovacic preview the #UCLFinal! 🎙 https://t.co/eN2qfk5Byp — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 24, 2021

После переезда в Лондон 47-летний специалист успел провести два матча против «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и одержал две победы. Однако это, по словам самого Тухеля, не имеет никакого отношения к финалу.

Мы [дважды] их обыграли [с тех пор как я у руля «Челси»], хотя в финале «Сити» будет уже не совсем той командой. Дает ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде — команде, которая будет играть в финале. То же самое можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнется с чистого листа, должны еще раз сыграть на топ-уровне. Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело. Я играл против его «Баварии», сейчас встречался с его «Ман Сити». Я годами наблюдал за тем, как прогрессирует его «Барселона», как она учится его футболу, как можно атаковать и как можно обороняться. Он создавал машины для побед, и именно это он сейчас сделал здесь, в Англии. Можно смело сказать, что «Ман Сити» и «Бавария» в этом сезоне и в прошлом были ориентиром для европейских клубов. Мы пытаемся сократить разрыв, а футбол хорош тем, что это можно сделать даже за 90 минут. Это реально, и мы постараемся достичь этого в финале Томас Тухель

Накануне финала игроки обеих команд провели фотосессию, которая добавила им положительных эмоций.

В Англии обе команды тренировались вплоть до 27 мая, после чего погрузились на самолеты и отправились в Португалию.

В Манчестере «горожанам» болельщики устроили по-настоящему чемпионские проводы. Возможно, встречать будут с еще больше помпой — команду Гвардиолы считают фаворитом предстоящего матча.

А вот так выглядело путешествие из Лондона в Порту для простого болельщика. Ну ладно, не совсем простого — для журналиста Football Daily, но все же.

Команды прибыли в Порто и заселились в отели вечером 27 мая. К тому времени в городе было уже не протолкнуться от английских болельщиков.

Manchester City & Chelsea fans are getting ready for the Champions League final! 🏆 pic.twitter.com/ekdtw5yLe3 — Football Daily (@footballdaily) May 28, 2021

«Челси» и «Манчестер Сити» провели предматчевую тренировку на «Драгау» 28 мая — изучили арену, настроились на финал при заполненных трибунах.

А затем наставники команд и выбранные игроки провели прдматчевую пресс-конференцию.

🗣«You have to suffer to win the finals.»

Manchester City boss Pep Guardiola says it can be impossible to go out and enjoy a Champions League final if your aim is to win #UCLFinal pic.twitter.com/4itfvIUeMQ — Football Daily (@footballdaily) May 28, 2021

Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Постараемся выдать идеальный матч. Мы уже долгие годы играем вместе. Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, то это завершение процесса, который начался четырьмя-пятью годами ранее. Победит тот, кто этого заслуживает.Мы можем тренировать пенальти, но [во время тренировки] вы не можете смоделировать реальное напряжение послематчевой серии. Я поговорю с игроками, и я точно знаю, что им скажу. Мне есть о чем подумать, не только о серии пенальти. Почти уверен, что победу в финале нам придется выстрадать. Ты говоришь игрокам насладиться матчем, но иногда это невозможно. Надо страдать, терпеть и быть готовым к сложным моментам — этого не избежать. В итоге мы постараемся быть собой и провести хороший матч.

Не обошлось без проблем — Илкай Гюндоган получил ушиб во время тренировки и покинул поле до окончания занятия.

Гвардиоле остается надеяться, что травма не слишком серьезная — полузащитник сборной Германии должен был стать одним из ключевых игроков «Сити» в завтрашнем финале.

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Решающий матч состоится в субботу 29 мая и начнется в 22:00 мск.