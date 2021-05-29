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    Финал Лиги чемпионов: «Челси» поставит «Манчестер Сити» на колени?

    «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставка (к. 2.83) на финал Лиги чемпионов 29 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Челси»
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    «Челси» под руководством Томаса Тухеля дважды в этом сезоне обыгрывал «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Лиги чемпионов, который в этом году примет Порту. Матч пройдет 29 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Финал 29 Мая 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Челси Челси
  • Лондон
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» наконец-то добрался до финала Лиги чемпионов. «Горожан» там ждали с тех пор, как команду возглавил Хосеп Гвардиола.

    Но в предыдущие годы «Сити» исправно спотыкался еще до полуфинала. Например, в прошлом году команду Гвардиолы сенсационно остановил «Лион», а перед этим она не смогла пройти «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    Но на этот раз все получилось, «Манчестер Сити» идеально провел плей-офф. В 1/8 финала чемпион Англии легко обыграл менхенгладбахскую «Боруссию», потом прошел еще одну «Боруссию» — дортмундскую, а в полуфинале уложил на лопатки «Пари Сен-Жермен» с Неймаром и Килианом Мбаппе.

    Внимания заслуживает, в первую очередь, успех в противосиянии с Парижем. Это был тактический нокаут от Гвардиолы. В первом матче Мбаппе за 90 минут так и не нанес ни одного удара, что, возможно, случилось с ним впервые в карьере.

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  • 24/05/2021

    • К финалу «Манчестер Сити» подходит без единой кадровой потери. По всей видимости, с первых минут на поле выйдут все те, кто играл в ответном матче с «Пари Сен-Жермен», в том числе Александр Зинченко.

    «Челси»

    Вряд ли кто-то мог представить, что «Челси» будет в финале Лиги чемпионов. Пока в команде был Фрэнк Лэмпард, об этом невозможно было даже мечтать. Но после назначения Томаса Тухеля лондонская команда начала меняться буквально на глазах. И с каждым матчем было ясно, что Тухель что-то задумал.

    Плей-офф Лиги чемпионов «Челси» начал с победы над мадридским «Атлетико», потом «синие» прошли «Порту», а в полуфинале был наказан мадридский «Реал».

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    • Ну и как не вспомнить, что Тухель за столь короткое время успел обыграть таких тренеров, как Диего Симеоне, Жозе Моуринью, Юрген Клопп, Зинедин Зидан и... Хосеп Гвардиола.

    При этом Гвардиолу немец обхитрил дважды: сначала в полуфинале Кубка Англии, а потом и в матче АПЛ.

    «Челси», скорее всего, тоже выйдет на предстоящий финал в идеальном составе.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Челси» — за 4.65.

    Надо сразу сказать, что у «Челси» есть серьезное психологическое преимущество перед соперником. Очевидно, что Тухелю и его банде будет не так обидно проиграть в этом матче. Они ведь и сами вряд ли думали, что смогут добраться так далеко уже в этом сезоне.

    Ну и не надо забывать про две недавние победы «Челси» над «Сити». Это тоже напрягает Гвардиолу.

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    И самое главное. В мире сейчас нет ни одного тренера, способного удивить Тухеля. Тактически, еще как-то — это нереально, немецкий мегамозг просчитывает любой нюанс.

    При этом не надо обращать внимание на поражения «Челси» от «Астон Виллы» и «Вест Бромвича», например. Это все не от хорошего настроя. Лучше вспомнить, как «Челси» размазал «Реал». За «Мадрид» до сих пор тревожно.

    В общем, «Сити» если и фаворит в этом противостоянии, то только на бумаге. Как обычно, в принципе, букмекеры в этом плане не удивили, они всегда считают, что выиграет «Ман Сити».

    Ставка — победа «Челси» с учетом дополнительного времени и серии пенальти за 2.83. Все решит один гол.

    Кубок отправится в Англию, но не в Манчестер, а в Лондон.

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