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    Топ-3 полузащитников клубного сезона 2020/2021

    Какие игроки центра поля были лучшими?

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    Маркос Льоренте
    Разбираемся, какие полузащитники стали лучшими по итогам клубного сезона, который подошел к концу.

    3. Николо Барелла («Интер»)

    Триумфальная кампания «Интера» в серии А была построена на плодотворном атакующем партнерстве Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса.

    Но несколько других игроков также оставили неизгладимый след в минувшей кампании — особенно Николо Барелла, которого многие называют следующей большой звездой Италии и недооцененной жемчужиной в короне миланцев. Хавбек забил три гола и отдал девять голевых передач в 36 матчах чемпионата Италии.

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    • Действуя справа в центре полузащиты «нерадзурри», 24-летний футболист играл ключевую роль в растягивании обороны соперников с помощью проникающих проходов по флангам. Он также ходил вперед, часто поддерживая двух центрфорвардов чемпиона Италии, демонстрируя при этом отменную точность при завершении атак.

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    2. Марко Льоренте («Атлетико»)

    Феноменально выносливый и нестандартный, Маркос Льоренте — трудолюбивая машина с голодом к забитым мячам. Его звездный поворот в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в прошлом сезоне — это тот момент, когда полузащитник сделал себе имя, но с тех пор он прогрессирует семимильными шагами.

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    • Ян Облак и Луис Суарес сыграли огромную роль в завоевании чемпионского титула «Атлетико», играя решающую роль с обеих концах поля, но именно Льоренте по-настоящему олицетворяет дух «Матрасников».

    «Реал» — его родной клуб — не поверил в своего воспитанника, но под руководством Диего Симеоне Маркос отомстил ему на другом конце города. 26-летний футболист забил 12 голов и отдал 11 результативных песов в 36 матчах чемпионата Испании, сохранив показатель точных передач на уровне 84,3 процента.

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    • 1. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)

    Оплот обороны «Манчестер Сити» Рубен Диаш полностью заслужил награду Ассоциации футбольных авторов «Игрок года» в Англии, став одним из девяти игроков «Горожан» (рекордная цифра!), получивших голоса от представителей медиа.

    Тем не менее, не меньшую роль в успехах манкунианцев уходящего сезона сыграл Кевин де Брейне, чьи захватывающие дух уровень стабильности продолжает поражать, независимо от того, просто связывает ли он игру партнеров или же раздает фирменные пасы с лазерной точностью.

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    • Описанный Гвардиолой как «почти незаменимый с теми качествами, которые у него есть», аккурат перед травмой еще в январе, бельгиец, как известно, продлил свой собственный контракт, представив своим работодателям статистические данные, доказывающие, как много он дает команде. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить их, что 29-летний полузащитник заслуживает того, чтобы продлить его еще на четыре года с повышением зарплаты на 30 процентов. Умный бизнес для обеих сторон.

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