Топ-3 полузащитников клубного сезона 2020/2021

Разбираемся, какие полузащитники стали лучшими по итогам клубного сезона, который подошел к концу.

3. Николо Барелла («Интер»)

Триумфальная кампания «Интера» в серии А была построена на плодотворном атакующем партнерстве Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса.

Но несколько других игроков также оставили неизгладимый след в минувшей кампании — особенно Николо Барелла, которого многие называют следующей большой звездой Италии и недооцененной жемчужиной в короне миланцев. Хавбек забил три гола и отдал девять голевых передач в 36 матчах чемпионата Италии.

Действуя справа в центре полузащиты «нерадзурри», 24-летний футболист играл ключевую роль в растягивании обороны соперников с помощью проникающих проходов по флангам. Он также ходил вперед, часто поддерживая двух центрфорвардов чемпиона Италии, демонстрируя при этом отменную точность при завершении атак.

2. Марко Льоренте («Атлетико»)

Феноменально выносливый и нестандартный, Маркос Льоренте — трудолюбивая машина с голодом к забитым мячам. Его звездный поворот в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в прошлом сезоне — это тот момент, когда полузащитник сделал себе имя, но с тех пор он прогрессирует семимильными шагами.

Ян Облак и Луис Суарес сыграли огромную роль в завоевании чемпионского титула «Атлетико», играя решающую роль с обеих концах поля, но именно Льоренте по-настоящему олицетворяет дух «Матрасников».

«Реал» — его родной клуб — не поверил в своего воспитанника, но под руководством Диего Симеоне Маркос отомстил ему на другом конце города. 26-летний футболист забил 12 голов и отдал 11 результативных песов в 36 матчах чемпионата Испании, сохранив показатель точных передач на уровне 84,3 процента.

1. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)

Оплот обороны «Манчестер Сити» Рубен Диаш полностью заслужил награду Ассоциации футбольных авторов «Игрок года» в Англии, став одним из девяти игроков «Горожан» (рекордная цифра!), получивших голоса от представителей медиа.

Тем не менее, не меньшую роль в успехах манкунианцев уходящего сезона сыграл Кевин де Брейне, чьи захватывающие дух уровень стабильности продолжает поражать, независимо от того, просто связывает ли он игру партнеров или же раздает фирменные пасы с лазерной точностью.

Описанный Гвардиолой как «почти незаменимый с теми качествами, которые у него есть», аккурат перед травмой еще в январе, бельгиец, как известно, продлил свой собственный контракт, представив своим работодателям статистические данные, доказывающие, как много он дает команде. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить их, что 29-летний полузащитник заслуживает того, чтобы продлить его еще на четыре года с повышением зарплаты на 30 процентов. Умный бизнес для обеих сторон.