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    Топ-3 защитников клубного сезона 2020/2021

    Какие игроки обороны были лучшими?

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    Рубен Диаш
    Разбираемся, какие защитники стали лучшими по итогам клубного сезона, который подошел к концу.

    3. Жюль Кунде («Севилья»)

    Жюль Кунде любит менять прически, но никогда не меняет стандарт своих выступлений. В прошлом сезоне француз посрамил скептиков превосходной формой после карантина и продолжил в том же духе в нынешней кампании, зарекомендовав себя одним из лучших молодых центральных защитников в Европе и олицетворяющим амбиции, которые имеет «Севилья».

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    • Хладнокровный, способный обирать мяч чисто и уверенно продвигая его вперед, 22-летний игрок является поистине уникальным проспектом и, похоже, готов продолжить свое стремительное восхождение.

    С удовольствием обучаясь под руководством Хулена Лопетеги в команде, которая до последнего боролась за чемпионство, его будущее выглядит блестящим. «Севилья» провела 16 «сухих» поединков в этом сезоне, и Кунде был неотъемлемой частью этих показателей, сыграв 33 матча.

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    2. Симон Кьяер («Милан»)

    В этом сезоне «Милан», наконец, добился хороших результатов и в первой половине шел в ногу со своими соседями по городу и будущим чемпионом «Интером». В то время как такие игроки, как Златан Ибрагимович и Хакан Чалханоглу, получили бОльшую часть похвалы болельщиков и СМИ, такой футболист, как Симон Кьяер был невоспетыми героем «Милана» в этом году, который стал вице-чемпионом Италии.

    Несмотря на то, что у датчанина всегда был талант стать отличным защитником, Кьяер на протяжении всей своей карьеры грешил нестабильностью, и эта проблема все меньше и меньше замечается в его матчах в качестве игрока «Милана».

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    • Одна из основных причин надежной обороны «россонери», особенно в первой половине сезона, Кьяер в этом сезоне проявил себя великолепно, когда дело касалось выносов и блокирования атак. С 4,3 выноса за игру Кьяер является 4-м лучшим игроком в Серии А, что в сочетании с его 1,6 отбора и 1,6 перехвата за поединок делает его одним из лучших защитников Серии А.

    1. Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

    Рубен Диаш стоил больших денег — более 60 млн фунтов на еще один винтик в обороне «Манчестер Сити», построенную с огромными затратами, однако деньги потрачены не зря. За два дня до его приезда «Горожане» проиграли дома «Лестеру» 2:5, пропустив три пенальти по ходу комичного выступления, которое говорило о глубоко укоренившихся проблемы.

    Португалец, которому тогда было 23 года, и его не считали уже готовым игроком, в котором действительно нуждались манкунианцы, был выдернут из «Бенфики» и призван решить задачу исправить беспорядок у своих ворот в качестве запоздалой замены ушедшему летом 2019 года Венсану Компани.

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    • Другие дорогостоящие защитники растаяли в скороварке «Сити» — например, Николас Отаменди, от которого с легкостью избавились в рамках сделки. Вместо этого Диаш превзошел все ожидания: трудно вспомнить еще одного новичка в английском футболе, который бы так быстро адаптировался.

    Он проигнорировал цену и взялся за работу, улучшая тех, кто его окружает, и укрепляя жизнестойкость, которая изменила сезон «Горожан». То, что они уже стали чемпионом Англии, выиграли Кубок Лиги и готовятся к финалу Лиги чемпионов — его большая заслуга.

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