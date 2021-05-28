Дежавю из 2018 года. Зидан снова ушел из «Реала»

Обстоятельства тоже были совсем другие.пришел в «Реал» летом, после того как доминировал в еврокубках и в Серии А с «Миланом», а к весне, когда результаты стали напоминать американские горки, объявил, что уйдет в мае. Он все еще шел к титулу, но, в любом случае знал, что старая работа снова ждет его на «Сан-Сиро».

То же самое с Зиданом. Никто не знает, что запланировал этот человек с каменным лицом и что он будет делать после пары недель (или больше) релаксации. Самое интересное, что даже ему не обязательно об этом знать. Вот что происходит, когда ты уникален. В футболе, конечно же, а, может быть, и в других командных видах спорта.

Испанская газета Marca описала Зидана как самую важную фигуру в истории «Реала», наряду с Альфредо Ди Стефано и нынешним президентом Флорентино Пересом, что, учитывая размах клуба, сопоставимо с тем, если бы его назвали самой важной фигурой в истории марксизма, наряду с Карлом Марксом, или самой важной фигурой в истории «Макдоналдс», наряду с Рэем Кроком. В таком случае Зидан выступил бы в роли либо Фридриха Энгельса, либо Рональда Макдональда.

Преувеличение? Может быть, а, может быть, и нет, если учесть, что за четыре полных и два неполных сезона он завоевал три титула Лиги чемпионов и два чемпионства в Примере. Да, это «Реал» — суперклуб, от которого ждут побед. Но это не меняет того факта, что он значительно превзошел многих других мадридских тренеров. С момента ухода Висенте Дель Боске в 2003 году Зидан выиграл 75 процентов клубных Лиг чемпионов и 40 процентов титулов. Всего за 1685 дней работы.

Все это говорит о том, что Зидан вошел в историю как успешный тренер. Он выбрал эту специализацию не из-за эгоизма, амбиций или денег. Он делает это, потому что ему это нравится, потому что он любит клуб, потому что он хочет ему помочь. Неслучайно прошло целых восемь лет между эпизодом с ударом головой, завершившим его игровую карьеру в финале чемпионата мира 2006 года, и его первой работой в качестве наставника, когда он возглавил «молодежку» «Реала» в 2014 году. Он не хотел спешить, хотел все изучить, прежде чем решиться, посмотреть, нравится ли ему это и хорош ли он в этом деле.

Что ж, мы узнали, что он был не только довольно хорошим тренером «Реала», но и запомнился особенным сдержанным стилем, который отличал его от большинства сверстников.

С точки зрения своего начальника Флорентино Переса Зидана можно назвать хорошим наемным работником и компанейским человеком. Он охотно пришел в клуб в середине сезона, чтобы спасти кампании, которые развалились после назначений Рафы Бенитеса и Хулена Лопетеги.

Зидан не стал публично выступать с дикими требованиями подписать звезд и, честно говоря, получил от руководства не так много. Самыми заметными игроками, подписанными по время его второго пребывания в должности, стали Эден Азар, Ферлан Менди, Лука Йович и Эдер Милитао, и только первое имя было нарицательным. Во время его первого пребывания, помимо Тибо Куртуа, мы увидели кучу вернувшихся игроков из аренд и молодежи. Сравните это с громкими именами, которые клуб привлекал под Жозе Моуринью или Карло Анчелотти.

Зидан также не смущал клуб своим поведением и не сеял внутренние разногласия в раздевалке. Можно разве что сказать, что он потерял хладнокровие, что порой проявлялось публично.

Так почему он уходит? Несомненно, Зидан сам все объяснит. В прошлый раз он сказал, что устал. Но он также заявил, что «Реалу» были нужны перемены, другие методики работы, другие идеи. Он чувствовал, что будет трудно продолжать работу и побеждать.

Примерно то же самое можно сказать и в данном случае. Зидан поддерживал на плаву эту команду, с которой выиграл Ла Лигу в прошлом сезоне, дошел до полуфинала Лиги чемпионов и стал вторым в чемпионате в этом сезоне, каким-то образом избегая серьезных неудач после ужасных травм и отсутствия сильных новичков.

Он был вынужден заново изобрести подход к футболу, чтобы сделать его более оборонительным, экспериментировал с различными схемами и выжал из своего ветеранского ядра все, что мог: Куртуа в воротах, Тони Кроос, Каземиро и Лука Модрич в полузащите, Карим Бензема в атаке. Они не играли в футбол, в который хотели играть, они играли в футбол, который был им нужен, в футбол, в который, разумеется, в наши дни играют немногие успешные команды.

Зидан знает все это, и он, вероятно, понимает, что эта команда нуждается в капитальном ремонте с точки зрения философии и персонала. Ставка на подписание одной суперзвезды не будет работать больше года или двух, даже если этим новичком станет, скажем, Килиан Мбаппе.

Пребывание на посту означает создание новой команды с нуля в следующие два сезона и постепенный отказ от таких игроков, как Серхио Рамос, Марсело, Кроос, Модрич, Бензема… парней, с которыми он сражался, парней, которые дали ему все.

Это огромные, сложные и изматывающие проблемы — особенно для клуба, у которого имеется долг в миллиард долларов, особенно после коронавируса, особенно для человека, который никогда ранее не сталкивался с подобным. В прошлом ведь речь шла о том, чтобы прийти, исправить несколько вещей и получить максимальную отдачу от уже имеющихся талантов.

Нельзя винить Зидана за отказ продолжить работу. Если в «Реале» есть хоть один человек, который заслужил право молча уйти, то это Зизу. Кроме того, если у следующего тренера дела пойдут плохо, будьте уверены, что он будет на расстоянии одного телефонного звонка.