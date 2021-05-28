ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дежавю из 2018 года. Зидан снова ушел из «Реала»

    Капитальным ремонтом в Мадриде будет заниматься кто-то другой

    Футбол Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданДежавю из 2018 года. Зидан снова ушел из «Реала» Маркос ЛьорентеТоп-3 полузащитников клубного сезона 2020/2021 «Монреаль» не позволил «Торонто» завершить серию в пяти матчахНХЛ. «Монреаль» сократил счет в серии с «Торонто», «Каролина» вышла во 2-й раунд плей-офф
  • 16:16
    • Аллегри официально вернулся в «Ювентус»
  • 18:48
    • Канада обыграла Казахстан на чемпионате мира
  • 18:09
    • Nike расторгла контракт с Неймаром из-за обвинений в домогательствах
  • 15:36
    • «Ливерпуль» объявил о приобретении защитника
  • 15:22
    • Семенов готов попробовать силы в Европе
  • 14:22
    • Бомбардир «Монпелье» выразил желание перейти в «Зенит»
  • 12:18
    • Официально: Хохлов — главный тренер «Ротора»
    Все новости спорта
    Зинедин Зидан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинедин Зидан
    Итак, Зинедин Зидан покинул «Реал» по собственному желанию во второй раз за три года. Вам нужно вернуться почти на четверть века назад, чтобы найти последнего тренера «сливочных», который сказал бы «с меня хватит» и добровольно покинул бы Мадрид, не будучи вытесненным или изгнанным. Это был Фабио Капелло в 1997 году, и тогда мир был совсем другим, пишет обозреватель ESPN Габриэле Маркотти.
    Обстоятельства тоже были совсем другие. Капелло пришел в «Реал» летом, после того как доминировал в еврокубках и в Серии А с «Миланом», а к весне, когда результаты стали напоминать американские горки, объявил, что уйдет в мае. Он все еще шел к титулу, но, в любом случае знал, что старая работа снова ждет его на «Сан-Сиро».

    То же самое с Зиданом. Никто не знает, что запланировал этот человек с каменным лицом и что он будет делать после пары недель (или больше) релаксации. Самое интересное, что даже ему не обязательно об этом знать. Вот что происходит, когда ты уникален. В футболе, конечно же, а, может быть, и в других командных видах спорта.

    Испанская газета Marca описала Зидана как самую важную фигуру в истории «Реала», наряду с Альфредо Ди Стефано и нынешним президентом Флорентино Пересом, что, учитывая размах клуба, сопоставимо с тем, если бы его назвали самой важной фигурой в истории марксизма, наряду с Карлом Марксом, или самой важной фигурой в истории «Макдоналдс», наряду с Рэем Кроком. В таком случае Зидан выступил бы в роли либо Фридриха Энгельса, либо Рональда Макдональда.

  • Топ-3 полузащитников клубного сезона 2020/2021
  • Какие игроки центра поля были лучшими?
  • Сегодня

    • Преувеличение? Может быть, а, может быть, и нет, если учесть, что за четыре полных и два неполных сезона он завоевал три титула Лиги чемпионов и два чемпионства в Примере. Да, это «Реал» — суперклуб, от которого ждут побед. Но это не меняет того факта, что он значительно превзошел многих других мадридских тренеров. С момента ухода Висенте Дель Боске в 2003 году Зидан выиграл 75 процентов клубных Лиг чемпионов и 40 процентов титулов. Всего за 1685 дней работы.

    Все это говорит о том, что Зидан вошел в историю как успешный тренер. Он выбрал эту специализацию не из-за эгоизма, амбиций или денег. Он делает это, потому что ему это нравится, потому что он любит клуб, потому что он хочет ему помочь. Неслучайно прошло целых восемь лет между эпизодом с ударом головой, завершившим его игровую карьеру в финале чемпионата мира 2006 года, и его первой работой в качестве наставника, когда он возглавил «молодежку» «Реала» в 2014 году. Он не хотел спешить, хотел все изучить, прежде чем решиться, посмотреть, нравится ли ему это и хорош ли он в этом деле.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Что ж, мы узнали, что он был не только довольно хорошим тренером «Реала», но и запомнился особенным сдержанным стилем, который отличал его от большинства сверстников.

    С точки зрения своего начальника Флорентино Переса Зидана можно назвать хорошим наемным работником и компанейским человеком. Он охотно пришел в клуб в середине сезона, чтобы спасти кампании, которые развалились после назначений Рафы Бенитеса и Хулена Лопетеги.

  • Топ-3 защитников клубного сезона 2020/2021
  • Какие игроки обороны были лучшими?
  • Вчера

    • Зидан не стал публично выступать с дикими требованиями подписать звезд и, честно говоря, получил от руководства не так много. Самыми заметными игроками, подписанными по время его второго пребывания в должности, стали Эден Азар, Ферлан Менди, Лука Йович и Эдер Милитао, и только первое имя было нарицательным. Во время его первого пребывания, помимо Тибо Куртуа, мы увидели кучу вернувшихся игроков из аренд и молодежи. Сравните это с громкими именами, которые клуб привлекал под Жозе Моуринью или Карло Анчелотти.

    Зидан также не смущал клуб своим поведением и не сеял внутренние разногласия в раздевалке. Можно разве что сказать, что он потерял хладнокровие, что порой проявлялось публично.

    Так почему он уходит? Несомненно, Зидан сам все объяснит. В прошлый раз он сказал, что устал. Но он также заявил, что «Реалу» были нужны перемены, другие методики работы, другие идеи. Он чувствовал, что будет трудно продолжать работу и побеждать.

  • Рекордсмен Эмери и неудачник Де Хеа. Пресный финал подарил великую серию пенальти
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Вильярреала» в финале Лиги Европы
  • Вчера

    • Примерно то же самое можно сказать и в данном случае. Зидан поддерживал на плаву эту команду, с которой выиграл Ла Лигу в прошлом сезоне, дошел до полуфинала Лиги чемпионов и стал вторым в чемпионате в этом сезоне, каким-то образом избегая серьезных неудач после ужасных травм и отсутствия сильных новичков.

    Он был вынужден заново изобрести подход к футболу, чтобы сделать его более оборонительным, экспериментировал с различными схемами и выжал из своего ветеранского ядра все, что мог: Куртуа в воротах, Тони Кроос, Каземиро и Лука Модрич в полузащите, Карим Бензема в атаке. Они не играли в футбол, в который хотели играть, они играли в футбол, который был им нужен, в футбол, в который, разумеется, в наши дни играют немногие успешные команды.

    Зидан знает все это, и он, вероятно, понимает, что эта команда нуждается в капитальном ремонте с точки зрения философии и персонала. Ставка на подписание одной суперзвезды не будет работать больше года или двух, даже если этим новичком станет, скажем, Килиан Мбаппе.

  • Кого подпишет «Челси»? Холанн, Кейн и Райс — в шорт-листе
  • У лондонского клуба много вариантов, но не все они реализуемы
  • 26/05/2021

    • Пребывание на посту означает создание новой команды с нуля в следующие два сезона и постепенный отказ от таких игроков, как Серхио Рамос, Марсело, Кроос, Модрич, Бензема… парней, с которыми он сражался, парней, которые дали ему все.

    Это огромные, сложные и изматывающие проблемы — особенно для клуба, у которого имеется долг в миллиард долларов, особенно после коронавируса, особенно для человека, который никогда ранее не сталкивался с подобным. В прошлом ведь речь шла о том, чтобы прийти, исправить несколько вещей и получить максимальную отдачу от уже имеющихся талантов.

    Нельзя винить Зидана за отказ продолжить работу. Если в «Реале» есть хоть один человек, который заслужил право молча уйти, то это Зизу. Кроме того, если у следующего тренера дела пойдут плохо, будьте уверены, что он будет на расстоянии одного телефонного звонка.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
  • Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»
    • 04:14 25/05/2021     Фрагмент матча
  • Усиление из НХЛ как раз кстати. Поражение от Словакии показало проблемы сборной России
    • 21:31 24/05/2021     «Интер» прервал девятилетнюю гегемонию «Ювентуса»
  • Серия А: главные итоги сезона
    • 04:38 24/05/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Анадолу Эфес
  • Баскетбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дания — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  3.72
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Миннесота
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Интер Майами — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мемфис — Юта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры