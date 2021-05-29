Топ-3 нападающих клубного сезона 2020/2021

Разбираемся, какие игроки атаки стали лучшими по итогам клубного сезона, который подошел к концу.

3. Жерар Морено («Вильярреал»)

«Вильярреал» находится в стране грез, выиграв свой первый евротрофей в истории по итогам финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», где он не только забил единственный мяч команды, но и реализовал один из послематчевых пенальти.

Но это лишь малое, что он сделал. Неотъемлемым элементом успеха левантийцев стали ум, хитрость и стабильность Жерара Морено — игрока, который в этом сезоне стал одним из лучших в испанской Ла Лиге.

29-летний футболист забил 23 гола и отдал шесть результативных передач в 32 матчах чемпионата, причем всегда стильно. Десять из его голов забиты с пенальти, но также 14 из них были первыми, а это значит, что они очень редко бывают бессмысленными.

Благодаря этому показателю он поделил с самим Каримом Бензема второе место в списке лучших бомбардиров испанского первенства, уступив лишь Лионелю Месси.

2. Роберт Левандовски («Бавария»)

Роберт Левандовски сделал заявку на завоевание «Золотого мяча» этого года, выдав один из лучших индивидуальных сезонов, когда-либо наблюдавшихся в кампании Бундеслиги. Поляк забил рекордный 41 мяч в 29 матчах чемпионата, побив рекорд Герда Мюллера (40) по количеству голов в одном сезоне первенства (1971-72), установленный почти пять десятилетий назад.

Левандовски по большому счету был лучшим нападающим Европы в последние пару сезонов. В прошлом году он был близок к тому, чтобы превзойти Мюллера, но в итоге обошел его в этой кампании.

Цифры говорят сами за себя, и одним их лучших игроков европейского клубного сезона должен был стать никто иной, как поляк — этот смертоносный автомат мюнхенской «Баварии».

1. Луис Суарес («Атлетико»)

Списанный «Барселоной», как тупой нож, после прошлого сезона, Луис Суарес показал, что с момента перехода в «Атлетико» у него нет намерения покидать большой футбол. Уругвайец пылал огнем и желанием с тех пор, как оказался в испанской столице, движимый гневом, чтобы доказать неправоту сомневающихся в Каталонии.

34-летний футболист забил 20 мячей и отдал три голевых передачи в 31 матче Ла Лиги. Его результативность в атаке оказалась решающей в успешной борьбе за титул, выигранный «Матрасниками» впервые за 11 лет, но больше всего команде Диего Симеоне помог его дух. Суарес привносит ноу-хау, принесший титул, и непревзойденный конкурентный драйв, который зажигает команду, учитывая то, что он должен был доказать.