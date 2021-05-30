Топ-3 тренеров клубного сезона 2020/2021

Разбираемся, какие тренеры стали лучшими по итогам клубного сезона, который подошел к концу.

3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

На фоне того, что в целом было мягким, процедурным сезоном, разыгрывавшимся на герметично закрытых стадионах, защищенных от коронавируса, оказалось, что Пеп Гвардиола снова на коне. Менеджер, для которого три года были самоопределенным лимитом, уже стал неотъемлемой частью Премьер-лиги в качестве главного тренера.

Был ли титул в этом сезоне его самым большим достижением? Нет, ведь по-прежнему трудно смотреть за пределы той его команды в «Барселоне», под руководством которого та стала одной из лучших в 21-м веке. Что касается «Сити», то коллектив, набравший 198 очков за два сезона, остается его высшим достижением в Англии.

Гвардиола, однако, добился победы, привычной как для «Ливерпуля», так и для «Манчестер Юнайтед» в периоды их доминирования, перенастроив команду, находящуюся в упадке, и выполнив работу на безжалостной скорости, с которой остальные не могли сравниться. Три титула за четыре сезона ставят его в ряды футбольных гигантов английского футбола. И если бы «Горожане» не проиграли в финале Лиги чемпионов, он был бы однозначно первым в этом рейтинге.

2. Антонио Конте («Интер»)

Антонио Конте определенно заслужил также быть в этом рейтинге. Его «Интер» был полон талантов, но в нем также были игроки, которые никогда раньше не побеждали. Ни один из тех, на кого он опирался больше всего — Лукаку, де Врей, Лаутаро Мартинес, Ханданович, Барелла, Бастони, Шкриньяр, Брозович или даже Хакими — никогда не покоряли одну из пяти лучших лиг Европы.

Несмотря на все неловкие споры с Фабио Капелло, Конте показал, что действительно может придумать план Б, скорректировав игру команды, которая пропустила 23 раза в своих первых 17 матчах, после чего — всего шесть в следующих 17-ти, а также отказавшись от использования «десятки» и возвращение Шкриняра в оборону.

Когда финансовые ограничения не позволили «нерадзурри» инвестировать в январское трансферное окно, он предоставил Эриксену и Перишичу новые роли, и оба показали себя блестяще. Это скудетто и, возможно, целый сезон в его стиле: человек, который положил начало десятилетию господства «Ювентуса», возвращается, чтобы положить этому конец.

1. Томас Тухель («Челси»)

Как и в 2012 году, смена главного тренера помогла «Челси» выиграть Лигу чемпионов. Однако если девять лет назад Роберто Ди Маттео просто вернул власть над раздевалкой ее лидерам, которых через колено ломал своей тактикой его неудачливый предшественник Андре Виллаш-Боащ, то сейчас Томас Тухель достигает успеха благодаря в первую очередь той системой игры, которую он внедряет. Именно поэтому, кстати, он обещает дольше задержаться на своем посту, нежели итальянец.

Успех немецкого специалиста на «Стэмфорд Бридж» во многом объясняется его способностью укрепить оборону своей команды. Под руководством Фрэнка Лэмпарда лондонцы провели всего 26 «сухих» поединков из 84, что составляет 31 процентов случаев. При Тухеле же «Синие» оставили свои ворота в неприкосновенности в 19 случаях из 30 матчах — 63 процентов.

Не менее важно и то, что он вселил веру в своих подопечных — особенно тех, кто испытывал проблемы во время работы его предшественника. И весьма символично, что победу в финале Лиги чемпионов его коллективу принес Кай Хаверц, которого нещадно критиковали по ходу сезона, но который, наконец, сказал свое веское слово, когда это стало нужным.