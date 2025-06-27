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    Состоится ли сенсационный вылет «Реала» из КЧМ?

    Ред Булл Зальцбург — Реал: прогноз на КЧМ со ставка на матч за 1.93

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Зальцбург» — «Реал»
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    Джуд Беллингем («Реал»)
    26 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Реал». Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Реал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа H 27 Июня 2025 года

    Зальцбург

  • Зальцбург
    •  Зальцбург 04:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Ред Булл Зальцбург»

    Турнирное положение: «Ред Булл Зальцбург» занимает второе место в группе после двух туров, уступая сопернику по дополнительным показателям, а также на два очка опережая третий «Аль-Хиляль» и на четыре — четвертую «Пачуку».

    Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы, также ее устроит и ничья или поражение, если «Аль-Хиляль» сыграет не лучше против «Пачуки» в параллельном поединке.

    Зальцбург — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира австрийский коллектив разошелся мировой с «Аль-Хилялем» (0:0).

    Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира уже набрал максимум баллов, когда с результатом 2:1 переиграл аутсайдера группы «Пачуку».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Бланк, Блазвих, Капальдо, Кофрие, Гиндо, Конате, Моргалла и Тиджани, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Зальцбург» не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Это сулит номинальным хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, достичь даже такого результата будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

    Оскар Глух и Карим Онисиво — авторы двух голов команды в турнире.

    «Реал»

    Турнирное положение: «Реал» занимает первое место в группе после двух туров, по дополнительным показателям опережая нынешнего соперника, а также на два очка — третий «Аль-Хиляль» и на четыре — «Пачуку».

    Команда выйдет в 1/8 финала в случае победы или ничьей, также ее устроит и минимальное поражение, если «Аль-Хиляль» не обыграет «Пачуку» с разницей минимум в два гола.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира королевский клуб одержал победу над «Пачукой» (3:1).

    Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив набрал только один балл, когда разошёлся мировой с «Аль-Хилялем» со счетом 1:1.

    Не сыграют: травмированы — Алаба, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Эндрик, Мбаппе и Менди, дисквалифицирован — Асенсио.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал» четыре раза выиграл и ни разу не проиграл.

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    Такая форма говорит о хороших шансах номинальных гостей на три очка, не говоря уже о ничьей, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Четыре гола команды на Клубном чемпионате мира забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Зальцбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Зальцбург» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Реала» забивали меньше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.28. Ничья — в 6.10, победа «Зальцбурга» — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.20.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали меньше 3,5 голов. Так было и в одном из двух очных поединков этих соперников.

    При этом в двух последних матчах номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей номинальных «Реала».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ред Булл Зальцбург — Реал?

    Матч Ред Булл Зальцбург — Реал состоится 27 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Реал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 3,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ред Булл Зальцбург — Реал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ред Булл Зальцбург — Реал?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ред Булл Зальцбург — Реал?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.28. Ничья — в 6.10, победа «Зальцбурга» — в 9.50.

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