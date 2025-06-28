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    Деонтей Уайлдер порадует быстрым нокаутом?

    Уайлдер — Херндон. Ставка (к. 2.30) и прогноз на профессиональный бокс, турнир по профессиональному боксу в Уичито, 28 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Уайлдер — Херндон
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    Деонтей Уайлдер
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Уичито 28 июня состоится поединок в тяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайреллом Херндоном. Начало — 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Уайлдер — Херндон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Деонтей Уайлдер

    Турнирное положение: Бывший многолетний чемпион мира по версии WBC, ныне переживающий глубокий кризис. После череды неудач Уайлдер выпал из элиты супертяжей, но сохраняет статус звезды.

    Последние бои: Уайлдер потерпел поражения в четырех из пяти последних поединков. Были сокрушительные проигрыши нокаутов от Фьюри в реванше и Чжан Чжилэя, а также разгромное решение в пользу Паркера. Единственный луч света — быстрая победа над Хелениусом в 2022 году, который упал на настил уже в первом раунде.

    Состояние бойца: Правая рука Уайлдера в последних боях выглядела куда менее опасной. Физическая форма и выносливость вызывают вопросы: в поединках с Паркером и Чжаном американец демонстрировал вялость уже в середине боя. Психологически после четырех поражений за три года выглядит сломленным. В 39 лет шансы на возрождение минимальны.

    Тайрелл Херндон

    Турнирное положение: Крепкий середняк регионального уровня без опыта боев против элиты. За 13 лет карьеры не поднимался выше титулов штата Техас.

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    • Последние бои: Херндон выиграл три боя подряд, но исключительно против слабой оппозиции. Победа раздельным решения над Руди Сильвасом и ветераном Мири Коулманом, триумф техническим нокаутом против Дэниела Гонсалеса. В октябре 2023 года проиграл досрочно перспективному Ричарду Торресу-младшему.

    Состояние бойца: Тайрелл типичный трамплин для восходящих звезд. Обладает скромной ударной мощью для тяжеловеса и посредственной техникой.

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    Все поражения Херндон потерпел против непобежденных или опытных бойцов, демонстрируя неготовность к топ-уровню. Максимальный результат — региональные титулы USBA Texas.

    Статистика для ставок

    • Уайлдер проиграл 4 из пяти последних поединков

    • Херндон ни разу не был нокаутирован в первом рауне за карьеру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Уайлдера безоговорочным фаворитом. Его победа оценивается коэффициентом 1.05, тогда как успех Херндона в 9.55.

    Прогноз: Уайлдеру критически необходим досрочный успех для восстановления репутации. Херндон идеальный соперник для этого: слабая защита, отсутствие опыта против панчеров уровня Уайлдера. Вероятный сценарий — агрессивный старт экс-чемпиона с попытками завершить бой в первые минуты. Херндон физически крепок, но не переживет чистого попадания правой от Уайлдера.

    Ставка: Тотал раундов меньше 3.5 за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Уайлдер — Херндон?

    Матч Уайлдер — Херндон состоится 28 июня 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Уайлдер — Херндон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал раундов меньше 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Уайлдер — Херндон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал раундов меньше 3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Уайлдер — Херндон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Уайлдер — Херндон?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Уайлдера безоговорочным фаворитом. Его победа оценивается коэффициентом 1.05, тогда как успех Херндона в 9.55.

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    Уайлдер — Херндон: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 28.06.202501:00. Деонтей Уайлдер порадует быстрым нокаутом?
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