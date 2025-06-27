Аль-Хиляль — Пачука: прогноз на КЧМ со ставка на матч за 1.88

Аль-Хиляль
Пачука
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» занимает третье место в группе после двух туров, на два очка уступая лидеру «Реалу» и второму «Зальцбургу», а также на два балла опережая нынешнего соперника.
Команда гарантированно выйдет в 1/8 финала в случае победы и поражения кого-то из конкурентов, а если те сыграют вничью, то победы с разницей минимум в два гола.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира коллектив из Саудовской Аравии разошелся мировой с «Зальцбургом» (0:0).
Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира также набрал только один балл, когда с результатом 1:1 разошелся мировой с «Реалом».
Не сыграют: травмирован — Митрович, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аль-Хиляль» три раза сыграл вничью, а в семи последних матчах не проиграл.
Это сулит номинальным хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.
Рубен Невеш — авторы пока что единственного гола команды в турнире.
«Пачука»
Турнирное положение: «Пачука» занимает четвертое место в группе после двух туров, на четыре очка отставая от «Реала» и «Зальцбурга», а также на два — от третьего «Аль-Хиляля».
Команда уже лишилась шансов пробиться в 1/8 финала, поэтому заключительный тур данной стадии превращается для нее в формальность.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира мексиканский клуб проиграл «Реалу» (1:3).
Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив также остался без баллов, когда потерпел поражение от «Зальцбурга» со счетом 1:2.
Не сыграют: травмирован — Микольта, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Пачука» проиграла три раза при одной ничьей (в основное время).
Такая форма говорит о невысоких шансах номинальных гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Элиас Монтиель и Брайан Гонсалес — авторы двух голов команды на Клубном чемпионате мира.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Аль-Хиляля» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Аль-Хиляль» сыграл вничью
- в трех последних матчах «Пачуки» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 4.20, победа «Пачуки» — в 5.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.
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Прогноз: в четырех последних матчах номинальные гости не выиграли. При этом в трех из них забивали больше 2,5 голов.
Между тем, в семи последних матчах номинальные хозяева не проиграли.
Ставка: «Аль-Ахли» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Пачуки».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95