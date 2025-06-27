Аль-Хиляль — Пачука: прогноз на КЧМ со ставка на матч за 1.88

27 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Пачука». Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Пачука», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» занимает третье место в группе после двух туров, на два очка уступая лидеру «Реалу» и второму «Зальцбургу», а также на два балла опережая нынешнего соперника.

Команда гарантированно выйдет в 1/8 финала в случае победы и поражения кого-то из конкурентов, а если те сыграют вничью, то победы с разницей минимум в два гола.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира коллектив из Саудовской Аравии разошелся мировой с «Зальцбургом» (0:0).

Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира также набрал только один балл, когда с результатом 1:1 разошелся мировой с «Реалом».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмирован — Митрович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аль-Хиляль» три раза сыграл вничью, а в семи последних матчах не проиграл.

Это сулит номинальным хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Рубен Невеш — авторы пока что единственного гола команды в турнире.

«Пачука»

Турнирное положение: «Пачука» занимает четвертое место в группе после двух туров, на четыре очка отставая от «Реала» и «Зальцбурга», а также на два — от третьего «Аль-Хиляля».

Команда уже лишилась шансов пробиться в 1/8 финала, поэтому заключительный тур данной стадии превращается для нее в формальность.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира мексиканский клуб проиграл «Реалу» (1:3).

Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив также остался без баллов, когда потерпел поражение от «Зальцбурга» со счетом 1:2.

Не сыграют: травмирован — Микольта, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Пачука» проиграла три раза при одной ничьей (в основное время).

Такая форма говорит о невысоких шансах номинальных гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Элиас Монтиель и Брайан Гонсалес — авторы двух голов команды на Клубном чемпионате мира.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Аль-Хиляля» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Аль-Хиляль» сыграл вничью

в трех последних матчах «Пачуки» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 4.20, победа «Пачуки» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в четырех последних матчах номинальные гости не выиграли. При этом в трех из них забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в семи последних матчах номинальные хозяева не проиграли.

Ставка: «Аль-Ахли» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Пачуки».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95