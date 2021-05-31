Важно только здесь и сейчас. Тухель принял философию Абрамовича и победил

Ничто так не характеризует необычную динамику отношений между владельцем «Челси» Романом Абрамовичем и Томасом Тухелем, как то, что их первая встреча состоялась на поле после того, как «синие» только что выиграли Лигу чемпионов.

Спустя почти час после финального свистка, который ознаменовал победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0, когда на стадионе «Драгау» в Порту осталось всего несколько сотен болельщиков, Абрамович вышел на поле, чтобы с опозданием присоединиться к празднованию, и почти застенчиво позировал рядом с трофеем, в том числе с капитаном Сезаром Аспиликуэтой.

Тухель пообщался со своим работодателем. И это было их первое личное общение с тех пор, как в январе 47-летний специалист сменил Фрэнка Лэмпарда. Эту встречу на поле Тухель назвал «лучшим моментом для первой встречи... или худшим, ведь с этого момента все может пойти только хуже». Победа в главном футбольном турнире среди клубов во многих клубах сделала бы тренера неприкасаемым. Но «Челси» уже давно является исключением в этом плане.

Директор «синих» Марина Грановская занимается вопросами клуба ежедневно. В то же время, в отличие от некоторых удаленных от процесса лиц в клубах-конкурентах, Абрамович по-прежнему сохраняет активный интерес и является финальным судьей при принятии важнейших решений.

Роман Абрамович globallookpress.com

Тухель является 13-м тренером, нанятым с тех пор, как Абрамович купил клуб в 2003 году. Это характерный показатель, который на протяжении многих лет со скептицизмом воспринимался в английском футболе, ведь это противоречит общепринятому мнению о том, что стабильность порождает регулярный успех.

И все же победа в ЛЧ — это уже 17-й трофей «Челси» в эпоху Абрамовича (без учета двух Суперкубков Англии). Ни один английский клуб не выиграл больше за этот период. Это их вторая победа в Лиге чемпионов, и параллели с первой, которая была девять лет назад, очевидны. В обоих случаях они уволили тренера в середине сезона. Девять лет назад Роберто ди Маттео сменил Андре Виллаш-Боаша в марте. Через два месяца он стал чемпионом Европы.

Роберто Ди Маттео globallookpress.com

«Сити» долгое время считается одной из лучших команд этой эры, поэтому победа «Челси» в Португалии явно расстроила преобладающий консенсус. И, если честно, «Челси» объективно не был лучшей командой Европы в 2012 году, но они все же нашли способ завершить сезон с трофеем, победив «Баварию» по пенальти на стадионе соперника.

Еще один их финал в Лиге чемпионов, завершившийся поражением от «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти в Москве в 2008 году, также пришелся на сезон, по ходу которого в команде поменялся тренер.

И все это не случайность. Уход Маурицио Сарри был почти официально подтвержден еще до уверенной победы над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы в 2019 году, что открыло путь к назначению Лэмпарда.

Шесть лет назад они выиграли этот же турнир после того, как был уволен Ди Маттео, а команду временно возглавил Рафа Бенитес, прежде чем Жозе Моуринью пришел на второй срок. Бенитес не пользовался популярностью у болельщиков «Челси» из-за комментариев, которые он давал в адрес «синих», будучи тренером «Ливерпуля». И он вряд ли бы задержался надолго, но, тем не менее, «Челси» удалось обыграть «Бенфику» с победным голом в овертайме.

Константой во всем этом является просто неумолимое стремление к совершенству, безжалостно воплощенное в жизнь в той культуре, которую привил Абрамович.

«Стэмфорд Бридж» фактически является местом для спортивной версии «Субботним вечером в прямом эфире» — давнего американского скетч-шоу, которое поддерживает свою актуальность, задействуя разных приглашенных ведущих каждую неделю. Каждый привносит в него свою индивидуальность, благодаря чему шоу остается актуальным.

У Ди Маттео за плечами было всего три года опыта работы в «Милтон Кейнс Донс» и «Вест Бромвич Альбион», прежде чем он заменил Виллаш-Боаша. Популярный среди болельщиков экс-игрок «синих» просто решил отменить многие изменения, внесенные своим предшественником, вернув признанных, но стареющих игроков в самое сердце команды.

Точно так же, когда Авраам Грант заменил Жозе Моуринью, он был относительно неизвестен, имея опыт только работы в Израиле, но при этом имея тесные связи с Абрамовичем. Он нажал кнопку «сбросить настройки» и позволил команде, которая устала от настроений Моуринью, в значительной степени выбирать саму себя.

Тухель другой. У него есть солидный опыт, и он скорее модифицировал, чем сохранил. Несмотря на то, что немец принял команду в середине сезона, сжатого из-за пандемии коронавируса, он нашел способ сколотить в одно целое дорогостоящий состав, превратив его в нечто большее, чем просто в сумму частей.

Тактические изменения были жизненно важны. Тухель использовал схему 3-4-2-1, чтобы противостоять «Сити», «Реалу» и «Атлетико». Но, кроме того, дело также было в образе мышления.

Тухель избежал ловушки, в которую попали многие его предшественники, чувствовавшие необходимость поговорить о наследии, строительстве, долговечности, а также о том, почему именно они нарушат тренд и создадут династию в Западном Лондоне.

С первого дня работы он принял политику найма и увольнения. Он знает, что находится на карусели, и он полон решимости получить удовольствие от катания, а не тратить энергию на попытки остановить ее. И игрокам понравилась эта философия: все, что имеет значение — это здесь и сейчас.

Лэмпарду отчаянно хотелось задержаться на столь же длительный срок, который он провел в «Челси» в роли игрока, проведя 13 лет и завоевав статус легенды клуба. Но, несмотря на то, что он глубоко знал клуб, он не был в состоянии угнаться за скоростью перемен и за уровнем ожиданий.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

«Челси» потратил 220 миллионов фунтов в летнее трансферное окно, и, несмотря на проблемы на ранних стадиях построения нового проекта, Лэмпард говорил, что надеется все еще быть в клубе, когда команда начнет реализовывать свой потенциал.

В финале против «Сити» в стартовом составе на поле вышли пять из шести летних новичков. Тухель сделал все за пять месяцев.

Лэмпард только начинает свою тренерскую карьеру. Он станет лучше, он найдет более снисходительную среду, где сможет отточить свое мастерство. Ему также будет проще иметь больше влияния на тех игроков, которых подписывает клуб.

Тухель, который был уволен из ПСЖ в канун Рождества, хорошо разбирается в этом суровом климате. В ближайшие дни ожидается продление контракта с ним, но он знает — нет никаких гарантий, что он доработает его до конца. Ди Маттео был уволен через 186 дней после победы в Лиге чемпионов.

Тухель понимает, в какой ситуации оказался. «Планка теперь установлена. И когда мы закончим праздновать, а также когда мы усвоим этот опыт, настанет время развиваться и использовать его, чтобы стать лучше. Это критически важно. У нас молодые игроки. И сейчас большой вызов — оставаться голодными и идти к новой цели. Я могу заверить Абрамовича, что я останусь голодным, что я хочу получить следующий титул».

Томас Тухель globallookpress.com

Пожалуй, лучше всего резюмировал все автор победного гола в финале. Когда «Челси» начал праздновать после финального свистка, Кая Хаверца в интервью для ТВ спросили, было ли для него это идеальным завершением тяжелого сезона, в котором ему пришлось справляться с давлением, будучи самым дорогим подписанием в истории клуба.

«Если честно, мне по***. Мы только что выиграли гребаную Лигу чемпионов», — ответил он.

И это по сути и есть «Челси» — по-настоящему важна только победа.