Трансферный дайджест. 25-31 мая

Серхио Рамос

«Реал», защитник, 35 лет

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может сменить клуб этим летом, сообщает ESPN.

По данным издания, в его подписании заинтересован «Манчестер Сити». Тренер «Сити» Пеп Гвардиола ценит опыт и лидерские качества Рамоса.

В том случае, если Рамос не продлит контракт с «Реалом», англичане готовы предложить ему двухлетний контракт, основываясь на форме игрока и предпочтениях.

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В его соглашении будет возможность продлить договор на третий сезон либо в АПЛ, либо он сможет отыграть сезон в МЛС за «Нью-Йорк Сити».

Как сообщают испанские СМИ, до окончания срока контракта капитана «Реала» остался месяц, а между клубом и Рамосом по-прежнему нет взаимопонимания.

35-летний защитник хочет продолжать выступать за «Мадрид» и даже согласен на снижение зарплаты, но контракт он хочет на два года.

«Реал» придерживается политики, согласно которой всем футболистам старше 30 лет предлагает контракт на год. Ранее Лука Модрич подписал именно такое соглашение — до 2022 года.

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Если ситуация не разрешится, то с 30 июня Серхио Рамос официально будет свободным агентом.

В этом розыгрыше Ла Лиги на счету у Рамоса всего 15 матчей — защитник весь сезон страдал из-за травм и болезней, пропустил 35 матчей во всех турнирах и даже не попал в состав сборной Испании на Евро-2021.

Наш прогноз: «Реал»

Диего Лаксальт

«Милан», защитник, 28 лет

Диего Лаксальт globallookpress.com

Защитник «Милана» Диего Лаксальт привлек внимание ряда европейских клубов.

Как информирует итальянский журналист Николо Скира, запрос по 28-летнему игроку сделало московское «Динамо».

Также интерес к футболисту проявляют «Бешикташ» и «Порту». Оба клуба уже запрашивали информацию по игроку и в ближайшие дни сделают предложения о трансфере, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, уругваец точно покинет «Милан» в летнее трансферное окно.

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Минувший сезон Лаксальт провел в «Селтике» на правах аренды. Он отыграл 17 матчей в чемпионате Шотландии и забил 1 гол.

Контракт Лаксальта с «россонери» рассчитан до 30 июня 2022 года. Позапрошлый сезон он также провел в аренде — в «Торино».

Наш прогноз: «Бешикташ»

Рафаэль Варан

«Реал», защитник, 28 лет

Рафаэль Варан globallookpress.com

Защитник Рафаэль Варан покинет «Реал» в это межсезонье. По данным As, уход француза практически неизбежен.

28-летний игрок хочет попробовать свои силы в новом чемпионате. Срок его контракта истекает летом 2022 года, поэтому «Реал» вынужден продать его сейчас, иначе через год защитник уйдет бесплатно.

«Мадрид» намерен выручить на трансфере Варана свыше 60 миллионов евро. На замену ему уже подписан на правах свободного агента Давид Алаба.

По данным Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении защитника «Реала» — клуб хочет подписать опытного партнера для Харри Магуайра.

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Сам француз заявил, что примет решение о своем будущем после Евро-2020.

Наш прогноз: «Реал»

Стевен Бергвейн

«Реал», защитник, 28 лет

Стевен Бергвейн globallookpress.com

Вингер «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн может вернуться в голландский Эредивизи, сообщает De Telegraaf.

По информации издания, 23-летним игроком интересуется «Аякс». Действующий чемпион Нидерландов готов заплатить за Бергвейна 15 млн евро. «Шпоры» хотят получить не менее 25 млн.

Лондонцы приобрели Бергвейна за 32 миллиона евро зимой 2020 года. За два сезона он провел 35 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и отдал 4 голевых паса.

Наш прогноз: «Аякс»

Джером Боатенг

«Бавария», защитник, 32 года

Джером Боатенг globallookpress.com

Защитник «Баварии» Джером Боатенг покидает команду по окончании сезона.

Как информирует Sky Sport Germany, интерес к 32-летнему игроку проявляет «Лацио». Спортивный директор Игли Таре уже вступил в контакт с представителями футболиста, чей контракт истечет через месяц.

Также немец интересен и «Роме». Отмечается, что его игра нравится новому главному тренеру команды Жозе Моуринью. Клуб пока не ведет активных переговоров, но рассматривает такую возможность.

В минувшем сезоне Боатенг провел 29 игр за «Баварию» в Бундеслиге и забил гол.

Наш прогноз: «Лацио»

Родриго де Пауль

«Удинезе», полузащитник, 27 лет

Родриго де Пауль globallookpress.com

«Милан» готовит предложение о трансфере полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Вероятно, хавбек Хакан Чалханоглу, у которого в конце июня истекает срок действующего контракта с «Миланом», покинет клуб, отказавшись продлевать соглашение.

В де Пауле «Милан» видит возможную замену Чалханоглу. Клуб готовит предложение о трансфере 27-летнего игрока, но на данный момент в борьбе за него лидирует «Атлетико».

«Удинезе» хочет получить за хавбека около 40 млн евро, но «Милан» надеется снизить цену, включив в сделку полузащитника Йенса Хеуге. 21-летнего норвежца оценивают в 15 млн евро.

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Если «Удинезе» согласится на такой вариант, то «Милану» надо будет доплатить за де Пауля еще 20-25 млн евро.

Наш прогноз: «Милан»

Пау Торрес

«Вильярреал», защитник, 24 года

Пау Торрес globallookpress.com

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов.

Торрес произвел серьезное впечатление на «Манчестер Юнайтед» во время финала Лиги чемпионов, он входит в шорт-лист «МЮ» из пяти кандидатов на позицию центрального защитника.

Представители клуба встречались с агентами испанца.

Кроме того, «Реал» уже обсуждал с руководством «Вильярреала» возможный трансфер 24-летнего игрока, сообщает As.

«Барселона» также намерена усилить позицию центрального защитника, сообщает Marca.

Каталонский клуб уже давно следит за игроком. В этой ситуации деньги тоже могут стать проблемой. Торрес провел успешный сезон, и его трансферная стоимость значительно возросла.

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг готов продать звездного игрока, но заявил, что дешевым трансфер точно не будет.

В контракте Торреса прописаны отступные в размере 65 миллионов евро, однако его отпустят примерно за 50 миллионов.

Защитник в этом сезоне провел в Ла Лиге 33 матча, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

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Также он помог «Вильярреалу» пробиться в финал Лиги Европы и поедет летом на Евро-2020 в составе сборной Испании.

Наш прогноз: «Реал»