Топ-кандидаты на пост тренера «Реала»

Зинедин Зидан во второй раз покинул пост главного тренера «Реала». Выясняем, кто может его заменить.

1. Антонио Конте

Антонио Конте — настоящий победитель, которого в основном называют в одном ряду с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом как лучших тренеров мирового футбола, учитывая его впечатляющие достижения в «Ювентусе» и «Челси», а теперь и в «Интере».

Итальянец тактически проницателен и умеет извлекать максимум из плохой ситуации, превратив «Челси» из команды, занявшей 10-е место, в чемпиона Англии за один сезон. Он также стал первым тренером, который выбил «Ювентус» с вершины Серии А после девяти кряду титулов в Серии А у руля «Интера». Но на минувшей неделе он покинул «нерадзурри» из-за разногласий по поводу решения клуба продать игроков вследствие финансовых трудностей.

Теперь, когда Массимилиано Аллегри, которого прочили в качестве преемника Зинедина Зидана до своего возвращения в «Ювентус», больше не кандидат, Конте кажется наиболее логичным выбором для «Реала». Однако зачем ему работать в другом клубе, который сталкивается с такой же финансовой неопределенностью?

2. Маурисио Почеттино

Возвращение в Испанию всегда напрашивалось для Маурисио Почеттино с тех пор, как он вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов в 2019 году. И его неудача в попытках привести «Пари Сен-Жермен» к титулу чемпиона французской Лиги 1, который выиграл «Лилль» в последнем туре, поднимает вопросы о его долгосрочном будущем в ПСЖ.

Согласно распространенным сообщениям медиа, «Шпоры» вели переговоры с аргентинцем относительно вакантной должности наставника команды после увольнения Жозе Моуринью в апреле. Но привлекательность тренерской работы в клубе калибра «Реала», а также свобода перестраивать стареющий состав могут быть слишком соблазнительными, чтобы отказываться от них.

Впрочем, вероятно, что боссов королевского клуба может смутить то, что в послужном списке Почеттино есть только Кубок и Суперкубок Франции, что оставляет сомнения по поводу его способностей вернуть мадридцев на вершину испанского и европейского футбола.

3. Джан Пьеро Гасперини

По существу, никто не может отрицать, что ранее Джан Пьеро Гасперини заслужил крест на работе в одном из крупнейших клубов Европы, ведь злополучное пребывание 63-летнего футболиста у руля «Интера» продлилось всего пять матчей в 2011 году, прежде чем его освободили от своих обязанностей.

Но его работа в «Аталанте» была чрезвычайно впечатляющей, благодаря чему бергамаски выходили в Лигу чемпионов в предыдущие два сезона после его назначения во главе команды в 2016 году. Методы Гасперини обещают бренд высокотехнологичного атакующего футбола, что значительно контрастирует с консервативным подходом Зидана, и он может быть тем человеком, который вернет азарт и успех в испанскую столицу.

Проблемой, однако, может стать философия итальянца, которая трудно совместима со звездами «Реала». Его тренировки и сам стиль физически изматывающие, поэтому даже если Флорентино Перес сотоварищи полностью доверятся специалисту и спокойно расстанутся с возрастными игроками, которые не справятся с нагрузками Гасперини, им нужно потратить большие деньги на усиление, которых, похоже, нет.

4. Рауль Гонсалес

Не было бы ничего удивительного, если бы Перес обратился к легенде клуба Раулю, чтобы вывести «Реал» из беспорядка, который был в середине сезона, но передать 43-летнему специалисту руководство командой перед новым сезоном — авантюра.

Немногие футболисты понимают клуб лучше, чем его бывший нападающий, который забил 323 гола в 741 матчах и провел 21 год на «Сантьяго Бернабеу» в качестве игрока и члена персонала. Но кроме тренировки второй команды «Сливочных» в Сегунде-Б, Рауль не имеет тренерского опыта на высшем уровне.

Хотя для клубов стало обычным обращаться к бывшим игрокам, может возникнуть определенное нежелание отдавать эту работу испанцу — и, возможно, роль помощника для него была бы более выгодной в настоящее время. В конце концов, то, что «Реал» рассматривает и других кандидатов на вакантный пост, демонстрирует лишь то, что он еще не стал выбором № 1.