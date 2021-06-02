Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского

Сборная России в контрольном матче во Вроцлаве сыграла вничью с командой Польши (1:1). В составе поляков уже на четвертой минуте встрече счет открыл Якуб Сверчок, поразивший ворота Антона Шунина после передачи Пшемыслава Франковского. Россияне сравняли счет на 21-й минуте, диагональную передачу Александра Головина замкнул Вячеслав Караваев. В заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата Европы-2020 сборная России 5 июня в Москве сыграет с Болгарией.

Без Фернандеса, но с Головиным и Миранчуком

Редакция Sport24 изучает стартовый состав сборной России на первый контрольный матч дружины Станислава Черчесова.

«За полторы недели до старта Евро-2020 сборная России провела первый из двух запланированных контрольных матчей: сыграла вничью с командой Польши во Вроцлаве. Черышев, Марио Фернандес и Самошников пропускали матч по состоянию здоровья: об их проблемах было известно еще до игры. Станислав Черчесов говорил, что к началу чемпионата Европы Марио и Черышев будут готовы.

Попадание Самошникова в окончательный список игроков сборной на турнире — под большим вопросом. В заявку на матч также не попали Фомин, Лунев и Евгеньев. Как и в предыдущей игре против Словакии, сборная России начала матч в три центральных защитника (с Караваевым и Кузяевым на флангах).

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Состав был любопытен только с точки зрения одновременного наличия в старте Головина с Алексеем Миранчуком и нового амплуа Кузяева. В остальном Черчесов сделал вполне привычный выбор».

Против Польши — в таком составе. Вперёд, #НашиПарни 🇷🇺 — Сборная России (@TeamRussia) June 1, 2021

Обменялись голами

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов огорченно признает, что даже не в самом оптимальном составе сборная Польши не только быстро открыла счет, но и переигрывала россиян в начале матча.

«Поляки вышли на поле настолько злыми, как будто каждый игрок сборной России взял у них в долг и не вернул. Команда португальского тренера Паулу Соузы предложила в дебюте матча очень высокий темп, а наши чуть-чуть опаздывали в эпизодах.

Этого хозяевам хватило для того, чтобы открыть счёт уже на четвёртой минуте. Тройка центральных защитников российской сборной странно расположилась позиционно — в результате поляки создали ситуацию два в один против Фёдора Кудряшова. Нападающий Якуб Шверчок избежал офсайда и в 28 лет впервые забил за национальную команду.

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Вообще стартовый состав хозяев был далёк от оптимального. Не только из-за отсутствия главной звезды Роберта Левандовского. Например, защитники Михал Хелик, Камиль Пёнтковский и Тымотеуш Пухач на троих провели всего три матча за сборную Польши. Тем не менее даже такая экспериментальная оборона соперника в течение 20 минут переигрывала Артёма Дзюбу и Ко.

Зато потом сборная России реализовала первый же момент! Вячеслав Караваев показал, что у Фернандеса есть хорошая замена, поэтому Черчесову можно не беспокоиться. Александр Головин наконец-то получил возможность свободно подать из опасной позиции, а зенитовец резко отклеился от опекуна и выскочил из-за спины Дзюбы».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали после него отступать от свой игры, завладели инициативой, забили красивый ответный гол. Имели еще несколько моментов, но завершить не удалось. Доволен отношением к игре, потому что после насыщенных сборов команда компактно играла. Были качественные моменты, когда владели преимуществом. Были отрезки по 5-10 минут, когда отдавали инициативу. То, что запланировали — выполнили. Главное — никто на этот момент не травмирован. Завтра посмотрим, вылезет ли что-то у кого-то, или нет. 90 минут провели в хорошем темпе. Понятно, что на ЧЕ скорости будут еще выше. Во-первых, мы сегодня играли против определенного соперника — знали, как они будут играть. Поэтому были убеждены, что «ромб» против такой системы будет правильнее. Дальше игра с Болгарией — для этого тоже выберем систему. Посмотрим, кто будет играть.

Настораживающая Дзюбозависимость

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что стремление российской команды играть через форварда «Зенита» может принести проблемы.

«В оставшееся время тайма россияне не уступили полякам в динамике и превзошли во владении, что не может не радовать. Хватало и подходов к чужой штрафной, но на этом приятные впечатления заканчиваются. Вызывают сомнения два момента.

Первое — это выход из обороны через правого центрального защитника Андрея Семенова, не имеющего хорошего первого паса. Часто он предпочитал не рисковать и играл поперек, в результате чего на чужую половину команда выходила слева. А предсказуемость есть потенциальная слабость. Когда же Семенов играл вперед, не всегда получалось удачно. Второй по остроте момент в тайме соперники создали именно после обреза Андрея (он еще и опрометчиво выскочил спасать положение — атаку не прервал, зато заработал желтую). Неслучайно в перерыве его заменил Игорь Дивеев.

Польша — Россия globallookpress.com

А впереди как бы сборная ни комбинировала вокруг штрафной, просочиться в нее она может только подачей на Дзюбу. Точнее даже так — последний пас всегда следует на Дзюбу. В редком эпизоде Миранчук, получив передачу низом в штрафной, пробить не решился, а пас на партнера не прошел. В других эпизодах навесы следовали еще раньше, но эффективности от них было мало. Даже если форварду удавалось выиграть борьбу, скидывать ему оказалось некому — Головин и Миранчук слабо под него подстраивались».

Паулу Соуза Главный тренер сборной Польши Мы очень хорошо начали матч, использовали высокий прессинг, блокировали соперника, но потом наша игра развалилась. Мы потеряли инициативу, позволяли сборной России пасовать, работать с мячом. Во втором тайме мы хорошо контролировали мяч, соблюдали дисциплину в обороне.

Разные таймы

Автор Soccer.ru Сергей Иванов фиксирует, насколько разными получились два тайма по содержанию игры.

«Наиболее наглядно разницу в первом и втором тайме по содержанию игры покажут основные статистические показатели. Возьмем, к примеру, владение мячом. После финального свистка красовались красивые цифры: 50 на 50. Но в первом тайме сборная России контролировала мяч ощутимо лучше: 59 процентов времени. Соответственно, во второй половине всё было ровно наоборот, и уже поляки лучше его держали.

Но при этом игра после перерыва стала гораздо менее острой. В первом тайме сборная Польши нанесла пять ударов по воротам Шунина, а сборная России предприняла четыре попытки. При этом поляки дважды попали в створ, россияне — один раз. А что мы видим после перерыва? Всего два удара от Польши и один от России. И ни одного из них — в створ. При этом каждая из команд во втором тайме 12 раз нарушила правила. Повышение плотности игры и рост количества единоборств привели к тому, что динамика была утрачена, а основными способами обострения стали стандарты. Но вот использование их оставляло желать лучшего.

Польша — Россия globallookpress.com

Даже при наличии у сборной России Головина, который отыграл до финального свистка. К слову, на последних секундах он исполнял подачу с перспективного стандарта, но крайне неудачно. Тут снова говорим о факторе усталости. В первом тайме команды давали друг другу больше пространства, меньше фолили, следовательно, игра шла более динамично и живо. Но что характерно для обоих таймов — это периодические прорывы через центр с перспективами ухода в контратаку с численным перевесом. Причем с обеих сторон, но у поляков даже чаще».

Якуб Шверчок Форвард сборной Польши Я быстро забил. Потом у меня были другие возможности. Жаль, что мне не удалось забить во второй раз. Предпочитаю не делать слишком много выводов, но очевидно, что я счастлив забить свой первый гол за Польшу. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем испытании

Привычная картина

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев не увидел ничего нового в игре сборной России на примере матча с Польшей.

«Что мы увидели на фоне крепкого середняка из числа участников Евро? Который, возможно, послабее Дании и посильнее Финляндии. Привычную картину. Проблемы в обороне. Стоило полякам придумать что-то интересное, как наша защита начинала трещать. У России в центре три футболиста, но соперникам в середине штрафной почему-то удавалось получать мячи без помех. В том числе, в эпизоде с пропущенным уже на 4-й минуте голом.

Медлительностью Семенова тоже никого не удивить. Защитник "Ахмата" в первом тайме наошибался немало, так что выход в перерыве на замену Дивеева — еще один логичный и понятный шаг. И в атаке все предсказуемо. Мы ждали Головина, как мессию, и он показал, что настоящий лидер сборной — легкость, движение, техника, темп. Александр и выложил как на блюдечке голевую Караваеву.

Польша — Россия globallookpress.com

Миранчук? Пока по-настоящему золотым активом не стал, находился в тени Головина, но, похоже, сезон в "Аталанте" пошел на пользу — Алексея стало сложнее отделять от мяча, в его действиях начала проскальзывать конкретика. И как жаль, что хавбек не стал в первом тайме бить из пределов штрафной в выгоднейшей ситуации, а решил отдать передачу! Для уверенности гол был бы очень кстати. Вообще попытки разыграть мяч до верного порой казались излишними — из ударных позиций стоит бить почаще».

Матвей Сафонов Голкипер сборной России Готовился к игре, но немножко неожиданным для меня стал дебют. Сейчас идет подготовка, достаточно важный матч, поэтому мне приятно, что мне доверили игровое время сегодня. Это мой дебют. Тренер говорил перед выходом на поле, чтобы я спокойно играл, как умею, и не переживал. Если честно, не сильно волновался, был уверен, что все пройдет хорошо. Я готовился. Для меня задача — готовиться как будто буду играть я. Так буду продолжать делать и дальше.

Эксперимент Черчесова не удался

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев находит за что покритиковать российскую команде по итогам матча с поляками и предчувствет проблемы на Евро-2020.

«Эксперимент с использованием двух лидеров-легионеров Александра Головина и Алексея Миранчука нельзя назвать успешным. Хотя Головин в роли одной из "восьмерок" чувствует себя достаточно комфортно, то без мяча хавбек "Аталанты" по-прежнему играет малоэффективно. Он старается, но высоким давлением сборная России явно не приближает себя к перехвату, потому как Миранчук слабо себя проявляет в агрессивном прессинге, а Артем Дзюба и вовсе в нем практически не участвует. В результате Алексей покинул поле, а Рифат Жемалетдинов стал смотреться быстрее и органичнее.

Тем менее, с мячом сборная России определенно знает, что нужно делать. В середине тайма, например, она провела домашнюю комбинацию с навесом на дальнюю штангу, где замкнул передачу Вячеслав Караваев. Определенно это сделано с прицелом на качественные забегания Марио Фернандеса, который вернется в строй к началу турнира. В последних матчах он стал забивать чаще, так что натурализованный бразилец наверняка станет одним из неожиданных орудий сборной России.

Польша — Россия globallookpress.com

Однако этого явно не хватит, если команда не прибавит в качестве. Можно списать ничью с Польшей (1:1) на то, что сборная России еще набирает оптимальные кондиции, закладывает физику, но если на Евро-2020 россияне продолжат оголять зоны на своей половине поля, допускать так много потерь в опасной близости от ворот и безуспешно играть в высокий прессинг, выход из группы станет для команды большой удачей».

Лукаш Фабьянски Голкипер сборной Польши Мы играли против мощного соперника. Сборная России очень сильна и выпустила хороший состав. Здорово, что мы активно начали встречу и забили быстрый гол. После этого мы отдали сопернику слишком многое и чуть пассивно действовали в обороне. Во втором тайме мы лучше понимали друг друга и контролировали ход игры

Кто лишний?

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов по итогам контрольного матча с Польшей гадает о том, кого отцепит от состава Станислав Черчесов.

«Непонятная травма у Самошникова, который пожаловался на боль в бедре и из-за повреждения пропустит примерно неделю. Поэтому против Польши Черчесов поставил слева в защите Далера Кузяева, а Жирков вышел на замену после часа игры. Сомнительно, что тренер возьмет на турнир Самошникова, который пока не провел ни одной встречи за национальную команду и находится не в лучшем функциональном состоянии. На предыдущем сборе Илья тоже только тренировался, а матчи смотрел с трибуны.

Шунин ожидаемо начал матч в старте, а вот замена вратаря на 63-й минуте на Матвея Сафонова — очевидный сигнал, что молодой голкипер останется в обойме. Это была дебютная игра краснодарца в сборной. Отцепить Черчесову придется Лунева или Дюпина. Голкипер "Зенита" не попал в заявку во Вроцлаве, что тоже можно расценить как сигнал — в роли третьего номера на Евро поедет Дюпин.

Польша — Россия globallookpress.com

Третьего лишнего в сборной определить тяжелее — очевидного кандидата нет. Это может быть и Денис Макаров, который еще ни разу не выступал за главную команду страны, но при этом в Польше оказался в заявке. Не попал туда Даниил Фомин, хотя в марте выходил в старте во встрече отбора на ЧМ-2022 с Мальтой. Черчесов дал игровое время молодому Мухину — его тренер видит сменщиком Оздоева, а в запасе остался Баринов. Кажется, Фомину при таком раскладе нет места в заявке на Евро».

Тымотеуш Пухач Защитник сборной Польши Совершенно волшебный для меня вечер. Моя семья была на трибунах, и ее поддержка значила для меня так много. При этом я провел первый матч за сборную. Никогда не забуду этот вечер

Эксперимент Черчесова...удался?

Главный редактор «Спорт день за днем» Иван Жидков остался доволен игрой сборной России в матче с Польшей и тем, как сработали задумки главного тренера.

«В целом отработка игры с тремя центральными прошла пусть и не идеально (странно было бы), но без россыпи моментов у своих ворот, хотя и подбор теряли чаще, чем хотелось бы, и прессинг работал не всегда чисто — чтобы соперник понесся в контратаку обычно достаточно не успеть на долю секунды.

При этом один из тройки центральных (Кудряшов) нагло включался в розыгрыш на позиции "шестерки", а то и "восьмерки", добавляя количества и настаивая на доминировании. Польше пришлось часто терпеть, бороться, искать контратаку. Важное предупреждение: Бельгия по сравнению с ЧМ-2018 стала мудрее и сама с удовольствием притворяется удавом. Но разве кто-то будет спорить, что с ней в любом случае будет сложно?

Польша — Россия globallookpress.com

Конечно, хотелось бы Миранчука побольше (прессинг только выиграет), Оздоева поспокойнее, Жиркова поготовее, Заболотного помастеровитее, Фернандеса поздоровее. Но было важно увидеть игроков в заключительной фазе подготовки, зафиксировать дополнительные детали именно на фоне преодоления, в чем-то убедиться, что-то опровергнуть. В любом случае, это произошло, а впереди еще игра с Болгарией на фоне приемлемого выступления в Польше.

Все футбольные трансферы

Все эти разговоры про "на Евро будет другой уровень" пустой звук. Сыграли так, чтобы к этому уровню успеть еще подготовиться, ради этого сами гоняли себя до потери сознания. И если нельзя делать выводов по этой Польше, то почему их можно было делать по той Австрии?»