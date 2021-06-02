Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского

Без Фернандеса, но с Головиным и Миранчуком
Редакция Sport24 изучает стартовый состав сборной России на первый контрольный матч дружины Станислава Черчесова.
«За полторы недели до старта Евро-2020 сборная России провела первый из двух запланированных контрольных матчей: сыграла вничью с командой Польши во Вроцлаве. Черышев, Марио Фернандес и Самошников пропускали матч по состоянию здоровья: об их проблемах было известно еще до игры. Станислав Черчесов говорил, что к началу чемпионата Европы Марио и Черышев будут готовы.
Попадание Самошникова в окончательный список игроков сборной на турнире — под большим вопросом. В заявку на матч также не попали Фомин, Лунев и Евгеньев. Как и в предыдущей игре против Словакии, сборная России начала матч в три центральных защитника (с Караваевым и Кузяевым на флангах).
Состав был любопытен только с точки зрения одновременного наличия в старте Головина с Алексеем Миранчуком и нового амплуа Кузяева. В остальном Черчесов сделал вполне привычный выбор».
Против Польши — в таком составе. Вперёд, #НашиПарни 🇷🇺— Сборная России (@TeamRussia) June 1, 2021
Обменялись голами
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов огорченно признает, что даже не в самом оптимальном составе сборная Польши не только быстро открыла счет, но и переигрывала россиян в начале матча.
«Поляки вышли на поле настолько злыми, как будто каждый игрок сборной России взял у них в долг и не вернул. Команда португальского тренера Паулу Соузы предложила в дебюте матча очень высокий темп, а наши чуть-чуть опаздывали в эпизодах.
Этого хозяевам хватило для того, чтобы открыть счёт уже на четвёртой минуте. Тройка центральных защитников российской сборной странно расположилась позиционно — в результате поляки создали ситуацию два в один против Фёдора Кудряшова. Нападающий Якуб Шверчок избежал офсайда и в 28 лет впервые забил за национальную команду.
Вообще стартовый состав хозяев был далёк от оптимального. Не только из-за отсутствия главной звезды Роберта Левандовского. Например, защитники Михал Хелик, Камиль Пёнтковский и Тымотеуш Пухач на троих провели всего три матча за сборную Польши. Тем не менее даже такая экспериментальная оборона соперника в течение 20 минут переигрывала Артёма Дзюбу и Ко.
Зато потом сборная России реализовала первый же момент! Вячеслав Караваев показал, что у Фернандеса есть хорошая замена, поэтому Черчесову можно не беспокоиться. Александр Головин наконец-то получил возможность свободно подать из опасной позиции, а зенитовец резко отклеился от опекуна и выскочил из-за спины Дзюбы».
Настораживающая Дзюбозависимость
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что стремление российской команды играть через форварда «Зенита» может принести проблемы.
«В оставшееся время тайма россияне не уступили полякам в динамике и превзошли во владении, что не может не радовать. Хватало и подходов к чужой штрафной, но на этом приятные впечатления заканчиваются. Вызывают сомнения два момента.
Первое — это выход из обороны через правого центрального защитника Андрея Семенова, не имеющего хорошего первого паса. Часто он предпочитал не рисковать и играл поперек, в результате чего на чужую половину команда выходила слева. А предсказуемость есть потенциальная слабость. Когда же Семенов играл вперед, не всегда получалось удачно. Второй по остроте момент в тайме соперники создали именно после обреза Андрея (он еще и опрометчиво выскочил спасать положение — атаку не прервал, зато заработал желтую). Неслучайно в перерыве его заменил Игорь Дивеев.
А впереди как бы сборная ни комбинировала вокруг штрафной, просочиться в нее она может только подачей на Дзюбу. Точнее даже так — последний пас всегда следует на Дзюбу. В редком эпизоде Миранчук, получив передачу низом в штрафной, пробить не решился, а пас на партнера не прошел. В других эпизодах навесы следовали еще раньше, но эффективности от них было мало. Даже если форварду удавалось выиграть борьбу, скидывать ему оказалось некому — Головин и Миранчук слабо под него подстраивались».
Разные таймы
Автор Soccer.ru Сергей Иванов фиксирует, насколько разными получились два тайма по содержанию игры.
«Наиболее наглядно разницу в первом и втором тайме по содержанию игры покажут основные статистические показатели. Возьмем, к примеру, владение мячом. После финального свистка красовались красивые цифры: 50 на 50. Но в первом тайме сборная России контролировала мяч ощутимо лучше: 59 процентов времени. Соответственно, во второй половине всё было ровно наоборот, и уже поляки лучше его держали.
Но при этом игра после перерыва стала гораздо менее острой. В первом тайме сборная Польши нанесла пять ударов по воротам Шунина, а сборная России предприняла четыре попытки. При этом поляки дважды попали в створ, россияне — один раз. А что мы видим после перерыва? Всего два удара от Польши и один от России. И ни одного из них — в створ. При этом каждая из команд во втором тайме 12 раз нарушила правила. Повышение плотности игры и рост количества единоборств привели к тому, что динамика была утрачена, а основными способами обострения стали стандарты. Но вот использование их оставляло желать лучшего.
Даже при наличии у сборной России Головина, который отыграл до финального свистка. К слову, на последних секундах он исполнял подачу с перспективного стандарта, но крайне неудачно. Тут снова говорим о факторе усталости. В первом тайме команды давали друг другу больше пространства, меньше фолили, следовательно, игра шла более динамично и живо. Но что характерно для обоих таймов — это периодические прорывы через центр с перспективами ухода в контратаку с численным перевесом. Причем с обеих сторон, но у поляков даже чаще».
Привычная картина
Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев не увидел ничего нового в игре сборной России на примере матча с Польшей.
«Что мы увидели на фоне крепкого середняка из числа участников Евро? Который, возможно, послабее Дании и посильнее Финляндии. Привычную картину. Проблемы в обороне. Стоило полякам придумать что-то интересное, как наша защита начинала трещать. У России в центре три футболиста, но соперникам в середине штрафной почему-то удавалось получать мячи без помех. В том числе, в эпизоде с пропущенным уже на 4-й минуте голом.
Медлительностью Семенова тоже никого не удивить. Защитник "Ахмата" в первом тайме наошибался немало, так что выход в перерыве на замену Дивеева — еще один логичный и понятный шаг. И в атаке все предсказуемо. Мы ждали Головина, как мессию, и он показал, что настоящий лидер сборной — легкость, движение, техника, темп. Александр и выложил как на блюдечке голевую Караваеву.
Миранчук? Пока по-настоящему золотым активом не стал, находился в тени Головина, но, похоже, сезон в "Аталанте" пошел на пользу — Алексея стало сложнее отделять от мяча, в его действиях начала проскальзывать конкретика. И как жаль, что хавбек не стал в первом тайме бить из пределов штрафной в выгоднейшей ситуации, а решил отдать передачу! Для уверенности гол был бы очень кстати. Вообще попытки разыграть мяч до верного порой казались излишними — из ударных позиций стоит бить почаще».
Эксперимент Черчесова не удался
Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев находит за что покритиковать российскую команде по итогам матча с поляками и предчувствет проблемы на Евро-2020.
«Эксперимент с использованием двух лидеров-легионеров Александра Головина и Алексея Миранчука нельзя назвать успешным. Хотя Головин в роли одной из "восьмерок" чувствует себя достаточно комфортно, то без мяча хавбек "Аталанты" по-прежнему играет малоэффективно. Он старается, но высоким давлением сборная России явно не приближает себя к перехвату, потому как Миранчук слабо себя проявляет в агрессивном прессинге, а Артем Дзюба и вовсе в нем практически не участвует. В результате Алексей покинул поле, а Рифат Жемалетдинов стал смотреться быстрее и органичнее.
Тем менее, с мячом сборная России определенно знает, что нужно делать. В середине тайма, например, она провела домашнюю комбинацию с навесом на дальнюю штангу, где замкнул передачу Вячеслав Караваев. Определенно это сделано с прицелом на качественные забегания Марио Фернандеса, который вернется в строй к началу турнира. В последних матчах он стал забивать чаще, так что натурализованный бразилец наверняка станет одним из неожиданных орудий сборной России.
Однако этого явно не хватит, если команда не прибавит в качестве. Можно списать ничью с Польшей (1:1) на то, что сборная России еще набирает оптимальные кондиции, закладывает физику, но если на Евро-2020 россияне продолжат оголять зоны на своей половине поля, допускать так много потерь в опасной близости от ворот и безуспешно играть в высокий прессинг, выход из группы станет для команды большой удачей».
Кто лишний?
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов по итогам контрольного матча с Польшей гадает о том, кого отцепит от состава Станислав Черчесов.
«Непонятная травма у Самошникова, который пожаловался на боль в бедре и из-за повреждения пропустит примерно неделю. Поэтому против Польши Черчесов поставил слева в защите Далера Кузяева, а Жирков вышел на замену после часа игры. Сомнительно, что тренер возьмет на турнир Самошникова, который пока не провел ни одной встречи за национальную команду и находится не в лучшем функциональном состоянии. На предыдущем сборе Илья тоже только тренировался, а матчи смотрел с трибуны.
Шунин ожидаемо начал матч в старте, а вот замена вратаря на 63-й минуте на Матвея Сафонова — очевидный сигнал, что молодой голкипер останется в обойме. Это была дебютная игра краснодарца в сборной. Отцепить Черчесову придется Лунева или Дюпина. Голкипер "Зенита" не попал в заявку во Вроцлаве, что тоже можно расценить как сигнал — в роли третьего номера на Евро поедет Дюпин.
Третьего лишнего в сборной определить тяжелее — очевидного кандидата нет. Это может быть и Денис Макаров, который еще ни разу не выступал за главную команду страны, но при этом в Польше оказался в заявке. Не попал туда Даниил Фомин, хотя в марте выходил в старте во встрече отбора на ЧМ-2022 с Мальтой. Черчесов дал игровое время молодому Мухину — его тренер видит сменщиком Оздоева, а в запасе остался Баринов. Кажется, Фомину при таком раскладе нет места в заявке на Евро».
Эксперимент Черчесова...удался?
Главный редактор «Спорт день за днем» Иван Жидков остался доволен игрой сборной России в матче с Польшей и тем, как сработали задумки главного тренера.
«В целом отработка игры с тремя центральными прошла пусть и не идеально (странно было бы), но без россыпи моментов у своих ворот, хотя и подбор теряли чаще, чем хотелось бы, и прессинг работал не всегда чисто — чтобы соперник понесся в контратаку обычно достаточно не успеть на долю секунды.
При этом один из тройки центральных (Кудряшов) нагло включался в розыгрыш на позиции "шестерки", а то и "восьмерки", добавляя количества и настаивая на доминировании. Польше пришлось часто терпеть, бороться, искать контратаку. Важное предупреждение: Бельгия по сравнению с ЧМ-2018 стала мудрее и сама с удовольствием притворяется удавом. Но разве кто-то будет спорить, что с ней в любом случае будет сложно?
Конечно, хотелось бы Миранчука побольше (прессинг только выиграет), Оздоева поспокойнее, Жиркова поготовее, Заболотного помастеровитее, Фернандеса поздоровее. Но было важно увидеть игроков в заключительной фазе подготовки, зафиксировать дополнительные детали именно на фоне преодоления, в чем-то убедиться, что-то опровергнуть. В любом случае, это произошло, а впереди еще игра с Болгарией на фоне приемлемого выступления в Польше.
Все эти разговоры про "на Евро будет другой уровень" пустой звук. Сыграли так, чтобы к этому уровню успеть еще подготовиться, ради этого сами гоняли себя до потери сознания. И если нельзя делать выводов по этой Польше, то почему их можно было делать по той Австрии?»