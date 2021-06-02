Возвращение в прошлое ради краткосрочного будущего. Анчелотти снова в «Реале»

Один из самых титулованных тренеров мира Карло Анчелотти во второй раз в карьере принял мадридский «Реал». Реакция СМИ на новость о назначении итальянца.

Жестокая правда для «Эвертона»

Автор BBC Фил Макналти подводит итоги ухода Анчелотти для «Эвертона»:

«Английский клуб должен быть ошеломлен скоростью развития событий за последние сутки — клуб покинул "голливудский" тренер, нанятый владельцем Фархадом Мошири.

Приезд Анчелотти был расценен, как настоящий переворот. Мошири удалось убедить одну из самых титулованных и уважаемых фигур в футболе приехать в Ливерпуль, чтобы вернуть "Эвертону" былую славу.

Период 61-летнего тренера в Англии получился неоднозначным — ужасные домашние результаты уравновешивались такими результатами, как первая победа над "Ливерпулем" на "Энфилде" с 1999 года. Но в конечном счете 10-е место в первом полноценном сезоне Анчелотти стало разочарованием.

Тем не менее, итальянский тренер по-прежнему пользовался большим уважением у болельщиков "Эвертона", которые были разочарованы его решением уйти.

Жестокая правда для "Эвертона" заключается в том, что, несмотря на все финансы и амбиции Мошири, "ириски" по-прежнему не входят в число элитных клубов, что всегда делает их уязвимыми для клубов, как "Реал".

Фархад Мошири globallookpress.com

С "Эвертоном" теперь связывают Эдди Хоу, который отказался возглавить "Селтик", экс-тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту и экс-тренера "Эвертона" Дэвида Мойеса. Хотя его вряд ли стоит ждать после того, как он дал устное согласие на новый трехлетний контракт с "Вест Хэмом", выведя их в еврокубки. Но Машири также может иметь собственные идеи».

Результаты могли подтолкнуть Анчелотти к уходу

Автор Sky Sports Бен Граунд напоминает, что «Эвертон» хорошо стартовал в сезоне:

«Ухудшение результатов в конце сезона и финиш лишь на десятом месте, который оставил фанатов с чувством разочарования, определенно стали мрачной точкой в обнадеживающем сезоне.

Для Анчелотти это вполне могло быть фактором, способствовавшим его решению прекратить работу. Остро осознавая масштаб задачи, которая все еще впереди, в мае он уже проиграл "Шеффилд Юнайтед", потерпев девятое поражение в сезоне. Казалось, что у него очень мало ответов, чтобы исправить ситуацию. Но итальянец провел позитивные переговоры о стратегии работы на трансферном рынке с советом директоров.

Разгром со счетом 0:5 от "Ман Сити" в последнем туре подчеркнул, насколько сильно команде необходима была операция в летнее межсезонье».

Карло Анчелотти globallookpress.com

Условия контракта

Автор AS Марко Руис рассказывает о том, с чем Анчелотти столкнется в «Реале» и объясняет, почему клуб предложил тренеру трехлетний контракт.

«Первые два сезона Анчелотти во время его первого пребывания в "Реале" были чрезвычайно успешными — под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира. Тот период его работы был подкреплен успехами грозной линии фронта BBC, сейчас же ему придется столкнуться с капитальным ремонтом и составом, в котором некоторым ключевым игрокам уже за 30 (Кроос, Модрич, Рамос, Бензема), а молодежи еще предстоит проявить себя.

Так что Анчелотти понадобится время, чтобы поработать с командой. Это долгосрочный проект, и тренер согласился на трехлетний контракт.

"Эвертон" не чинил ему препятствий, хотя у Анчелотти и был длительный контракт. Это стало облегчением для "Реала", которому не пришлось платить крупную сумму в качестве компенсации.

В последние годы "Реал" уже использовал стратегию подписания трехлетних контрактов — чтобы сэкономить себе деньги и прикрыть спину. Согласно пункту контракта, тренера можно будет уволить, выплатив ему зарплату за оставшуюся часть сезона и еще один год.

Например, если тренер зарабатывает 12 миллионов евро (1 миллион в месяц) и его увольняют в конце апреля, ему будут причитаться 2 миллиона евро (за май и июнь этого сезона), плюс дополнительная сезонная заработная плата (12 миллионов) — даже если у тренера осталось еще два-три года по контракту».

Анчелотти и Зидан: круг замкнулся

Обозреватель sports.ru Вадим Лукомский — о сходстве Карло Анчелотти и Зинедина Зидана:

«Анчи был психом до встречи с Зиданом в 1999-м. В автобиографии он назвал Зидана "лучшим игроком из всех, кем он когда-либо руководил". "Первым игроком, под которого я тактически подстроил игру, был Зинедин Зидан в 'Ювентусе', — признавался Карло. С тех пор в каждом клубе итальянец выбирал формацию, отталкиваясь от подбора игроков. Этот принцип сделал его самым успешным тренером в истории Лиги чемпионов (до эры Зидана, разумеется) и привел в 'Реал Мадрид'. От Зизу Карло получил ценный урок — настоящие суперзвезды важнее тактических догм.

Сначала Зидан-игрок полностью трансформировал мышление Анчелотти-тренера. Потом Анчелотти-тренер сильнее всех повлиял на формирование Зидана-тренера, взяв его в штаб в 2013-м. Закаленный эти идеями Зидан-тренер выиграл все с командой, основу которой заложил Анчелотти.

Сейчас Анчелотти приходит вместо Зидана. Это можно трактовать как элегантно замкнувшийся круг. Только мне кажется, что этот круг давно замкнулся, а сейчас мы наблюдаем отчаянную попытку повернуть время вспять и шагать назад. Увы, это невозможно.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Анчелотти и Зидан действительно максимально похожи. Для них первичны игроки, а не система. Система изобретается под их сильные качества и без проблем корректируется. Многие почему-то не относят такое балансирование качеств игроков к тактической работе и упрекают таких тренеров в нехватке четкой философии, но по мне это важнейшая часть тактики, а Зизу с Анчи — топы этого ремесла".

Анчелотти способен повесить недолговечную ширму успешности

Анчелотти может дать результат сходу, считает Александр Чистяков из soccer.ru:

"В столь неблагоприятных обстоятельствах логично было доверить 'Реал' опытному менеджеру, который за годы карьеры отрастил толстую кожу и умеет выстраивать отношения в коллективе. Карло Анчелотти, ко всему прочему, раньше уже работал со 'Сливочными', у многих футболистов и персонала осталась о нем хорошая память. Не сомневаюсь, что Флорентино Перес в критический момент мог обратиться и к Жозе Моуриньо, которого не переставал ценить после трех лет сотрудничества с ним (2010-2013). Хорошо, что португалец недавно нашел работу в Риме, ведь он приехал бы тушить возгорания с канистрой бензина.

Анчелотти — совершенно другой, и даже если он немного устал и отстал от бешеного ритма современного футбола (иначе провел бы последние годы в МЮ или ПСЖ, а не в 'Наполи' и 'Эвертоне'), итальянец сумел сохранить репутацию приятного человека, который за счет разговоров, увещеваний, шуток и прибауток может на короткий срок создать видимость нормальности в своем клубе. Флорентину Пересу сейчас нужно именно это, и Карлетто должен осознавать, что его зовут в 'Реал' загребать руками жар и прикрывать своей фигурой президента.

Но это тренера не страшит по понятным причинам: Анчелотти 61 год, в последние годы карьера неуклонно шла вниз, а тут такой шанс заскочить обратно на топ-уровень. А что? А вдруг? Кроме того, Папа Карло является редким тренером, который может с ходу дать результат в 'Реале' вопреки всем проблемам. У него необязательно получится, но такой шанс есть, в отличие от тех же Конте и Почеттино, которые гораздо сильнее зависимы от прямой поддержки своих работодателей.

Итальянцы вообще склонны моментально что-то выигрывать с 'Реалом': Капелло два раза с разницей в 10 лет заезжал в Мадрид сроком на один сезон и каждый раз выигрывал со 'Сливочными' чемпионат Испании. Сам Анчелотти в своей первой же кампании у руля 'Королевского клуба' завоевал Кубок Короля и долгожданную 'Десиму'. Пересу сейчас очень хочется всем доказать: смотрите, 'Реал' может побеждать и без Зидана. Анчелотти — это тот тренер, который способен быстро разобраться и повесить ширму успешности. Скорее всего, недолговечную, но Пересу нужно хотя бы сезон пересидеть в окопах".

Перестройка в "Реале" будет отложена

Кирилл Хаит из "Чемпионата" скептически оценивает песпективы Анчелотти, но с позитивом смотрит на приход в клуб другого человека:

"В лучшем случае, если Анчелотти будет работать в 'Реале' так же эффективно, как на пике карьеры, он сможет сохранить нынешний уровень команды. Но не поднимет выше. Зидан — тренер того же направления, который выстраивает отношения с игроками, а тактику выбирает по ситуации, исходя из соперника и того, кто в какой форме. У него нет системы, и в рамках этого направления Зидан достиг потолка — возможно, сохранить его уровень результатов, не меняя подход, не получится, потому что он сам делает то же, что делал Анчелотти на пике карьеры.

Перестройка будет снова отложена. Бессменный ветеранский костяк будет и дальше определять уровень команды. Кстати, это немного напоминает 'Милан' Анчелотти, который медленно старел, почти незаметно сдавал позиции и упустил время для обновления. При таком раскладе чемпионство в Ла Лиге будет снова зависеть от проблем 'Барселоны': если они сохранятся, получится побороться, но если команда выйдет на привычный график около 90 очков за сезон, борьбы не будет. Кстати, даже на пике Анчелотти не был особенно хорош на дистанции.

Карло Анчелотти globallookpress.com

В худшем случае, если Анчелотти действительно утратил магию личного обаяния, благодаря которой раньше выжимал из своих игроков максимум, то 'Реал' ждёт сезон слабее прошедшего. Потому что ждать от Карло чудес в плане тактики, например, системы, которая замаскирует слабости игроков и сделает команду сильнее за счёт синергии, не приходится. Он никогда этого не делал.

По-настоящему хорошая новость связана не лично с ним, а с возвращением в штаб 'Реала' другого человека. Антонио Пинтус, главный по физподготовке, вернулся из 'Интера'. То, что мадридцы пережили худший сезон по травмам в своей новейшей истории (60+ травм) именно в период его отсутствия — не случайность. С его приходом можно будет не беспокоиться хотя бы о том, что команда весной бросит бегать (как бросил 'Эвертон'). Его методы должны компенсировать излишне либеральные тренировки Анчелотти. Это действительно обнадёживающая новость, но ведь Пинтус был бы не менее эффективен и при тренере, способном выстраивать систему".

Выиграть титулы будет сложнее, чем в 2014 году

Корреспондент "Спорт-Экспресса" Андрей Кузичев считает, что "Реал" станет семьей, но побить рекорды Анчелотти будет сложно:

"Сложно представить, что ждет Анчелотти в Мадриде. И отработает ли он полностью контракт, который, по данным El Chiringuito, будет рассчитан до 2024 года. Из рук Зидана, который в свое время помогал Анчелотти в штабе 'Реала', итальянец получит команду, которая находится в стадии обновления. Уже без Серхио Рамоса, Рафаэля Варана и Марселу. Никто не знает, кого — кроме Давида Алабы — подпишет Перес, который прежде не особо советовался с Анчелотти и мог сам купить Хамеса Родригеса, расставшись при этом с Анхелем Ди Марией. Непонятно и то, как приживутся в Мадриде 4-4-2, которые у Зидана совершенно не работали.

Уверенным можно быть в двух вещах. Во-первых, в раздевалке будет мир и покой, а команда превратится в семью. Во-вторых, у Анчелотти остался незакрытый гештальт. Он побеждал в серии А, АПЛ, бундеслиге и лиге 1, и для 'Большого шлема' осталась только непокоренная ла лига. Но, конечно, в Мадриде мечтают о Лиге чемпионов, где итальянец поднимал 'ушастый' кубок трижды — наравне с Зиданом и Бобом Пейсли. До мирового рекорда остался один трофей, однако взять его будет гораздо труднее, чем со звездным 'Реалом' — 2014".

Карло Анчелотти globallookpress.com

С Анчелотти "Реал" установил рекорд

Marca вспоминает феноменальный рекорд Анчелотти во время его первой каденции в "Реале":

"Анчелотти возвращается в клуб, который тренировал с 2013 по 2015 годы. И цифры по его итогам работы в 'Реале' в этот период должны давать повод для оптимизма болельщикам 'сливочных'.

Во время своего первого периода Анчелотти привел 'Реал' к рекордной серии клуба по количеству побед подряд — 22. Также под его руководством команда победила в 74,7% игр.

'Реал' выиграл невероятные 22 матча подряд после поражения от 'Атлетико' 13 сентября 2014 года и до поражения от 'Валенсии' 4 января 2015 года. Эта серия началась с победы над 'Базелем' в Лиге чемпионов со счетом 5:1 16 сентября и продлилась до победы в финале клубного чемпионата мира, когда 'лос-бланкос' обыграли 'Сан-Лоренцо' 20 декабря.

По ходу этой серии 'Реал' выиграл 10 матчей дома и 12 на выезде: 6 — в Лиге чемпионов, 12 — в Ла Лиге, 2 — на Клубном чемпионате мира, 2 — в Кубке Испании. При этом 'Реал' забил 80 голов, а пропустил всего 10".