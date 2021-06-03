Проблемный турнир. Почему Кубок Америки в последний момент перенесли в Бразилию?

Две недели назад Колумбия была вынуждена отказаться от проведения турнира из-за волны социального негодования. В прошлое воскресенье наступила уже очередь Аргентины откланяться, так как пандемия коронавируса в стране сейчас в самом разгаре. Таким образом, заменой стала Бразилия, в которой тоже есть осложнения из-за COVID-19. И это вызывает множество вопросов.

Почему изначально было два хозяина?

Ранее в истории Копа Америка еще никогда не проводилась в двух странах одновременно. И вообще кажется странным идея с проведением турнира в двух странах, расположенных на противоположных сторонах гигантского континента. Перелет между столицами — Буэнос-Айресом и Боготой — занимает шесть часов.

Все это было связано с политикой. Помните, что это внеочередной турнир, поэтому он не должен соответствовать стандартной процедуре выбора хозяев.

Аргентина хотела, чтобы проведение этого турнира стало частью кампании по совместному проведению ЧМ-2030 вместе с Уругваем, Парагваем и Чили. План — отметить столетие главного футбольного турнира в мире, впервые проведенного в Уругвае в 1930 году.

Уругваю не хватает городов, чтобы провести современный чемпионат мира в одиночку, поэтому Аргентина выступает в качестве старшего партнера.

Насилие фанатов, которое не позволило Аргентине провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в 2018 году между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» — поединок в конечном итоге был сыгран в Мадриде — заставил Аргентину искать возможность начать все с чистого листа и повысить свою ставку на 2030 год, приняв Кубок Америки.

Это вызвало глубокое недовольство Колумбии, которая уже оказалась в стороне от совместной заявки на чемпионат мира. Теоретически это следующая южноамериканская страна в очереди, но она отказалась от права поддержать совместную кампанию 2030 года. Но оставаться в стороне от проведения Копа Америка было бы чересчур. Колумбия всего один раз принимала Кубок Америки — в 2001 году. В то время как Аргентина проводила его относительно недавно — в 2011-м.

КОНМЕБОЛ нашел дипломатическое решение — разделить право проведения турнира между двумя странами. Это была договоренность с серьезными последствиями.

В последние годы на Копа Америка выступали 12 сборных (10 южноамериканских команд плюс два гостя), которые были разбиты на 3 группы по 4 команды. Пандемия вынудила организаторов внести изменения и сделать две группы по 6 команд: одну — в Аргентине, другую — в Колумбии. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

Ситуация стала еще более абсурдной, когда гости — Австралия и Катар — были вынуждены отказаться от участия, так как на июнь запланировали отборочные матчи чемпионата мира. Так что теперь есть две группы по 5 команд и из каждой группы вылетает только одна.

Почему турнир не отменят?

Из-за пандемии Южная Америка сильно отстает в графиках своей отборочной кампании к чемпионату мира. Казалось бы, имеет смысл использовать это время, чтобы наверстать упущенное. Но это лишь до тех пор, пока вы не посмотрите на финансовую ситуацию КОНМЕБОЛ.

Копа — это грандиозное событие для конфедерации, которое обычно приносит ей около 120 миллионов долларов. Этот турнир — без приглашенных команд, без болельщиков на стадионах — обречен на поражение. Но это поражение будет гораздо более болезненным, если турнир вообще не состоится. Контракты подписаны, и, по мнению КОНМЕБОЛ, необходимо сделать все, чтобы болельщики получили контент.

Почему Бразилия?

Бразилия была следующим лучшим вариантом по двум причинам. Во-первых, потому что реальной альтернативы не было. США не были реальной альтернативой для чрезвычайной ситуации, и не только потому, что отношения между КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ были натянутыми с момента совместного Копа Америка в 2016 году. Плюс возникли вопросы логистики. Например, не хватило времени, чтобы разобраться с вопросом виз на турнир.

Другие страны, такие как Чили, могли принять колумбийскую часть турнира. Но все 28 игр за короткий период времени — это было бы слишком много. С ее размерами и стадионами Бразилия, вероятно, была единственным вариантом, чтобы провести турнир в этом часовом поясе.

Стадион «Маракана» globallookpress.com

Бразилия стала доступной и по другим причинам. КОНМЕБОЛ поблагодарил президента Жаира Болсонару за то, что он позволил турниру состояться, а бразильский лидер сказал, что страна очень хочет принять у себя гостей, несмотря на то, что тамошний судья Верховного суда попросил президента объяснить свое неожиданное решение.

По словам Болсонару, городами-организаторами для приема гостей должны стать Рио-де-Жанейро, Бразилиа, Гояния и Куяба.

Какой была реакция в Бразилии?

В основном отрицательной. Может последовать попытка заставить Верховный суд заблокировать проведение турнира. В то время как губернатор Пернамбуку Пауло Камара заявил, что его штат не будет принимать матчи.

Внутренние турниры в Бразилии продолжаются. Но Копа Америка с ее международным уровнем выглядит гораздо противоречивей. Число погибших от COVID-19 в Бразилии превысило 460 000 человек и достигает почти 2 000 за сутки, поэтому некоторые в стране считают этот Кубок оскорблением. И это может разжечь огонь.

Лишь около 20% населения получили первую дозу вакцины, и противники Болсонару с большей уверенностью выходят на улицы. В минувшие выходные впервые во всех крупных городах прошли массовые демонстрации против президента. В стране широко распространено недовольство тем, как правительство борется с пандемией. И оно, вероятно, еще больше усилится из-за готовности президента провести Кубок Америки.

Протесты в Рио-де-Жанейро globallookpress.com

Турнир может стать поводов для протестов — как и в случае с Кубком конфедераций восемь лет назад, перед тем, как Бразилия принимала чемпионат мира 2014 года.

Это вся проблема?

Не исключено, что нет. Сейчас самое интересное — это реакция игроков. Готовы ли они участвовать в турнире? По словам источников ESPN, аргентинские игроки заявили, что недовольны изменением места проведения турнира, и пригрозили бойкотом, хотя Серхио Агуэро сказал, что они будут играть, несмотря на свое недовольство.

Уругвайские игроки Луис Суарес и Эдинсон Кавани поставили под сомнение целесообразность проведения турнира. Более того, FIFPro, всемирный союз игроков, выразил обеспокоенность и поддержит любого игрока, который решит не участвовать в этом Кубке Америки.