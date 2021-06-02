Игра без нападающего — главная ошибка Пепа. Кто мог бы ее исправить?

Часто можно услышать фразу о том, что отсутствие опорного полузащитника дорого ему обошлось. Будь в стартовом составеили, «Манчестер Сити» победил бы? Возможно, так бы и случилось, но не только эта ошибка стоилатрофея.

Конечно, пропущенный гол смотрелся плохо. Джон Стоунз покинул свою позицию и совсем не прессинговал, Александр Зинченко пропустил Кая Хаверца к воротам, а затем Эдерсон не сумел остановить продвижение немца. Если бы Фернандиньо или Родри играли, может быть, этого гола не случилось бы. Но вот в чем дело — пропуск одного мяча не должен быть смертельным приговором для такого клуба, как «Манчестер Сити».

В четвертый раз подряд «Манчестер Сити» стал самым результативным клубом АПЛ по итогам сезона. Несмотря на то, что в минувшей кампании «горожане» забили 83 мяча (до этого дважды забивали больше 100 и еще один раз — 95), они все еще были способны забивать. Так что же изменилось?

Ну, для начала отдадим должное сопернику. «Челси» представлял собой блестящую оборонительную силу, настолько жесткую в позиционировании и дисциплинированную в прессинге, что «Сити» удалось ее вскрыть только дважды, и в обоих случаях «синие» восстанавливались, чтобы в последний момент встать на пути мяча (спасибо Антонио Рюдигеру и Сесару Аспиликуэте). «Челси» усложнил жизнь «горожанам».

Но проблемы заключаются не только в этом. «Сити» удалось нанести всего семь ударов за игру. Семь! Они попали в створ всего один раз, и это было в первом тайме. Они так и не сумели растянуть оборону «Челси» и не бросили достойного вызова.

«Синие» смогли удерживать их на расстоянии вытянутой руки на протяжении всей игры, при этом никто даже не отметился выдающейся статистикой, такой как десять выносов от своих ворот со стороны Рауля Альбиоля, когда «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

И это подводит нас к еще одной ошибке Гвардиолы: он играл без нападающего. В честности, он поставил на позицию под нападающим пребывающего не в лучшей форме Рахима Стерлинга, а затем перевел в переполненную центральную зону Фила Фодена и Кевина Де Брейне, ожидая, что они сотворят чудо.

Большую часть сезона в еврокубках Гвардиола отыграл без нападающего. Серхио Агуэро и Габриэл Жезус сыграли всего 415 минут в Лиге чемпионов, и по большей части тактика наставника «горожан» работала. Но ведь «Сити» и не сталкивался с защитой калибра «Челси». Ну, за исключением «Порту» в предпоследнем туре группового этапа, когда «горожане» уже добились своего. В том матче, который завершился со счетом 0:0, Агуэро на поле не появился, а Жезус сыграл всего 19 минут.

Видите ли, весь смысл использования ложной «девятки» состоит в том, чтобы увести за собой защитников, открывая пространство для партнеров. Этот подход также дает тренеру дополнительного игрока в полузащите, чтобы было легче удерживать мяч. Это отличная схема, и Пеп много раз использовал ее с большим успехом в этом сезоне, не в последнюю очередь в победных матчах с дортмундской «Боруссией» и «Пари Сен-Жермен» в четвертьфиналах и полуфиналах соответственно.

Проблема в том, что, когда вы играете против команды, которая не интересована в том, чтобы сражаться с вами, ложная «девятка» перестает быть эффективным оружием. Трое центральных защитников «Челси» не были заинтересованы в том, чтобы покидать свои позиции в погоне за ложными «девятками» «Сити», да и не должны были.

Полузащита «Челси» расположилась настолько глубоко, что хавбеки могли спокойно контролировать действия ложных «девяток», поскольку «Сити» играл по странной схеме 4-2-4-0, где Илкай Гюндоган и Бернарду Силва держались позади группы из четырех человек, в которую входили Фоден, Стерлинг, Де Брюйне и Рияд Марез, но ни один из них не был нападающим.

«Челси» так хорошо сжал пространство, что тактический гамбит ложной «девятки» споткнулся на первом же препятствии. Подобные противники всегда будут мешать ложной «девятке», поэтому «Барселона» (где Пеп сделал ложную «девятку» основой своей доминирующей тактики) отказалась от нее и подписала Луиса Суареса в 2014 году. По той же причине тем же летом мюнхенская «Бавария» усилилась Робертом Левандовски, чтобы тот заменил ложную «девятку» в лице Марио Гетце.

Гвардиола использовал ложную «девятку» в этом сезоне, чтобы обеспечить «Сити» дополнительную безопасность во владении, но в финале, учитывая подход «Челси», это было смешно. Гвардиола не заставлял Жезуса или Агуэро сражаться с задней линией «синих» и постоянно присутствовать в штрафной. А ведь чистый нападающий отвлекал бы внимание защиты «Челси» и освободил бы больше пространства для полузащитников. Более того, Де Брейне и Фоден лучше сыграли бы с более глубокой позиции, имея перед собой большую свободную зону.

Можно утверждать, что он сомневался в том, что Агуэро, который весь сезон страдал от травм, был полноценно готов. Кроме того, Жезус провел всего две игры в Лиге чемпионов, так что, возможно, не был достаточно резким. Однако ему нужно было рискнуть. С тактической точки зрения не было смысла играть с ложной «девяткой». Это была главная ошибка, которая стоила Гвардиоле Лиги чемпионов.

Но как «Сити» избежать повторения этой проблемы в будущем? Учитывая тот факт, что Агуэро перешел в «Барселону», теперь у тренера «Сити» в нападении остались только Жезус и Лиам Делап, и ни один из них не является столь же проверенным бомбардиром, как Агуэро.

«Мы не собираемся подписывать нападающего, это невозможно», — сказал Гвардиола в апреле, когда его спросили о новом форварде для клуба. — «У нас есть Габриэл и Ферран, которые в этом сезоне великолепно сыграли на этой позиции. Также есть молодые игроки в академии, и мы использовали ложную "девятку" много раз».

В какой-то степени нерешительность Гвардиолы можно понять. Каталонец обожает возможность контролировать матчи за счет владения мячом, а наличие нападающего будет мешать этому. Более того, количество команд, которые способны противостоять «Сити», как это сделал «Челси», невелико. Неужели нужно огромные затраты ради всего нескольких игр за сезон?

Ответ положительный. Если знать, где искать, можно получить и то, и другое. Еще в 2014 году «Бавария» Пепа подписала Левандовски, нападающего, который не только смертоносен перед воротами, но и достаточно искусен во владении мячом, поэтому способен делать передачи в глубину, связывать игру и помогать своей команде доминировать во владении так, как нравится Гвардиоле.

Подписать Левандовски сейчас невозможно. Ему 32 года, кроме того, «Бавария» не продала бы его. Однако еще можно подписать Гарри Кейна.

Звезда «Тоттенхэма» уже говорил о желании покинуть «шпор» и побороться за трофеи, а где самое идеальное место для этого, если не в «Манчестер Сити»? Конечно, он не будет дешевым, но если вы подписываете нападающего, то должны получать лучшего из возможных кандидатов.

Конечно, Эрлинг Холанн или Ромелу Лукаку могли бы забивать за «Сити» на регулярной основе, но они более типичные нападающие, которые повлияют на способность «Сити» владеть мячом. Не слишком сильно, но настолько, чтобы это начало беспокоить такого перфекциониста, как Гвардиола.

А что же Кейн? Что ж, в этом сезоне он был не только лучшим бомбардиром АПЛ, но и лучшим ассистентом. И хотя большинство его передач стали возможны благодаря превосходным ударам Сон Хын Мина, привычка Кейна опускаться в глубину, разворачиваться и забрасывать мячи на ход таким спринтерам, как кореец, делает его идеальным кандидатом для «Сити».

Вот тот, кто мог бы быть ложной «девяткой» большую часть сезона, если пожелает Гвардиола. У него есть набор навыков, чтобы делать это: опускаться глубоко, контактировать с полузащитой, а затем переходить к передачам на забегающих в штрафную площадь игроков.

А вот в больших играх против жесткой обороны, которая была у «Челси», Кейн может играть как обычная «девятка» — классический центральный нападающий, и таким образом наказывать эти команды. Его присутствие в штрафной позволит «Манчестер Сити» побеждать в таких матчах, как финал Лиги чемпионов, и поднять клуб на вершину спортивного олимпа.