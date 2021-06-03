Италия на Евро: спаситель Манчини, незвездный состав и три домашних матча

Сборная Италии первого июня огласила окончательный состав на чемпионат Европы. Каких-то больших сюрпризов в нем нет, все достаточно предсказуемо. А вот чего ожидать от «Скуадры Адзурры» на предстоящем турнире, пока никто не знает. Но если что, в этом тексте самое главное, что нужно знать об итальянской сборной, которая несколько лет назад сенсационно «пролетела» мимо чемпионата мира в России, но с приходом Роберто Манчини обрела новую жизнь.

Состав

Итоговую заявку на Евро-2020 итальянцы огласили поздно вечером первого июня. При этом объявление состава превратилось в самое настоящее шоу: во время прямой трансляции футболисты пели, читали рэп и танцевали.

Italy’s Euro 2020 squad announcement operating on a totally different level pic.twitter.com/NzsD7L9aCG — FootballJOE (@FootballJOE) June 1, 2021

Весело, конечно же, было не всем. Например, Мойзе Кину и Алессио Романьоли. Форвард «Пари Сен-Жермен» и капитан «Милана» будут смотреть матчи Евро по ТВ.

Но вот, например, 19-летнему нападающему Джакомо Расподори из «Сассуоло» нашлось место в окончательном составе сборной. За главную команду страны он ранее еще не играл.

Окончательный состав сборной Италии:

вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»);

защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»);

полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти («ПСЖ»);

нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба — «Сассуоло»).

В целом состав без сюрпризов. Какие-то споры в итальянских СМИ, безусловно, были, но это далеко не тот случай, как в 2002 году тренерский штаб сборной Италии на взял на чемпионат мира гениального Роберто Баджо.

И, конечно же, важное отличие сборной Италии от других топ-сборных заключается в том, что у нее нет в составе больших звезд. Может, это и к лучшему.

Кто тренер

Смутные времена позади, сейчас в Италии полностью доверяют главному тренеру сборной Роберто Манчини. Бывший наставник «Зенита» может с уверенностью называть себя человеком, спасшим национальную команду.

Когда Манчини возглавил «Скуадру Адзурру», она была где-то на задворках европейского футбола. Поздней осенью 2017 года итальянцы сенсационно проиграли шведам в решающем раунде плей-офф за право сыграть на чемпионате мира в России. Впрочем, сюрпризом это стало далеко не для всех. В Италии давно говорили, что сборная срочно нуждается в изменениях и свежем взгляде. Но никто и подумать не мог, что спасителем станет Манчини.

Всего лишь за пару лет Роберто удалось восстановить сборную из руин. Теперь эта команад со своим хорошо узнаваемым стилем. Все, что случилось после 2018 года, не может не вселять уверенность и надежду на светлое будущее, хотя в Италии пока что очень осторожно рассуждают о возможных успехах сборной.

Как попали на Евро

В отборе на Евро-2020 сборная Италии одержала победы во всех 10 матчей. «Скуадра» выиграла свою группу с общей разницей мячей «+33». Лучше выступила только Бельгия.

🛣️ 𝗥𝗼𝗮𝗱 𝘁𝗼 𝗘𝗨𝗥𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟬 🛣️

Italy 9-1 Armenia: rounding out qualification with a thumping win 👊💥#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/2QC0aK2tjh — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) May 31, 2021

Следующим успехом Италии стал выход в финальную часть Лиги наций. Команда Манчини заняла первое место в группе с такими соперниками, как Нидерланды, Босния и Польша.

И самый мощный факт о сборной Италии: ее беспроигрышная серия составляет уже 26 (!) матчей. Это рекорд в истории национальной команды.

Ключевой игрок

Марко Верратти — миниатюрный полузащитник, главный дирижер сборной Италии. Человек, от которого полностью зависит игра команды в центре поля.

Верратти, который с 2012 года выступает за «Пари Сен-Жермен», можно смело назвать одним из самых опытных игроков этой команды. В этом плане с ним может конкурировать разве что возрастной защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

Марко Верратти и Джорджо Кьеллини globallookpress.com

Главное беспокойство у итальянцев сейчас вызывает линия нападения. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, получивший в прошлом году «Золотую бутсу», в сборной далеко не так хорош, как в клубе.

В сборной Италии на данный момент отсутствует ярко выраженный бомбардир, в отборе на Евро как минимум один мяч забили сразу 19 футболистов. Выделить здесь можно разве что Андреа Белотти, в активе которого четыре гола.

И все равно сборная Италии выглядит очень привлекательно. Ворота будет защищать Джанлуиджи Доннарумма, пропустивший в минувшем чемпионате Италии всего лишь 38 мячей, в полузащите есть Николо Барелла из «Интера», в атаке, кроме Иммобиле, Лоренцо Инсинье и Белотти, может зажечь Федерико Кьеза. Плюс не надо забывать про Жоржиньо, который только что выиграл в составе «Челси» Лигу чемпионов.

К слову, Манчини, когда его спросили о переносе Евро на лето 2021 года из-за коронавируса, честно признался, что для Италии это может стать ключевым моментом. Многие футболисты «Скуадры адзурры» действительно очень серьезно прибавили за этот год. В этом смысле итальянцам действительно повезло.

Тактика

Основная схема — 4-3-3. Но на самом деле она очень часто трансформируется в различные варианты, которые лучшего всего подходят для конкретной ситуации. Итальянцы без проблем меняют схему прямо по ходу матча. Если надо, сыграют с тремя центральными защитниками. С фланговыми — тоже не проблема. Для них это абсолютно нормальная история. С тактическими наработками в Италии никогда не было проблем.

С кем сыграют на групповом этапе

Сборная Италии встретится с командой Турции в матче-открытия Евро-2020, который состоится 11 июня в Риме.

16 июня итальянцев ждет матч против сборной Швейцарии, а 20-го числа их соперником станет Уэльс Гарета Бейла.

Все три матча пройдут на римском «Стадио Олимпико». В этом плане Италия получила очень существенное преимущество перед соперниками.

Как до этого играли на Евро

Итальянцы лишь однажды выигрывали чемпионат Европы. «Скуадра адзурра» завоевала золотые медали в 1968 году на своем дебютном Евро.

В 2000 году сборная Италии дошла до финала, где в эпичном матче уступила Франции (1:2). Французы ушли от поражения буквально за считанные секунды до завершения основного времени, а потом забили в овертайме золотой гол.

Финал в 2012 году в Италии и вовсе не любят вспоминать. Тогда сборная попала под мощную Испанию — 0:4.

В 1980 и 1988 году сборная Италии дошла на Евро до полуфинала.

Прогноз

За последние несколько лет сборная Италии провела ряд очень классных матчей, она снова стала опасным соперником. Манчини действительно поработал на славу. Но как итальянцы проявят себя в стрессовой ситуации, сложно предположить. На дистанции, в том же отборе на Евро, у них вообще не было проблем. Но далеко не факт, что Италия сможет так же удачно выступить на таком скоротечном турнире, где любая потеря очков может обернуться вылетом. Сенсационных провалов на крупных турнирах у нее хватает.

Но, скорее всего, Италия все же выйдет из группы, а дальше все будет зависеть от того, кто станет ее следующим соперником. Есть опасение, что в противостоянии со сборной вроде Бельгии или Германии итальянцы дрогнут.

На данный момент можно сказать, что полуфинал Евро станет для «Скуадры Адзурры» очень серьезным успехом. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды.

А что говорят букмекеры

На победу Италии в турнире можно поставить за 11.75, на ее выход в финал — за 6.00.

Поставить на участие итальянцев в полуфинале Евро можно за 2.80. Ну а самый реальный вариант — выход в четвертьфинал за 1.60.

Еще одна интересная ставка в контексте сборной Италии — Чиро Иммобиле станет лучшим бомбардиром Евро за 21.00. Просто добавим, что первые три матча Италия проведет на почти родном для Иммобиле «Стадио Олимпико».